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Сообщество Страшилки и ужастики 68 постов • 121 подписчик подписаться
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Припаркованная на пустом кладбище Тесла предупредила водителя о приближении невидимых сущностей

Припаркованная на пустом кладбище Тесла предупредила водителя о приближении невидимых сущностей (2 фото + 1 видео)

Автор:
12 января 2021 22:55
Сообщество : Страшилки и ужастики
Метки: Tesla Autopilot   tesla   Автомобиль   дисплей   кладбище   люди   невидимые   стоянка   
2070
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Счастливый обладатель автомобиля Tesla сумел заснять, как бортовой компьютер машины определял и показывал на дисплее бродящие рядом с машиной образы с человеческими очертаниями на совершенно безлюдном кладбище.

Источник:

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Метки: Tesla Autopilot   tesla   Автомобиль   дисплей   кладбище   люди   невидимые   стоянка   
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16  комментариев
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10k
Паша Эмильевич 59 минут назад
Так это ещё днем при ярком солнце... А если бы ночью вот так.... Я бы кирпичей отложил бы...
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6k
Дарья Минуту назад
Я испугалась чет
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17k
иванов дмитрий 9 минут назад
фейк ?
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9k
ss иванов дмитрий 7 минут назад
Есть сомнения?!!
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−154
Владимир 12 минут назад
>>RomaXz Владимир 24 секунды назад Кто же ещё пьяный хрень
>>всякую несёт. Судя по количеству минусов, фейковые аккаунты не

>>помогают.

я что? хрень говорю?

ну если скажешь что я хрень несу... ну ладног, тогда закнусь
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38k
doker 23 минуты назад
Список акционеров "в студию"!

Список акционеров "в студию"!
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4k
Олег 24 минуты назад
Припаркованная на пустом кладбище Тесла предупредила водителя о приближении невидимых сущностей
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−154
Владимир 41 минуту назад
>>RomaXz Владимир 17 секунд назад Вован, ты ?

привет комрад!
да это я... узнал меня по стилю изложения или по вулигарности?

я пытался быть очень стелси
но меня что? спалили?
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4k
RomaXz Владимир 14 минут назад
Кто же ещё пьяный хрень всякую несёт. Судя по количеству минусов, фейковые аккаунты не помогают.
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4k
RomaXz 41 минуту назад
Лол. Обычный глюк. Сенсор чем то закрыт или контакт отходит.
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2k
Allmaster 51 минуту назад
Интересный пиар от теслы. Сейчас накупят и давай на кладбищах парковать.... все тротуары машинами забили и газоны. Теперь кладбища...
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−154
Владимир 51 минуту назад
не у меня у брата есть мерин 3.8 сек до сотни (3 тонны)
и что теперь? ну что?
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4k
RomaXz Владимир 42 минуты назад
Вован, ты ?
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725
Черный 51 минуту назад
ну подумаешь пару празраков сенсор заметил)) зато прикольно))
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13k
vikklu 52 минуты назад
Датчики китайские, ёпта, вся загадка.
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−154
Владимир 55 минут назад
сжечь еретика! сам сука к нам приехал!
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