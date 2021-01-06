Интересные факты и моменты со съёмок фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки"

Шестьдесят лет назад начались съёмки этого легендарного фильма-сказки. Первоначально режиссёр картины Александр Роу планировал назвать её "Ночь перед Рождеством", по названию повести Н.В. Гоголя. Но киночиновники "встали на дыбы". Шёл 1961 год, был самый разгар хрущёвской антирелигиозной кампании. И само слово "Рождество" не одобрялось для употребления
Тогда режиссёр был вынужден выпустить свою картину под общим заглавием ранних гоголевских повестей. Тем не менее, фильм достаточно подробно воспроизводит давние рождественские ритуалы, в нём много сцен празднования религиозного торжества. В экранизации звучат настоящие украинские рождественские колядки, а также отрывок из православного рождественского тропаря.
Первоначально планировалось проводить натурные съёмки непосредственно в тех местах, о которых рассказывается в повести - деревне Диканьке, расположенной в Полтавской области Украины. Но процесс затянулся, был перенесён на весну. Съёмочной группе пришлось отправляться на Север, в поисках снега, и мороза. В Мурманской области, неподалёку от города Кировска, в посёлке "13-й километр", за несколько дней была сооружена настоящая малороссийская деревня, с хатами, с сараями и небольшой церквушкой.
Массовку - весёлых парубков и гарных дивчин, решено было набирать на месте. Ими стали кировские рабочие - горняки, студенты-медики и самодеятельные артисты. Их гримировали в медицинском училище, а потом переодетых привозили к месту съёмок. Они катались с горок, играли в снежки, а во время сцены колядования, дружно открывали рты, под запись хорового пения, доносящегося из рядом стоящих машин.
В фильме много комбинированных съёмок и спецэффектов, которые даже сейчас смотрятся очень зрелищно, а для того времени они были по-настоящему уникальными. Больше всех пришлось "попотеть" и помёрзнуть исполнителю роли чёрта - легендарному Георгию Милляру. 58-летний актёр практически все трюки исполнял сам. Для съёмок ему сшили меховой костюм, но в нём неудобно было сниматься. Тогда этот костюм заменили лёгким и обтягивающим трико, обшитым паклей.
В нём было очень холодно, а ведь Георгию Францевичу при 30-градусном морозе несколько раз пришлось нырять в самую настоящую прорубь, стоять под ветродуями, закапываться в снег. По сценарию чёрту и Солохе (Людмила Хитяева) пришлось летать по небу. Эти сцены снимались в съёмочном павильоне киностудии им. Горького. Небо сделали из тёмного бархата, звёздами служили ёлочные игрушки, которые крепились к бархату чёрными нитками. Страховочный трос, на котором летали актёры и их дублёры, тоже был выкрашен в чёрный цвет.
В съёмке полёта, вместо Милляра, должен был сняться цирковой акробат, но он получил травму и Георгий Францевич прекрасно исполнил все высотные трюки. Для сцен, в которых черт вылетает через печку в трубу, собирает вьюгу в сугроб, а также для летающих вареников использовался эффект обратной перемотки.
Наряду с известными и любимыми Георгием Милляром, Людмилой Хитяевой, Сергеем Мартинсоном, Верой Алтайской, Александром Хвылем, Анатолием Кубацким в "Вечерах..." снимались и начинающие артисты. Роль Оксаны досталась дебютантке Людмиле Мызниковой. До неё режиссёр просмотрел 5000 претенденток. А "свою Оксану" совершенно случайно увидел в коридоре Киевской киностудии. Вакулу сыграл студент Киевского театрального института Юрий Тавров. Это была единственная крупная роль актёра.
Невозможно не упомянуть о Людмиле Хитяевой, превосходно сыгравшей Солоху. Её без всяких проб утвердили на эту роль. Во время съёмок актриса отпросилась на несколько дней домой, чтобы повидать сына. Когда она каталась с ним на лыжах, то съезжая с горы, ударилась лицом о дерево. В результате сломала нос.
Но режиссёр не видел в роли Солохи никого другого и терпеливо ждал, когда у актрисы пройдут синяки и отёки. На месте перелома образовалась горбинка, что по словам Роу, добавляло образу ведьмы достоверности. Поэтому он и старался снимать актрису в профиль. При помощи различных ухищрений из стройной Людмилы Хитяевой удалось сделать весьма дородную Солоху.
Конечно, трудно в рамках одной статьи рассказать о всех интересных моментах со съёмок этой картины, но наверняка можно утверждать, что зрителями она любима до сих пор. Как приятно пересмотреть эту прекрасную, чудесную сказку, особенно в волшебную ночь, ночь перед Рождеством.
Источник:
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Не Александром Хвылем, а Александром Хвылей.