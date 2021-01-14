8 лет за педофила

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Тотальная распродажа ключей на популярные продукты Microsoft Тотальная распродажа ключей на популярные продукты Microsoft "Эти русские сумасшедшие": иностранцы делятся кадрами из России, которые их очень удивили "Эти русские сумасшедшие": иностранцы делятся кадрами из России,... Актеры дубляжа тоже любят пошутить Актеры дубляжа тоже любят пошутить 25 случаев, когда люди получили заслуженное возмездие по закону кармы 25 случаев, когда люди получили заслуженное возмездие по закону кармы Простые решения сложных повседневных проблем Простые решения сложных повседневных проблем Настоящий недочеловек: негр нападает на белых женщин и бьёт ногами по лицу Настоящий недочеловек: негр нападает на белых женщин и бьёт ногами... 20 последних фото: как выглядело то, что мы уже никогда не увидим 20 последних фото: как выглядело то, что мы уже никогда не увидим Наталья Сенчукова показала как выглядит без косметики и фильтров Наталья Сенчукова показала как выглядит без косметики и фильтров Жаркие архивные снимки с грифом «28+» Жаркие архивные снимки с грифом «28+» 16 гениальных идей, которые здорово облегчают жизнь 16 гениальных идей, которые здорово облегчают жизнь 35 европейцев рассказали, что поразило их в США 35 европейцев рассказали, что поразило их в США 20 вещей, назначение которых покрыто тайной 20 вещей, назначение которых покрыто тайной Девушка поймала свою выбежавшую на улицу кошку, но был один нюанс Девушка поймала свою выбежавшую на улицу кошку, но был один нюанс Прикольные рекламные билборды, которые вы точно запомните! Прикольные рекламные билборды, которые вы точно запомните! Губернатор Орловской области жёстко ответил инстадиве на её возмущение в адрес медиков Губернатор Орловской области жёстко ответил инстадиве на её... Факты о самой опасной работе в мире Факты о самой опасной работе в мире Что за штука: самые странные находки Что за штука: самые странные находки Кому помешал боевой генерал Даххаев? Кому помешал боевой генерал Даххаев? Снимки со спутников НАСА, которые показывают как изменилась поверхность Земли Снимки со спутников НАСА, которые показывают как изменилась...
8 лет за педофила

8 лет за педофила (1 фото)

Автор:
14 января 2021 17:49
Метки: Владимир Санкин   приговор   справедливость   убийство педофила   факты   
989
1
Сегодня суд вынес приговор Владимиру Санкину. Присяжные признали мужчину виновным, судья огласил 8 лет.

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: Владимир Санкин   приговор   справедливость   убийство педофила   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
31
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
31  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
_Tango_ 2 часа назад
Если так привирать, то конечно ему бы орден, а если узнать как дело было - никто никого не удерживал, ему двое подростков рассказали, что к ним приставал педофил. Товарищ ворвался в квартиру, избил товарища, выволок его на улицу, где продолжил метелить штакетиной, раздел и ограбив, бросил умирать на снегу. Я хз за что тут орден давать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
RoseM 8 минут назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Мария Коненкова Полчаса назад
https://lena-miro.ru/?rfrom=miss_tramellhttps://lena-miro.ru/?rfrom=miss_tramell

ТС, источник всё-таки надо указывать. Не вы написали, не ваши мысли, так нечего и присваивать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
Варакин Алексей 42 минуты назад
Давно уже не ведусь на такие посты,пока не узнаю мнение другой стороны(прокуратуры)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Бу 55 минут назад
Пипец
Твари присяжные
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Александр 57 минут назад
Зато по авторитетной статье.. и за авторитетное дело..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Voland Час назад
Да никого он не спасал: дети бухали с дядькой, предположительно он им предложил показать свои половые органы, те покинули квартиру и вернулись уже с Санкиным, который был бухим и избивал мужика в течении 3-х часов... Потом ограбил (еще и ребяткам денег отсыпал из награбленного - это скорее всего и был повод у "мелких" ублюдков). Мало дали, я считаю. Ладно бы там привязал к батарее или забору и вызвал ментов - было бы норм, а самоуправство в пьяном угаре - оно такое...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
hairov Voland Полчаса назад
Да, так и было. С самого начала слежу за процессом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
sgb66 Час назад
1. Владимир был бухой.
2. Он избивал того мужика штакетником в течение часа красуясь перед многочисленными свидетелями.
3. Он обшмонал карманы того мужика и присвоил все его деньги.
4. Владимир известен своим буйным характером, особенно в подпитии.
5. Читал, что те подростки бывали у педофила и ранее и скорее всего оговорили его перед Владимиром.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
666
Пес Ди Цын sgb66 Час назад
да по фото видно что он бухает как черт
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Fat Lynx Час назад
За то, что Владимир спас ребёнка, он будет сидеть теперь 8 лет...
Поступок более чем достойный, но сидеть он будет за убийство.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
dimitr Fat Lynx Час назад
За то, что Владимир был пьян, убил человека - он будет сидеть.
А "ребенка" спасать не надо было, как выяснилось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Fat Lynx dimitr Час назад
Тоды вообще о чем речь? Пусть сидит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
tamin 2 часа назад
За убийство могли дать 15 лет. Дали минимум, потому что убил педофила. Но, любое убийство должно быть осуждено. А то начнётся. Он переходил в неположенном метсте-сбить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Fat boy slim is * in a heaven 2 часа назад
Подожди. Т.е. мужик ворвался в квартиру и избил другого до смерти, потому что маленький мальчик на улице что-то сказал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
666
Пес Ди Цын Fat boy slim is * in a heaven Час назад
я тебе так скажу, история мутная, по факту как то два 15-ти летних (ребенка) оказались в квартире у ранее судимого, как они там оказались?! история умалчивает, зная нынешнюю акселерацию бывший зек не мог их заманить к себе чтобы надругаться, они бы вдвоем его скрутили бы, по ходу этот володя знал этого зэка, подговорил местных ауешников бомбануть хату с пометкой на то что типа вы не совершеннолетние и вам если поймают максимум условка, ну дебилы и поверили, а зэк их встретил с топором, одному удалось смотаться из квартиры и позвать вову на помощь, зэк вову раскусил и вова понял что если он не замочит зэка то поедет как организатор преступления и еще к тому же несовершеннолетних завербовал, вова понял что присядет на долго, и решил мочить его, а потом придумали легенду про то что зэк заманил конфетами двух 15-ти летних ауешников для совращения! как то так
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
кот базилий 2 часа назад
Не за педофила, а за убийство. Не нада "робингудить"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
dimitr 2 часа назад
Прекрасная история.
Жаль, что пиз.деж.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22
Юрик dimitr 2 часа назад
ПОЧЕМУ ПИЗ.ДЕЖ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
dimitr Юрик 2 часа назад
Потому что набери имя фигуранта в гугле и читай историю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
1k
Ясный Пень 2 часа назад
Пора брать штурмом Кремль.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
dimitr Ясный Пень 2 часа назад
Бери. Если мамка пустит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
1k
Ясный Пень dimitr 2 часа назад
Умри на месте , педофил кремлеботский !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Сергей Ясный Пень Час назад
Неэв ту ветку.
Здесь все правильно, чуваку дали срок, который заслужил. Еще мало получил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
schmubu Ясный Пень Час назад
а чо ты так злишься-то сразу? мамка не пустила штоль на штурм кремля?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Kariya 2 часа назад
Убийство есть убийство, различается лишь по тяжести и умыслу. Если будут разбирать, кого убивать было можно, а кого нельзя, начнется хаос, я наоборот за то, чтобы и так уже имеющихся "избранных" к ногтю прижать по всем статьям.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
565
Alexander 2 часа назад
поддерживаю Автора, я давно говорил что закон у нас как дышло, пора, давно пора что-то менять в УК РФ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
dimitr Alexander 2 часа назад
Это тот случай, когда закон отработал нормально. И, замечу, это был суд присяжных.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
565
Alexander dimitr 2 часа назад
у нас все законы нормальные, пока лично не затронут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
dimitr Alexander 2 часа назад
Так это Вас осудили???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
666
Пес Ди Цын Alexander Час назад
поменяют не обрадуешься!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Тотальная распродажа ключей на популярные продукты Microsoft Тотальная распродажа ключей на популярные продукты Microsoft 10 по-настоящему интересных фактов, которые вы могли не знать 10 по-настоящему интересных фактов, которые вы могли не знать 7 людей, погулявших на своих похоронах 7 людей, погулявших на своих похоронах Остановись, мгновение: Что произошло в Китае за 1 минуту Остановись, мгновение: Что произошло в Китае за 1 минуту Дюжина по-настоящему интересных фактов о выборах Дюжина по-настоящему интересных фактов о выборах Каверзных вопросов пост Каверзных вопросов пост
Николай Николаенко

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

131128



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
"Катюш, ну какие деньги?": любители халявы, которые окончательно оборзели
5
182
"Катюш, ну какие деньги?": любители халявы, которые окончательно оборзели
Ликвидация авиакомпании "Победа", или реакция соцсетей на возвращение Навального
3
563
Ликвидация авиакомпании "Победа", или реакция соцсетей на возвращение Навального
﻿
Набирающие популярность
Мнение эксперта о высадке спецназа НАТО на борт российского сухогруза в Средиземноморье
1
33
Мнение эксперта о высадке спецназа НАТО на борт российского сухогруза в Средиземноморье
«Аквамен-2» в поисках азиатской актрисы на главную женскую роль
0
31
«Аквамен-2» в поисках азиатской актрисы на главную женскую роль
Факты о самой опасной работе в мире
Факты о самой опасной работе в мире
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#интересное#природа#подборка#автомобили#история#кино#Россия#забавно
#фото#факты#сша#дтп#абсурд#СССР#в мире#позитив#быт#картинки
#интересно#животные#Разное#люди#аварии#автомир#маразм#авто аварии#дизайн#найдено на ebay

На что жалуетесь?

Вернуться