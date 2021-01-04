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Неходовой товар

Неходовой товар (1 фото)

Автор:
04 января 2021 13:25
Метки: ангелы   жалость   зависть и ненависть   любовь   понимание   сострадание   
483
1
- Вам сколько?
- Килограмма два, не меньше!
- Уверены, не много, может полтора хватит?
- Нет, что вы, два!
- Валя, заверни два тупости, - мужчина, сидящий за столом с бумагами, крикнул куда-то за угол.
- С тупостью берут еще зависть и ненависть. Будете брать?
- Да! Тоже по два кило!

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Метки: ангелы   жалость   зависть и ненависть   любовь   понимание   сострадание   
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197k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 3 часа назад
Очередной отстой (??).
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643
likiloki Час назад
Мы живем во времена, где войны начинают под предлогом установления справедливости и мира, где слезливые истории о сострадании нам рассказывают те, кто не имеет этих качеств. У меня с годами расцвело чувство неприятия к таким историям, ведь они не нацелены на распространение порядочности, они нацелены на рост личной популярности, культ лайков, набухания своего чсв. Факты и примеры подвига доброты из реальной жизни - вот что имеет значение, а не такие пробасенки.
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197k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
Комментарий "Очередной отстой (??)".
не устроил
Ладно, изменим...
**
Очередной отстой!!!!!!!!!!
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18k
Вишенка Крокодилова 3 часа назад
А я верю, что добрых людей больше, чем злых.
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1k
Herr Mannelig Вишенка Крокодилова 2 часа назад
Я тоже хочу верить, но чем дольше живу, тем больше убеждаюсь в обратном, вот вы взрослый человек, скорее всего считаете себя и своих близких добрыми людьми, но практически каждый может вспомнить постыдную для себя ситуацию или не одну, где отвернулся, промолчал, сделал вид, что не заметил. Считать себя хорошим, если подобрал и вылечил котëнка, но в то же время не замечать, как гопота гоняет по двору парня, который по их мнению "не такой" И думать, что он сам виноват или что сделать ничего нельзя
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