Интересные факты и моменты со съёмок фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки"

Невозможно не упомянуть о Людмиле Хитяевой, превосходно сыгравшей Солоху. Её без всяких проб утвердили на эту роль. Во время съёмок актриса отпросилась на несколько дней домой, чтобы повидать сына. Когда она каталась с ним на лыжах, то съезжая с горы, ударилась лицом о дерево. В результате сломала нос.

Но режиссёр не видел в роли Солохи никого другого и терпеливо ждал, когда у актрисы пройдут синяки и отёки. На месте перелома образовалась горбинка, что по словам Роу, добавляло образу ведьмы достоверности. Поэтому он и старался снимать актрису в профиль. При помощи различных ухищрений из стройной Людмилы Хитяевой удалось сделать весьма дородную Солоху.