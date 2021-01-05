FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 3054 поста • 1677 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 
Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (30 фото)

Автор:
05 января 2021 18:45
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   авария   картинки   приколы   
4977
30
Свернуть все комментарии под фото
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Смешные комментарии и картинки из соц. сетей"
Метки: Юмор   авария   картинки   приколы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
69
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
69  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Kariya 2 часа назад
Комментарий к фото
У бабушки не обязательно один комплект одежды, даже если она и жила в лесу у черта на куличках.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
935
Дмитрий Брагин 2 минуты назад
Комментарий к фото
Здесь кровати в один ярус, а обычно в два, и самое важное сразу договориться кто при подъеме первый)) во избежание травм
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Aqueronte 2 минуты назад
Комментарий к фото
Логично было туалетной бумагой протереть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60
Денис Медведев 3 минуты назад
Комментарий к фото
мажоры... я двумя тапками отбивал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Aqueronte 4 минуты назад
Комментарий к фото
А я удалил нетфликс к чертям собачьим уже очень давно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
DM101 5 минут назад
Комментарий к фото
...но это неточно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
935
Дмитрий Брагин 5 минут назад
Комментарий к фото
Две отбивалки это шик, обычно одна и туго скатанный ремень)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
935
Дмитрий Брагин 7 минут назад
Комментарий к фото
может они растягиваются от частого использования?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
737
СырныйКластер 8 минут назад
Комментарий к фото
Совсем наоборот. Нормальные люди утром 1го лежат мёртвые (ну почти мёртвые). Только зомбии с собаками шастают...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Ясный Пень 8 минут назад
Комментарий к фото
Одно другого не исключает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
DM101 11 минут назад
Комментарий к фото
У меня как-то до чая не доходит...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
ekarataev 12 минут назад
Комментарий к фото
Подвис - тремя пальцами не поднять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
737
СырныйКластер 15 минут назад
Комментарий к фото
Зато многие хвастают тем, что отстреляли ДЕВЯТЬ патронов перед присягой... НАТО в шоке от боеспособностей этой армии)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
ekarataev 16 минут назад
Комментарий к фото
С утра был русский человек,
С утра был после алкоголя,
Но только вот присел попить чайку,
Как кот с тортиком все испортил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Tatyana 17 минут назад
Комментарий к фото
О да. А в жизни идёшь к дорогущему мастеру и тебя оболванивают так, что хочется застрелиться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Tatyana 20 минут назад
Комментарий к фото
Что это на каком наречии и что сии слоги означают?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
737
СырныйКластер 20 минут назад
Комментарий к фото
А какая разница сколько на рулетке? Главное чтобы плитка была положена ровно. Розетки по стандарту. И мебель нормально собрана. А мерить можно хоть локтями, хоть футами...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Слава Андреев 20 минут назад
Комментарий к фото
Я кофе люблю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
ekarataev 22 минуты назад
Комментарий к фото
У евреев любое слово может быть фамилией.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дмитрий Барановский 22 минуты назад
Комментарий к фото
Прям смотреть заставляют ПРИНУДИТЕЛЬНО. Под угрозой.))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Роман 23 минуты назад
Комментарий к фото
Свёрнутый ремень и табуретка...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
935
Дмитрий Брагин Роман 4 минуты назад
Комментарий к фото
точно)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 22 комментария (из 47)