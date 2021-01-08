Спрайты: необычные молнии в небе над Луизианой

Грозы могут вызывать впечатляющие проявления молний, но одним из самых зрелищных и загадочных является красный спрайт. Охотник за штормами Пекос Хэнк сделал невероятные снимки в небе над Луизианой.
Яркие электрические разряды холодной плазмы появились во время отдаленного шторма 6 января на высоте до 90 км, тогда как обычные молнии бьют на высоте до 16 километров.
«Первым “призраком” ночи была медуза, дающая бледное свечение. Это было самое масштабное событие вечера. По мере того, как шторм постепенно ослабевал, я снял еще дюжину спрайтов поменьше», — написал фотограф на своей странице в соцсети.
«Первым “призраком” ночи была медуза, дающая бледное свечение. Это было самое масштабное событие вечера. По мере того, как шторм постепенно ослабевал, я снял еще дюжину спрайтов поменьше», — написал фотограф на своей странице в соцсети.
Спрайты появляются во время сильного шторма в мезосфере и термосфере на высоте до 130 км. Они едва различимы, но все же их можно сфотографировать с помощью очень чувствительных камер.
Чаще всего спрайты возникают группами и организованы по кругу. Вертикальные столбы света в спрайтах достигают 20 км в высоту, их пучок может быть диаметром до 70 км.
Чаще всего спрайты возникают группами и организованы по кругу. Вертикальные столбы света в спрайтах достигают 20 км в высоту, их пучок может быть диаметром до 70 км.
Авторский пост
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