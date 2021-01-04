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Гифки

Гифки (15 гиф)

Автор:
04 января 2021 09:04
Сообщество : Гифки
Метки: Юмор   гифки   на различный вкус   прикольные   смешные   
917
15
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Подборка гифок на различный вкус.

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Метки: Юмор   гифки   на различный вкус   прикольные   смешные   
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Евгений Час назад
К вопросу о масках

К вопросу о маскахПосмотреть
К вопросу о масках
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3
LoginNaFishkah Евгений 22 минуты назад
Маски задерживают выдыхаемые капли. А короновирус в единичных экземплярах не приводит к заражению. Должно быть количество, чтобы проломить защитные барьеры организма. Вот маска на улице, не только бесполезна, а это подрыв собственного иммунитета.
Хотя... в эпоху массовой дебилизации естественный отбор должен как-то отделить важное от бестолкового
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