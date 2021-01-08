FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 5391 пост • 653 подписчика подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Спрайты: необычные молнии в небе над Луизианой

Спрайты: необычные молнии в небе над Луизианой (3 фото)

Автор:
08 января 2021 14:28
Сообщество : ФотоМир
Метки: молния   небо   природное явление   спрайт   спрайтовый шторм   фото   
348
3
Грозы могут вызывать впечатляющие проявления молний, но одним из самых зрелищных и загадочных является красный спрайт. Охотник за штормами Пекос Хэнк сделал невероятные снимки в небе над Луизианой.

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: молния   небо   природное явление   спрайт   спрайтовый шторм   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
42k
Alex Ivanov 7 минут назад
Там мало того что светочувствительная техника нужна, но и скорость съёмки 10-20 тысяч кадров в секунду. Интересно, что сначала сообщения об этом явлении поступали от лётчиков и долгое время не удавалось это дело сфоткать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Ради острых ощущений пара экстремалов устроили в небе настоящее родео Ради острых ощущений пара экстремалов устроили в небе настоящее родео Мощь стихии: потрясающие снимки грозы Мощь стихии: потрясающие снимки грозы Молния ударила в нескольких метрах от Статуи Свободы Молния ударила в нескольких метрах от Статуи Свободы Потрясающие ночные фото, которые напоминают сцены из фантастики Потрясающие ночные фото, которые напоминают сцены из фантастики Нахальная чёрная птица села прямо во время полёта на спину сове Нахальная чёрная птица села прямо во время полёта на спину сове
Кот шашлык

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

320152



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Космонавт показывает землянам, как выглядят российские города из космоса
4
78
Космонавт показывает землянам, как выглядят российские города из космоса
Туристы и жилье: эпические подставы
2
80
Туристы и жилье: эпические подставы
﻿
Набирающие популярность в сообществах
30 бытовых хитростей, которые здорово упростят жизнь
3
72
30 бытовых хитростей, которые здорово упростят жизнь
На работе, дома, да и вообще, животные Евразии, полярная лиса
0
8
На работе, дома, да и вообще, животные Евразии, полярная лиса
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#факты#прикол#позитив#прикольные#актеры#комментарии#новинки#movienews.film
#интересно#СССР#животные#настроение#сша#подборка#знаменитости#космос#фотографии#2021
#фото#кино#картинки#приколы#фильмы#Россия#капитолий#люди#алкоголь#фотография

На что жалуетесь?

Вернуться