Припаркованная на пустом кладбище Тесла предупредила водителя о приближении невидимых сущностей

Видео, выложенное в интернет, вызвало предсказуемо бурную реакцию пользователей социальных сетей. Выдвигались самые фантастические объяснения необычного "бага". Однако, большинство пользователей сошлись во мнении, что Tesla преодолела границы полуденного мира и сумела заглянуть в царство теней, научившись видеть потусторонний мир. На данный момент, как сообщает источник, руководство и представители компании ещё никак не отреагировали на наличие астрального зрения у одной из выпущенных ими машин - официальных комментариев пока не поступало.