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- Нет, эти в довесок идут по полкило в руки не больше.Очередь размытым пятном плескалась по широкой мраморной лестнице стекая в огромный холл, окутанный таким же холодным мрамором с высоченными потолками. Чувствовалось всеобщее напряжение. Не хватит, разберут, не достоимся. Очень хотелось легкой жизни, без малейшего напряга. Напряжение росло...- Женщина, пропустите, я тут стояла! Вы позже подошли! - отталкивая локтями позже подошедшую, лезла на место молодая дама крупных размеров.- Нет, это я раньше подошла! - взвизгнула, хватаясь за воздух руками отталкиваемая оппонентка.- Дамочки, не ссорьтесь, всем хватит, - донеслось сверху.Дамочки одновременно фыркнули, но успокоились.- Что вам? Потный мужчина с плоским красным лицом переминался с ноги на ногу, высказывая явное волнение.- Мне как всем, как всем и побольше! Точно бесплатно?!- Смотря какой выберете, - с долей иронии прозвучало в ответ. - Первый пакет основная составляющая интеллект, к нему в довесок - жалость, сострадание, принятие, понимание, любовь. Этот стоит ваших усилий, грамм триста/четыреста, не больше. Второй, абсолютно бесплатно - тупость, к нему равнодушие, ненависть, зависть. Вам какой?- Мне как всем, как всем, - нервничал краснолицый мужчина еще больше.- Все берут тупость, вам тоже?- Да! - без размышлений выпалил он.- В пакет входит тупость, ненависть, равнодушие, зависть, в так же немного похоти, - перечислил по инструкции Никита. - В нем есть умение распускать профессионально сплетни. Берете все?- Да, все! А точно со всем этим жить легче будет?- Абсолютно, - с той же долей иронии повторил молодой человек сидящий за столом и тихо вздохнул. - Никаких забот! Тупость перекроет возможность мыслить, рассуждать и анализировать, равнодушие перекроет возможность о ком-либо волноваться, зависть будет вас согревать своим теплом! - по инструкции выпалил он заученные фразы, а от себя добавил: "Пока не сожжет!" - тихо под нос, оставив неуслышанной последнюю фразу. - Сплетни — это жизненно необходимо, - опять повысил голос Никита и продолжил заученный текст. - Вы же понимаете, если не вы так вас, в этой жизни нужно рвать зубами. Так, что, берете весь пакет?- Да!Очередь нервно заколыхалась желеобразной массой.- Чтоб всем хватило! - с конца долетел негодующий возглас.Люди плотно прижавшись друг к другу нервничали и волновались. Вдруг не хватит, вдруг разберут. Каждый злобно отслеживал движение рядом стоящего, чтоб ни дай бог вперед не выскочил. Те, везунчики, что получили бесплатный пакет, радостные спускались вниз, унося свою поклажу. На их лицах блуждала тупая улыбка, в глазах пустота, а желчь по организму разливалась быстрее, что придавало лицу мерзкое выражение.- Ну, что, первый пакет так никто и не взял, - сидящий вверху за столом встал и отряхнул брюки.- Дык и вчера не взяли, - потер руки напарник. – Его вообще очень редко берут, никто напрягаться и платить не хочет.Вдруг колокольчик на двери издал подобие звона оповещая об открытии двери. - Мы закрыты, - понеслось сверху. - Приходите завтра.- Мне срочно, мне сейчас, мне жалость! Очень надо, там собака сдыхает, все мимо идут, а у меня моя на исходе, очень надо, прошу. И сострадание если можно. Второй час в людях ищу ни у кого нет, сказали у вас может быть.В зале воцарилась тишина. Двое наверху замерли, удивленно глядя на пришедшего.- Уверены? - после затянувшейся паузы тишину нарушил вопрос.- Да, конечно, сейчас такой дефицит, а моя на исходе. Но очень надо, как я без нее жить буду? С ней совсем по-другому.- С ней сложно! - менеджер почесал затылок. - Сложно вы жить будете, с жалостью и состраданием, с ними еще идут милосердие, принятие, понимание. Оно вам надо?! - он широко открыл глаза и развел в сторону руки. - Возьмите пакет лимитный: тупость, ненависть, равнодушие... Все берут! Бесплатно.- Нет, мне жалость нужна, я готов заплатить...- Так вы не сможете в этом обществе жить, только сегодня больше сотни тысяч пакетов с тупостью разобрали. И так каждый день. Куда вы со своей жалостью? С ней мозг работает, душа оживает, вы сумасшедший?- Нет, я еще живой, и душа еще пока живая. Дайте мне жалость, и я пойду.- Вы будете с ней одиноки, вас не примут в общество! - протягивая пакет, неуверенно сказала менеджер.- Лучше одинок, нежели мертв. Что с меня?- Ничего, вам как первому покупателю бонус - бесплатно.- Спасибо, - молодой юноша взял бережно пакет, прижал к груди, улыбнулся и вышел.Дверь тихо звякнула колокольчиком оповещая, что закрылась.- Жаль мне его, как он среди этой массы один? - почесал голову Никита.- Не волнуйся, - Валентин потрепал его по плечу. - К этому пакету в придачу идет ангел-хранитель, на держи.- Что это? - Ник повернулся и взял лист бумаги.- Твое повышение. В воздухе повис вопрос. - Тупость берут на ура, и зависть, и ненависть - бесплатно же. А вот жалость, сострадание, любовь нет, тут усилием платить надо. Продать эти пакеты сложно. И если ты смог отдать хоть один такой пакет, на сотни тысяч других, повышение у тебя в кармане...- И что я теперь должен делать? - недоуменно спросил Никита.- Оберегать своего подопечного, чтоб одиноким не был. И съеденным обществом, - Валентин достал из ящика крылья с большим карабином, застёгивающимся на груди и передал Никите. - На, лети за ним, следи в оба! Такие как он на вес золота...© Василиса Савицкая