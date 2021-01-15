Вот как выглядели бы мультверсии знаменитостей

Приложение ToonMe предоставляет 5 возможных стилей — от рисовок Disney и Pixar до шаржей.
Мы решили проверить ToonMe на знаменитостях и персонажах кино. Кое-где выбирали лучший получившийся вариант, а где-то оставляли коллаж с 4 вариантами, так как выбрать самый удачный было сложно.
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А тут какой-то веган