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Недалёкое прошлое

Недалёкое прошлое (50 фото)

Автор:
12 января 2021 22:42
Метки: интересно   прошлое   фото   
910
50
Подборка интересных фотографий из нашего недалёкого прошлого
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Метки: интересно   прошлое   фото   
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3k
au3 6 часов назад
"Сильвестр Сталлоне со своим псом Butkus, 1970-е"

С чего это у пса литовская фамилия?
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3
Darina 16 минут назад
У Ирины Салтыковой ну очень замысловатая поза.
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22k
turyst 2 часа назад

Недалёкое прошлое
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11k
Колька Валеркин сын 3 часа назад
Я так понимаю, что жиробасов из-за толерастности теперь нужно называть гурманами?
Я так понимаю, что жиробасов из-за толерастности теперь нужно называть гурманами?
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22k
turyst Колька Валеркин сын 2 часа назад
А почему бы жирному, не быть гурманом?
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Колька Валеркин сын turyst 2 часа назад
ну может потому, что гурман это не обжористое животное, которому нужна операция по уменьшению желудка, не?
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4k
hairov 5 часов назад
А где Моника?
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−211
Владимир 6 часов назад
я уже писал ранее
я застал СССР

я с 1979 года

ну не п-и-з-д-и-т-е!!!! это в 90-е все хотели стать Данилой багровым всех мочить всех своих собутыльников
или стать проституткой ели ты девушка

в мое время (да эти люди и сейчас этим бредят) в мое время люди хотели покорять космос

а сейчас люди хотят покорять куршавели

в этом разница
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