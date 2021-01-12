Автор:
12 января 2021 22:42
Подборка интересных фотографий из нашего недалёкого прошлого
2.
37-летний гурман Андрей сдает анализы готовясь к операции по уменьшению желудка, Москва 1998 год
3.
Шарлиз Терон, Киану Ривз и Аль Пачино на премьере фильма "Адвокат Дьявола", США, 13 октября 1997 года
5.
На съемках фильма "Матрица"
6.
Синди Кроуфорд, 1992 год
7.
Памела Андерсон, 2005 год
8.
Строительство башен Всемирного торгового центра на Манхэттене, Нью-Йорк, США, февраль 1971 года
9.
Мила Кунис и Эштон Катчер, середина 00-ых
10.
Майк Тайсон с питомцем, 1990-е
11.
Очередь в первый "Макдональдс", Москва, 1990 год
12.
Павильон СССР на Всемиpнoй выставке в Париже, 1937 год
13.
Дрю Бэрримор в фильме "Бэтмен навсегда", 1995 год
14.
Будущий блогер Илья Варламов и будущий владелец Двача Нариман Намазов, Москва, 1999 год
15.
Летиция Каста, 1997 год
16.
Планшет от Apple 1980-х годов
18.
Ирина Салтыкова позирует для фотографа. Россия, 1990-е годы
19.
Кристина Агилера, 2005 год
20.
18-летний Эминем, 1990 год
21.
Российская спортсменка Ирина Чащина, 2005 год
22.
Билл Клинтон в Минске - 1994 год
23.
Прирожденные убийцы, 1994 год
24.
Обслуживание атомного реактора РБМК–1000 1–го энергоблока ЧАЭС, Припять, 1980–е
25.
Фредди Меркьюри в постели с котейками, 1980-е
26.
Элвис и Присцилла Пресли с дочерью Лизой-Марией
27.
10-летняя Анджелина Джоли и ее отец Джон Войт на церемонии вручения премии «Оскар», 1986 год
28.
Пocледнее появлeниe Фpeдди Мepкьюри нa публике, 1991 гoд
29.
Ксения Бородина, 2005 год
30.
Анджелина Джоли на выпускном
31.
Агроном-любитель выиграл конкурс и ждет вручение приза, Калифорния, 1975 год
32.
Мик с друзьями желают тебе, чтобы всё же ты Get Satisfaction как можно больше в 2021 году
33.
Курт Кобейн и Кортни Лав, 1992 год
34.
Урок по предмету: "Основы информатики и вычислительной техники", Москва, СССР, 1986 год
35.
Российская модель и актриса Анна Горшкова, 2005 год
36.
Декс Эллиот Сандерс, Арнольд Шварценеггер и Роберт Патрик на съёмках фильма «Последний киногерой», 1993 год
37.
Сильвестр Сталлоне со своим псом Butkus, 1970-е
38.
Неглинная улица. У кафе "Полевой стан"
39.
Red Hot Chili Peppers, 1989 год
41.
Алла Пугачева и Владимир Кузьмин,1986 г.
42.
Сэмюэл Джексон, Джон Траволта, Брюс Уиллис и Ума Турман на съемках фильма "Криминальное чтиво", 1994 год
43.
Co съемoчной площaдки "Титaника", 1995 год
44.
Пограничники ГДР обливают водой гражданских из ФРГ, которые рушат пограничную стену, 1989 год
45.
Молодой Роберт Де Ниро в Москве, 1980-ые
46.
Молодой Гуф, начало 90-ых
47.
Виктория Боня, начало 00-ых
48.
Реклама в Москве, 1999 год.
49.
Строительство Burj al Arab, 1998 год
50.
Никита Михалков со своей первой женой Анастасией Вертинской. Вторая половина 1960-х
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С чего это у пса литовская фамилия?
я застал СССР
я с 1979 года
ну не п-и-з-д-и-т-е!!!! это в 90-е все хотели стать Данилой багровым всех мочить всех своих собутыльников
или стать проституткой ели ты девушка
в мое время (да эти люди и сейчас этим бредят) в мое время люди хотели покорять космос
а сейчас люди хотят покорять куршавели
в этом разница