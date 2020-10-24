Кот + балкон =

Та самая подборка о котиках, которой не было на Фишках. А зря... Лучше бы она была, ведь она классная.

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Перебраться с одного балкона на другой очень просто 0 Источник:

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Сеточка 0 Источник:

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Это кто? 0 Источник:

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Страх высоты? Не, не слышали! 0 Источник:

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Котолестницы 0 Источник:

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