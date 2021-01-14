8 лет за педофила

Напомню, год назад к Владимиру на улице подбежал мальчишка. Сказал, что его друга поймал педофил.









Владимир ворвался в квартиру, произошёл конфликт, который перерос в драку, в ходе которой получил травмы 53-летней мужчина, освободившийся незадолго до этого из тюрьмы, где отбывал наказание за педофилию.



Вы понимаете, что произошло? Я расскажу.



Совершенно очевидно, что Владимир никого убивать не собирался. Он бежал в квартиру, где удерживали мальчишку, чтобы его спасти.



Была драка -- а как ей не случиться? Естественно, оба бились не на жизнь, а на смерть.



Владимир не убивал, не добивал -- тот скончался уже в Скорой помощи. Очевидно, у осуждённого не было намерения убивать.





За то, что Владимир спас ребёнка, он будет сидеть теперь 8 лет -- примерно, как Миша Ефремов, который, сев за руль пьяным, сознательно этим лишил жизни другого водителя.



Вместо того, чтобы вручить Санкину орден, ему дали 8 лет колонии строгого режима -- за спасение половой неприкосновенности пацана.



Я искренне не понимаю, как такое возможно. Мы против педофилов или всё-таки за?



У президента России есть право помилования. Я не прошу Владимира Путина его применять. Я хочу, чтобы приговор был обжалован, и Владимира Санкина освободили. Орден можно не давать, но и сидеть он не должен.



Что думаете?