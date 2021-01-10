Пионерлагерь: дружба, любовь и море впечатлений

Фотографии отдыха советских детей.
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6.
Взгляд
Павел Сухарев, 1976 год, Московская область, Одинцовский район, деревня Бутынь, архив Павла Сергеевича Сухарева.
Павел Сухарев, 1976 год, Московская область, Одинцовский район, деревня Бутынь, архив Павла Сергеевича Сухарева.
7.
Друзья
Павел Сухарев, 1985 год, Московская область, Рузский район, деревня Федчино, архив Павла Сергеевича Сухарева.
Павел Сухарев, 1985 год, Московская область, Рузский район, деревня Федчино, архив Павла Сергеевича Сухарева.
8.
Начало смены
Павел Сухарев, 1985 год, Московская область, Рузский район, деревня Федчино, архив Павла Сергеевича Сухарева.
Павел Сухарев, 1985 год, Московская область, Рузский район, деревня Федчино, архив Павла Сергеевича Сухарева.
9.
Когда нет дождя
Павел Сухарев, 1985 год, Московская область, Рузский район, деревня Федчино, архив Павла Сергеевича Сухарева.
Павел Сухарев, 1985 год, Московская область, Рузский район, деревня Федчино, архив Павла Сергеевича Сухарева.
10.
Перед обедом
Павел Сухарев, 1985 год, Московская область, Рузский район, деревня Федчино, архив Павла Сергеевича Сухарева.
Павел Сухарев, 1985 год, Московская область, Рузский район, деревня Федчино, архив Павла Сергеевича Сухарева.
11.
Девушка из первого отряда
Павел Сухарев, 1985 год, Московская область, Рузский район, деревня Федчино, архив Павла Сергеевича Сухарева.
Павел Сухарев, 1985 год, Московская область, Рузский район, деревня Федчино, архив Павла Сергеевича Сухарева.
13.
В столовой
Павел Сухарев, 1985 год, Московская область, Рузский район, деревня Федчино, архив Павла Сергеевича Сухарева.
Павел Сухарев, 1985 год, Московская область, Рузский район, деревня Федчино, архив Павла Сергеевича Сухарева.
14.
В библиотеке пионерлагеря
Павел Сухарев, 1985 год, Московская область, Рузский район, деревня Федчино, архив Павла Сергеевича Сухарева.
Павел Сухарев, 1985 год, Московская область, Рузский район, деревня Федчино, архив Павла Сергеевича Сухарева.
15.
Пионерский лагерь «Артек». Дети на трибуне стадиона
Сигизмунд Кропивницкий, 1964 год, Крымская область, поселок Гурзуф, МАММ/МДФ.
Сигизмунд Кропивницкий, 1964 год, Крымская область, поселок Гурзуф, МАММ/МДФ.
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Метки: СССР Фотографии. интересно пионерлагерь
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Ай, автор не п.и.з.д.и, в советское время попасть в Артек ребенку было сравни слетать в космос Я на своем детском школьном веку за все 10 лет обучения, помню только одного мальчика из нашей школы, кто съездил в Артек. Мы смотрели на него как на инопланетнина, когда он приехал. Он был каким то наикруглейшим отличником и победителем наверное всевозможных олимпиад и он за это получил путевку в Артек. Но т.к. он был немногословен (наверное как все заучки) так мы толком и не добились от него рассказа про то как там в Артеке, что видел, где был.