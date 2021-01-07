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Веселые картинки

Веселые картинки (24 фото)

Автор:
07 января 2021 13:30
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор.   картинки   мемы   
1904
24
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Смешные и не очень картинки с просторов интернета.
===ОСТОРОЖНО !!! БОяны присутствуют.

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Метки: Юмор.   картинки   мемы   
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19  комментариев
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18k
ПаганецЪ 2 часа назад
Комментарий к фото
Просто приходил Серёжка,
Поиграли мы немножко...
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40k
Максим Т. 38 секунд назад
Комментарий к фото
Опять не следуют инструкции - после сборки обработать напильником!)
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40k
Максим Т. 2 минуты назад
Комментарий к фото
Сначала трубу раскопать нужно!
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40k
Максим Т. 3 минуты назад
Комментарий к фото
Э... Детки?...)
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1k
веселый просто 40 минут назад
Комментарий к фото
Отца спящим не хватает
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13k
Дмитрий 54 минуты назад
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Жирафики -- совсем не такие мирные нескладёхи, какими мы привыкли их видеть в детских книжках. Эта бешеная стремянка с толстенной шкурой (местные делают из неё щиты, которые не пробиваются стрелами) и четырьмя копытами-кувалдами с острой гранью, может запросто может забить львицу. Единственное уязвимое место жирафа -- шея, и если хищник промахивается при первом броске, то всё может закончится для него очень плачевно.
Ссылка www.youtube.com
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1k
lekha-fil Час назад
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На чужом несчастье....
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1k
Domax3000 2 часа назад
Комментарий к фото
Я не живу в России, что такое НАЖЕЖНЫЕ?
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44k
Albert GER Domax3000 54 минуты назад
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Я тоже, но думаю ногами сделанные.
Такого слова не знаю.
Диалект какой-то.
Возможно украинский.
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1k
Domax3000 Albert GER 41 минуту назад
Комментарий к фото
Я серьёзно, без подколов. Я хорошо знаю русский, но не могу здесь разобраться. НАДЁЖНЫЕ? Подходит вроде бы, но не уверен в правильности понимания.
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44k
Albert GER Domax3000 38 минут назад
Комментарий к фото
Я ващет тоже не шутил.
Чем смог помог.
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1k
Domax3000 Albert GER 37 минут назад
Комментарий к фото
Спасибо))
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10
Дмитрий Domax3000 37 минут назад
Комментарий к фото
думаю натоптанные.
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13k
Ser 2 часа назад
Веселые картинки
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13k
Ser 2 часа назад
Веселые картинки
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13k
Ser 2 часа назад
Комментарий к фото
Лучше НЕ НАДО!
Лучше НЕ НАДО!
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28k
KiploksAKS 2 часа назад
Аардварк.
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431
DarkSkat 2 часа назад
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Это мы в конце года будем говорить
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1k
lekha-fil DarkSkat Час назад
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Дожить бы до конца года.
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