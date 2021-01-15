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Вот как выглядели бы мультверсии знаменитостей

Вот как выглядели бы мультверсии знаменитостей (16 фото)

Автор:
15 января 2021 08:33
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ToonMe   забавно   знаменитость   мультверсия   фото   шарж   шоу бизнес   
509
16
Приложение ToonMe предоставляет 5 возможных стилей — от рисовок Disney и Pixar до шаржей.
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Метки: ToonMe   забавно   знаменитость   мультверсия   фото   шарж   шоу бизнес   
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7  комментариев
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3k
ваня панкин 2 часа назад
дешевый отстой... у меня дочь в 5 классе так рисовала...
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2k
mtonaka 5 минут назад
Вааще не похоже! Без души как то...
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2k
Андрей Полчаса назад
Кто эти люди?
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6k
Андрей А 37 минут назад
Большинство похожи, как ружье на тарантас
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10k
KOSTELLO 43 минуты назад
Вот правильный Иван Васильевич.
А тут какой-то веган


Вот правильный Иван Васильевич. А тут какой-то веган
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4k
Наталья Час назад
Только Антон и похож. Остальные- какое-то г
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14k
Граммар-наци 2 часа назад
Иван Васильевич или Юрий Яковлев??????????
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