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Задолженность Первого канала – более 20 млрд рублей

Задолженность Первого канала – более 20 млрд рублей (3 фото + 1 видео)

Автор:
04 января 2021 17:03
Сообщество : Власть Манипуляции
Метки: влияние   задолженность   манипуляция   первый канал   пропаганда   телевидение   
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Защитники аморальщины, которая транслируется по российскому телевидению, чаще всего оправдывают деградационный контент его якобы высокими рейтингами и как следствие - заработками телевизионщиков на нём. Однако это наглая ложь, что хорошо видно на примере того же Первого канала, чей долг на сегодня превышает 20 млрд рублей, и только за 2019 год увеличился на 4,6 млрд.

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Метки: влияние   задолженность   манипуляция   первый канал   пропаганда   телевидение   
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15  комментариев
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455
Вадим 2 часа назад
Первый не в рейтинге на 3е место опустился, он морально опустился ниже донного дна, чего ж хотели то, транслируя помои на всю страну??
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4k
Tatyana 21 минуту назад
Не смотрю TV около 10 лет. Новости читаю в Телеге, фильмы смотрю в нете, пепедачи в ютубе. Телик нужен как большой экран и только.
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1k
додик Полчаса назад
Столько говнища с первого за последние года вылилось. Мало того что люди перестают смотреть TV тут еще смотреть нечего от слово совсем.
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564
laptignu Полчаса назад
Если бы из госбюджета не поддерживали, был бы хрен с ним. Разорился бы давно. Вместо него появились бы молодые, ориентированные на потребности зрителей, каналы.
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113k
arek14 Полчаса назад
Пока Екатерина Стриженова по Первому Аналу рассказывает россиянам про загнивающую Америку, её дочь Анастасия и внук Пётр тем временем прекрасно живут в этой самой загнивающей Америке.
Пока Екатерина Стриженова по Первому Аналу рассказывает россиянам про загнивающую Америку, её дочь Анастасия и внук Пётр тем временем прекрасно живут в этой самой загнивающей Америке.
Пока Екатерина Стриженова по Первому Аналу рассказывает россиянам про загнивающую Америку, её дочь Анастасия и внук Пётр тем временем прекрасно живут в этой самой загнивающей Америке.
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1
Николай arek14 Полминуты назад
Дочь-то какая страшная...
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44k
noName Час назад
В 90-х по "первому" я мог узнать чудном подводном мире от Жака-Ива Кусто,про разные страны от Сенкевича,про животных от Дроздова.А сейчас про то что пердеть ...здой-это норма!В топку этот канал!!!
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404
Любушка Час назад
Согласна. Телевидение стало помойкой. И не только первый канал. Кто-то скажет, не нравится, марш в ютуб. Только наша страна не просто большая, она огромная и состоит не из одних городов. В отдаленных районах, в деревнях не у всех есть компьютеры. И люди вынуждены смотреть то, что им предлагают. Все эти отстойные программы. Короче, то, что я думаю про наше телевидение, здесь писать нельзя. Не для детских ушей. А другими словами не объяснить. Сами все понимаете!!!!
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2k
Vladimir Taranovich 2 часа назад
башня Саурона млять)))
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21k
Sergey Timonin 2 часа назад
Телевидение с рекламой априори очень прибыльный бизнес.
Если у них дела так плохи, значит в управлении не всё в порядке и тупо воруют по разным схемам. Подыхают - туда им и дорога.
Если канал коммерческий - то не государственный.
Если государственный, то не должно быть рекламы а долгов не может быть априори.
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12k
Альф 57 2 часа назад
Пусть закроют эту шарагу, делов то.
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2k
ALEX 2 часа назад
Все деньги уходят на проплату псевдо патриотов, которые рвут свои пуканы на политических шоу, естественно за большие деньги. Хвалить Путина и российскую власть нынче дорого стоит.
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33k
parallax ALEX 2 часа назад
Малышева, Малахов, Гузеева, Мясников ... Какой там нахрен патриотизм? Тупизм там чистейший. ТВ давно превратили в отстойную яму. Гнать надо всех оттуда взашей, начиная с Эрнста и набирать нормальных людей.
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421
Alexander 2 часа назад
Сейчас в тренде теле тупизм, пусть у ТНТ займут.
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