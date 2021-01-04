Задолженность Первого канала – более 20 млрд рублей

Как свидетельствуют СМИ, канал задолжал буквально всем: и производителям сериалов, и создателям документального кино, и компаниям, которые занимаются компьютерной графикой, и другим подрядчикам.



Еще в октябре прошлого года в своем видеообращении к сотрудникам генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин жаловался: «Долг Первого канала пять лет висит над нами дамокловым мечом. И этот меч уже буквально в миллиметре от нашего сердца». Из-за этого «Останкино» начало сокращать сотрудников и может даже, как пишут СМИ, остановить вещание.



Да и с рейтингами всё печально. По итогам января-ноября 2020 года Первый канал уступил лидерство телеканалу «Россия-1» по уровню среднесуточной доли аудитории, как в крупных городах России, так и по всей стране. И это уже тенденция последних пяти лет. Как свидетельствуют эксперты, Первый канал опустился на третье место в рейтинге популярности телеканалов за июль 2019 года. Его обогнал НТВ, а первое место у «России-1». «Первый» уже даже и не второй. Поэтому снижение доли государственного участия в канале и одновременно меры по укреплению контроля за ним государством, — логичный и оправданный шаг.