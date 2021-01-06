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Интересные факты и моменты со съёмок фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки"

Интересные факты и моменты со съёмок фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки" (7 фото + 3 видео)

Автор:
06 января 2021 11:18
Сообщество : Кино
Метки: актеры   еино   история фильма   
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Шестьдесят лет назад начались съёмки этого легендарного фильма-сказки. Первоначально режиссёр картины Александр Роу планировал назвать её "Ночь перед Рождеством", по названию повести Н.В. Гоголя. Но киночиновники "встали на дыбы". Шёл 1961 год, был самый разгар хрущёвской антирелигиозной кампании. И само слово "Рождество" не одобрялось для употребления

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Метки: актеры   еино   история фильма   
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тов.Suhov 5 минут назад
Наряду с известными и любимыми Георгием Милляром, Людмилой Хитяевой, Сергеем Мартинсоном, Верой Алтайской, Александром Хвылем

Не Александром Хвылем, а Александром Хвылей.
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