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Пионерлагерь: дружба, любовь и море впечатлений

Пионерлагерь: дружба, любовь и море впечатлений (16 фото)

Автор:
10 января 2021 19:30
Метки: СССР   Фотографии.   интересно   пионерлагерь   
339
16
Фотографии отдыха советских детей.
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Метки: СССР   Фотографии.   интересно   пионерлагерь   
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19k
BillyBonzz 2 часа назад
Именно в пионерлагере, в 89-м (окончил 9 класс) я и научился курить, бросил аж только в 2012м)))
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19k
BillyBonzz Час назад
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19k
BillyBonzz Час назад
"«Артек» Дмитрий Воздвиженский, Нина Свиридова, 1978 год, поселок Гурзуф, МАММ/МДФ." (с)
Ай, автор не п.и.з.д.и, в советское время попасть в Артек ребенку было сравни слетать в космос Я на своем детском школьном веку за все 10 лет обучения, помню только одного мальчика из нашей школы, кто съездил в Артек. Мы смотрели на него как на инопланетнина, когда он приехал. Он был каким то наикруглейшим отличником и победителем наверное всевозможных олимпиад и он за это получил путевку в Артек. Но т.к. он был немногословен (наверное как все заучки) так мы толком и не добились от него рассказа про то как там в Артеке, что видел, где был.
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681
Пес Ди Цын BillyBonzz Час назад
подписываюсь полностью! туда попадали дети далеко "не смертных" чиновников, номенклатуры, цеховиков, известной ителлигенции и прочих
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19k
BillyBonzz Юр21 57 минут назад
А че мне свистеть? Я сказал как было у меня. Я ща всю свою школу знал только одного человека кто из нашей школы поехал в Артек, про нега нам на школьной линейке рассказывали и его торжественно награждали этой путевкой.
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3k
Едондер пуп BillyBonzz 47 минут назад
А вертел я все эти артеки... За все детство три дня провел в лагере (в местном) и убежал, больше меня туда не сдавали. То ли дело у бабушки в Вологодской области: рыбачь всю белую ночь, жги костры на берегу - хоть угори, купайся сколько влезет, ешь, когда захотелось, а для дождливых дней там была библиотека в деревянном доме с печкой: такой уют, что и не опишешь. И никто над душой не стоит. Счастье!
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28k
Юр21 BillyBonzz 16 минут назад
У нас тоже торжественно вручали и отправляли.
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19k
Слепой Пью BillyBonzz 3 минуты назад
Билли, не позорь пиратов брехнею. Да, в основном попадали дети блатных и начальников, но далеко-далеко не все - их предки и так на море возили. Младшая сестра жены моей была в Артеке, еще в начале 70-х, хотя не отличница, и не занималась общественной деятельностью. Мама - бухгалтер (не главный!) колхоза, папа - водитель грузовика там же. Село Овсянниково Алтайского края. Асфальт до села не дотянули до сих пор. Ближайший город - Бийск, 100 верст.
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