Дар с небес

Рано утром полез на верхнюю полку за своим Никоном - хотел пофоткать первые часы НГ.

А с неё на пол падает какой-то предмет. Поднял и офигел - моя первая логарифмическая линейка. В 82 получил её в наследство от старшей сестры. А сама она выпуска 1972 - 52 года

Молодежь, кричащая о своем превосходстве над моим поколением - вы хоть в курсе что? А этот тот самый калькулятор за который вы сейчас платите десятки тысяч в качестве одной из главных функции своего АйФона :-)