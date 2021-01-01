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Дар с небес

Дар с небес (2 фото)

Автор:
01 января 2021 07:59
Метки: калькулятор   логарифмическая линейка   раритет   
965
2
Рано утром полез на верхнюю полку за своим Никоном - хотел пофоткать первые часы НГ.

Авторский пост

Метки: калькулятор   логарифмическая линейка   раритет   
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15  комментариев
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2k
Voland 3 часа назад
Пользовался в универе: денег на калькулятор не было, а линейка от отца досталась. Крутая штука!
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25k
Лис 12 минут назад
Это линейка как раз 80-х годов. Как я был рад в те годы приобретению калькулятора со всеми функциями.
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20
Сергей Исмаилов Полчаса назад
Первые космические аппараты на лог.линейках рассчитывали
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2k
Агасфер Автор поста Сергей Исмаилов 15 минут назад
Я тебе скажу больше - в начальное время ПВО в советское время они тоже использовались для расчетов
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7k
Клёст 43 минуты назад
Вещщь))
Обязательно найди, и приложи к ней инструкцию.
Вдруг захочешь молодым волшебство на ,,Магической дощечке,, показать, а механизмы решений и не вспомнить уже)
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13k
Ser 2 часа назад
Отличный инструмент! ..в классе 8-ом учили на ней считать! Великолепно и просто! Работая в НИИ в 70-е порой брал при расчетах её в руки! откладывая калькулятор...по привычке. И точность расчетов не страдала!
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2k
Агасфер Автор поста Ser 2 часа назад
А если еще в довесок немецкая готовальня... :-)
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2k
MATPOC 2 часа назад
Мля, а ведь и у меня на антресоли гдето лежит=)
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33k
parallax 3 часа назад
Береги её на случай апокалипсиса. Старые девайсы работают без батареек, что их выгодно отличает от современных.
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2k
Агасфер Автор поста parallax 2 часа назад
Скоро сын проснется - хочу увидеть его реакцию на эту штуку :-)
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36k
Прораб parallax 18 минут назад
Вообще то современные калькуляторы обходятся солнечными панельками


Вообще то современные калькуляторы обходятся солнечными панельками
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2k
Voland parallax 3 минуты назад
Я умножению мелких с помощью линеек Женая Люка учу)) Ну как, если не могут "в голове" или столбиком, то вот линеечки лежат))
Я умножению мелких с помощью линеек Женая Люка учу)) Ну как, если не могут "в голове" или столбиком, то вот линеечки лежат))
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13k
куджо 3 часа назад
Шайтан линейка из моего детства, предел моих мечтаний линейка офицерская
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2k
Агасфер Автор поста куджо 3 часа назад
Офицерскую достать было почти невозможно - это Феррари среди линеек :-)
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2k
Агасфер Автор поста 3 часа назад
Старею - ей 48... а точнее 49 :-)
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Агасфер
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