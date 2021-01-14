8 лет за педофила

Сегодня суд вынес приговор Владимиру Санкину. Присяжные признали мужчину виновным, судья огласил 8 лет.
Напомню, год назад к Владимиру на улице подбежал мальчишка. Сказал, что его друга поймал педофил.
Владимир ворвался в квартиру, произошёл конфликт, который перерос в драку, в ходе которой получил травмы 53-летней мужчина, освободившийся незадолго до этого из тюрьмы, где отбывал наказание за педофилию.
Вы понимаете, что произошло? Я расскажу.
Совершенно очевидно, что Владимир никого убивать не собирался. Он бежал в квартиру, где удерживали мальчишку, чтобы его спасти.
Была драка -- а как ей не случиться? Естественно, оба бились не на жизнь, а на смерть.
Владимир не убивал, не добивал -- тот скончался уже в Скорой помощи. Очевидно, у осуждённого не было намерения убивать.
За то, что Владимир спас ребёнка, он будет сидеть теперь 8 лет -- примерно, как Миша Ефремов, который, сев за руль пьяным, сознательно этим лишил жизни другого водителя.
Вместо того, чтобы вручить Санкину орден, ему дали 8 лет колонии строгого режима -- за спасение половой неприкосновенности пацана.
Я искренне не понимаю, как такое возможно. Мы против педофилов или всё-таки за?
У президента России есть право помилования. Я не прошу Владимира Путина его применять. Я хочу, чтобы приговор был обжалован, и Владимира Санкина освободили. Орден можно не давать, но и сидеть он не должен.
Что думаете?
Владимир ворвался в квартиру, произошёл конфликт, который перерос в драку, в ходе которой получил травмы 53-летней мужчина, освободившийся незадолго до этого из тюрьмы, где отбывал наказание за педофилию.
Вы понимаете, что произошло? Я расскажу.
Совершенно очевидно, что Владимир никого убивать не собирался. Он бежал в квартиру, где удерживали мальчишку, чтобы его спасти.
Была драка -- а как ей не случиться? Естественно, оба бились не на жизнь, а на смерть.
Владимир не убивал, не добивал -- тот скончался уже в Скорой помощи. Очевидно, у осуждённого не было намерения убивать.
За то, что Владимир спас ребёнка, он будет сидеть теперь 8 лет -- примерно, как Миша Ефремов, который, сев за руль пьяным, сознательно этим лишил жизни другого водителя.
Вместо того, чтобы вручить Санкину орден, ему дали 8 лет колонии строгого режима -- за спасение половой неприкосновенности пацана.
Я искренне не понимаю, как такое возможно. Мы против педофилов или всё-таки за?
У президента России есть право помилования. Я не прошу Владимира Путина его применять. Я хочу, чтобы приговор был обжалован, и Владимира Санкина освободили. Орден можно не давать, но и сидеть он не должен.
Что думаете?
Авторский пост
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ТС, источник всё-таки надо указывать. Не вы написали, не ваши мысли, так нечего и присваивать.
Твари присяжные
2. Он избивал того мужика штакетником в течение часа красуясь перед многочисленными свидетелями.
3. Он обшмонал карманы того мужика и присвоил все его деньги.
4. Владимир известен своим буйным характером, особенно в подпитии.
5. Читал, что те подростки бывали у педофила и ранее и скорее всего оговорили его перед Владимиром.
Поступок более чем достойный, но сидеть он будет за убийство.
А "ребенка" спасать не надо было, как выяснилось.
Жаль, что пиз.деж.