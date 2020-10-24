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Кот + балкон =

Кот + балкон = (17 фото)

Автор:
24 октября 2020 10:48
Сообщество : Юмор
Метки: балкон   балконы   кот   котики   милота   прикол   юмор   
942
17
Та самая подборка о котиках, которой не было на Фишках. А зря... Лучше бы она была, ведь она классная.
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Метки: балкон   балконы   кот   котики   милота   прикол   юмор   
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29k
Лесли 🥰 Час назад
Можете как всегда на меня наорать))) но скажу снова, самовыгул это плохо, очень!
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31k
Nefrion Лесли 🥰 3 секунды назад
Я-то на 100% соглашусь.
Жилой поселок, частные дома (т.е. не дачи, люди живут постоянно). Я обращаю внимание какие кошки у нас по округе шастают. Увы, 2-3 года и котэ исчезает навсегда.
Вот и сейчас. Видели пегую кошечку, думали ничейная, а тут листовку в почтовом ящике нашли - Ниа, 1,5 года - соседская кошка и несколько дней не появлялась дома
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