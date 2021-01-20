Закат прибалтийских шпрот

Закрылся последний рыбоперерабатывающий завод в стране, производивший знаменитые на весь СССР шпроты. Взамен на прилавках латвийской республики появились российские шпроты от компании «Барс» из Калининграда. Как же такое стало возможным?



После ликвидации «РАФ», «Радиотехники», Рижского вагоностроительного завода, молочно-консервного завода и знаменитого в советский период «Дзинтарса» шпроты оставались, наверное, единственным толковым и востребованным брендом «незалежной» Латвии. Но официальная Рига своей непродуманной политикой умудрилась прикончить и его. В этом деле сложилось сразу несколько факторов.



Во-первых, Латвия ответила за свою последовательную русофобскую политику. Как объяснял владелец Kolumbija Ltd, производившей «Рижские шпроты», российские контрсанкции отобрали у последнего рыбоперерабатывающего завода в Лиепае 80% традиционного рынка сбыта. Последние годы компания пыталась выживать с оставшимися 20%.



Во-вторых, возрождению производства помешали европейские правила формирования цен на электричество. Сегодня в ЕС крайне популярна возобновляемая «зеленая» энергетика (биогаз, малые ГЭС, ветропарки и т.д.). К сожалению, себестоимость киловатта существенно дороже более традиционной генерации. Поэтому под давлением Брюсселя с 2008 года потребителям приходится платить Компонент обязательной закупки электроэнергии (КОЗ), который включен в тариф и направляется на субсидирование ВОИ. Из-за этого цена на электричество для промышленного производство стала высокой, сделав его нерентабельным.