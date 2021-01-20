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Закат прибалтийских шпрот

Закат прибалтийских шпрот (10 фото)

Автор:
20 января 2021 15:41
Метки: балтия   рыба   шпроты   
1254
10
Уходит эпоха. В конце прошлого года в Латвии прекратил работать последний завод, выпускавший шпроты. Большая часть латвийской промышленности тихо угасла ещё много лет назад, однако теперь Прибалтика лишилась, возможно, самого известного своего бренда.
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Источник:

Метки: балтия   рыба   шпроты   
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27  комментариев
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19k
BillyBonzz 2 часа назад
Только россияне по старой советской памяти и покупали эти шпроты, в европе их не понимали, но с Россией посрались и рынки сбыта нагнулись.
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Vladimir Yezhak Полминуты назад
Это независимость для ограниченного круга лиц, а в целом страдает весь народ.
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1k
integral11 11 минут назад
Россия этот брэнд создала, Россия его и прикончила! Всё, как в "Тарасе Бульбе": " Я тебя породил, я тебя и убью!". Ну и еще: " Не мечите бисер перед свиньями!".
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14k
Юрий 44 минуты назад
На прошлой неделе, в Магните, рижские шпроты видел.
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1k
Николай 46 минут назад
Пойду в магазин за шпротами, бородинским и беленькой, очень уж кушать захотелось.
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367
arcush Час назад
А какие российские шпроты надо покупать? В нашей Сибири хочется шпротену... Брал много каких... Гавно! Не сравнить с прибалтами. Посоветуйте.
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42k
zloykoyot arcush 21 минуту назад
Не покупай шпроты по 30 копеек, они не будут нормальными.
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14k
Игорь Хомченко arcush 7 минут назад
Доброфлот.
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2k
Свирепый Бамбр Час назад
Довыеживались!
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3k
ваня панкин Час назад
шпроты гуд бай...
шпроты гуд бай...
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1k
ya-rikos Час назад
В прошлом феврале был в Риге. Всяких рижских шпрот было около десятка всяких видов упаковок. Сколько там производителей было - точно не считал, но не менее 2-3
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875
Шурман Час назад
Помню я как латыши завалили полки Европы беконом и шпротами , лично прикалывался зашел в карефур у дома там в отделе с иностранной едой стоят рижские шпроты , взял банку сверху и черный хлеб , между 2х банок маркером написал привет :) захожу через месяц как эта банка была 3тей снизу так и стоит :) Я только в четверг вернулся из Юрмалы и даже там в Рими-Максиме-Топе-Ситруне эти шпроты стоят и не кому они не нужны . Если уж захотелось копченной рыбки то в риге или на базар или у нас в Курземе на рынок в Рогах или по дороге до энгури , всегда все свежее соседи коптят день и ночь .
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3k
Борис Карабанов 2 часа назад
Что ж, можно народные гуляния разворачивать - уничтожен ещё один символ советской эпохи. Какой новогодний стол в СССР да без шпрот?
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1k
Shekhar Kapur 2 часа назад
Шпроты захотелось ...
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3k
au3 2 часа назад
Хз, сегодня в Литве вижу "Амбер Фиш", "Бривайс Вилнис" в интернет магазе ...
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9k
Алексей 2 часа назад
Ну и пусть дальше жопы нализывают европе,людей только жалко
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813
irzi Алексей 2 часа назад
В Германии их и не едят,это дилакетесы для бедных.
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9k
Алексей irzi 2 часа назад
В Европе многое не едят что в России народ любит
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1k
insaider 2 часа назад
Закат прибалтийских шпрот
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73k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Отличная новость.
Не плюй в колодец.
Из бывших республик, без нефти-газа, нормально себя чувствует лишь Беларусь.
И даже жирный нефтегазовый Азербайджан чутко прислушивается именно к ВВП, т.к. Гейдар очень толково воспитал сына....
В противном случае был бы уже давно у Азербайджана свой Пашинян, и проспал бы Азербайджан все, что можно было бы просрать
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3k
au3 Броненосец Потелкам 2 часа назад
Беларусь без нефти нормально себя чувствует? Так она получает российскую с опуительной скидкой и часть перепродает :) А так загнулись бы давно
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39k
Raush 2 часа назад
Шпротляндские вымираты наступали несколько лет подряд на одни и те же грабли... Результат закономерен.
Шпротляндские вымираты наступали несколько лет подряд на одни и те же грабли... Результат закономерен.
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31
. . 2 часа назад
У нас в Калининграде делают ни хуже... если правильно помню марка "ЗА Родину" очень приличные шпроты.
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10k
alexis . . 2 часа назад
Перепробовал много, Рижские нравились больше. Но ел редко, так что скучать не буду. Главное, что есть килька балтийская пряного посола.
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51
Николай Тимофеев . . 2 часа назад
Да, именно калининградские (разных заводов) можно брать. Рязанские, московские и из других "морских" городов - прям не очень.
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875
Шурман alexis Час назад
Если что то это Салака :) вот из нее и делают шпроты , раньше ее было много даже в заливе , а сейчас даже летом ее было очень мало , обычно если она стоит то и окунь хорошо идет и камбала а летом был полный голяк
((((
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42k
zloykoyot Николай Тимофеев 17 минут назад
Естественно. Так же как и икра из Подмосковья. Как коренной житель Москвы ответственно заявляю - не плавают тут у нас ни лосось, ни килька с салакой. Зато отлично плавают мелкие заводики, выпускающие откровенное говно.
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