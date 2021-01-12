Припаркованная на пустом кладбище Тесла предупредила водителя о приближении невидимых сущностей

Счастливый обладатель автомобиля Tesla сумел заснять, как бортовой компьютер машины определял и показывал на дисплее бродящие рядом с машиной образы с человеческими очертаниями на совершенно безлюдном кладбище.
Видео, выложенное в интернет, вызвало предсказуемо бурную реакцию пользователей социальных сетей. Выдвигались самые фантастические объяснения необычного "бага". Однако, большинство пользователей сошлись во мнении, что Tesla преодолела границы полуденного мира и сумела заглянуть в царство теней, научившись видеть потусторонний мир. На данный момент, как сообщает источник, руководство и представители компании ещё никак не отреагировали на наличие астрального зрения у одной из выпущенных ими машин - официальных комментариев пока не поступало.
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Автомобили Tesla имеют встроенную функцию автопилота. Tesla Autopilot — включает комплекс функций системы помощи водителю, предлагаемых Tesla, таких как центрирование полосы движения, круиз-контроль с учётом трафика, самостоятельную парковку, автоматическую смену полосы движения, полуавтономную навигацию на автострадах с ограниченным доступом.
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Понравилось23
>>всякую несёт. Судя по количеству минусов, фейковые аккаунты не
>>помогают.
я что? хрень говорю?
ну если скажешь что я хрень несу... ну ладног, тогда закнусь
привет комрад!
да это я... узнал меня по стилю изложения или по вулигарности?
я пытался быть очень стелси
но меня что? спалили?
и что теперь? ну что?