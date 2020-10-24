Кот + балкон =

Та самая подборка о котиках, которой не было на Фишках. А зря... Лучше бы она была, ведь она классная.
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Жилой поселок, частные дома (т.е. не дачи, люди живут постоянно). Я обращаю внимание какие кошки у нас по округе шастают. Увы, 2-3 года и котэ исчезает навсегда.
Вот и сейчас. Видели пегую кошечку, думали ничейная, а тут листовку в почтовом ящике нашли - Ниа, 1,5 года - соседская кошка и несколько дней не появлялась дома