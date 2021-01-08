Спрайты: необычные молнии в небе над Луизианой

Спрайты появляются во время сильного шторма в мезосфере и термосфере на высоте до 130 км. Они едва различимы, но все же их можно сфотографировать с помощью очень чувствительных камер.



Чаще всего спрайты возникают группами и организованы по кругу. Вертикальные столбы света в спрайтах достигают 20 км в высоту, их пучок может быть диаметром до 70 км.