Подборка интересных фотографий из нашего недалёкого прошлого
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16.
Киоск в виде банки Кока-колы, Москва, Тверская улица, 1993 год
Такие киоски стояли не только в центре города, но и в спальных районах
19.
Дети рассматривают памятку о новом дизайне 100–долларовой банкноты, размещённую на автобусной остановке, 1996 год, Москва
25.
Корабли морского космического флота СССР «Космонавт Юрий Гагарин» и «Сергей Королёв» в процессе утилизации. Аланг, Индия, 1996 год
32.
Егор Летов и Евгений Чичваркин, президент компании "Евросеть", 2002 год. Перед выступлением Летова на корпоративной вечеринке "Евросети - пять лет"
42.
Часть рухнувшего скоростного шоссе Хансин после Великого хансинского землетрясения, произошедшего 17 января 1995 года
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