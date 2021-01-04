Задолженность Первого канала – более 20 млрд рублей

Защитники аморальщины, которая транслируется по российскому телевидению, чаще всего оправдывают деградационный контент его якобы высокими рейтингами и как следствие - заработками телевизионщиков на нём. Однако это наглая ложь, что хорошо видно на примере того же Первого канала, чей долг на сегодня превышает 20 млрд рублей, и только за 2019 год увеличился на 4,6 млрд.
Как свидетельствуют СМИ, канал задолжал буквально всем: и производителям сериалов, и создателям документального кино, и компаниям, которые занимаются компьютерной графикой, и другим подрядчикам.
Еще в октябре прошлого года в своем видеообращении к сотрудникам генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин жаловался: «Долг Первого канала пять лет висит над нами дамокловым мечом. И этот меч уже буквально в миллиметре от нашего сердца». Из-за этого «Останкино» начало сокращать сотрудников и может даже, как пишут СМИ, остановить вещание.
Да и с рейтингами всё печально. По итогам января-ноября 2020 года Первый канал уступил лидерство телеканалу «Россия-1» по уровню среднесуточной доли аудитории, как в крупных городах России, так и по всей стране. И это уже тенденция последних пяти лет. Как свидетельствуют эксперты, Первый канал опустился на третье место в рейтинге популярности телеканалов за июль 2019 года. Его обогнал НТВ, а первое место у «России-1». «Первый» уже даже и не второй. Поэтому снижение доли государственного участия в канале и одновременно меры по укреплению контроля за ним государством, — логичный и оправданный шаг.
Еще в октябре прошлого года в своем видеообращении к сотрудникам генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин жаловался: «Долг Первого канала пять лет висит над нами дамокловым мечом. И этот меч уже буквально в миллиметре от нашего сердца». Из-за этого «Останкино» начало сокращать сотрудников и может даже, как пишут СМИ, остановить вещание.
Да и с рейтингами всё печально. По итогам января-ноября 2020 года Первый канал уступил лидерство телеканалу «Россия-1» по уровню среднесуточной доли аудитории, как в крупных городах России, так и по всей стране. И это уже тенденция последних пяти лет. Как свидетельствуют эксперты, Первый канал опустился на третье место в рейтинге популярности телеканалов за июль 2019 года. Его обогнал НТВ, а первое место у «России-1». «Первый» уже даже и не второй. Поэтому снижение доли государственного участия в канале и одновременно меры по укреплению контроля за ним государством, — логичный и оправданный шаг.
Зачем же Первый канал транслирует всю эту грязь?
По типу шоу «Пусть говорят», «Давай поженимся», «Мужское/Женское» и так далее? Зачем нужны эти бесконечные ток-шоу про разводы кинозвезд и их похождения, с низкопробным юмором «ниже пояса»?
Ответ в фильме "Чему учит Первый канал. Версия 2.0" Фильм предлагает взглянуть на российское телевидение, как на инструмент управления обществом. Какие нравственные ценности и идеологические ориентиры предлагает главный государственный канал России своим зрителям? Является ли обозначенная риторика случайной или носит системный и обязательный характер? Соответствуют ли оглашаемые цели руководства Первого канала его реальному влиянию на общество?
Авторский пост
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Если у них дела так плохи, значит в управлении не всё в порядке и тупо воруют по разным схемам. Подыхают - туда им и дорога.
Если канал коммерческий - то не государственный.
Если государственный, то не должно быть рекламы а долгов не может быть априори.