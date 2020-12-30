Добрые новогодние открытки Владимира Зарубина

1.

Зарубин Владимир Иванович (1925–1996). Русский советский художник.

Родился на Орловщине. В семье было трое детей: старший сын тянулся к технике, средний писал стихи, а младший Володя с детства любил рисовать.

Возможно, этому способствовала большая коллекция открыток и книг с репродукциями картин, которые приносил в дом отец, инженер-путеец.



Володя подолгу рассматривал картины старых мастеров, слушая объяснения взрослых, и пытался что-то рисовать сам.

Один из первых его рисунков так восхитил жителей деревни, что картинку стали передавать из рук в руки. Мальчику было всего 5 лет, но наверняка кто-то из односельчан напророчил ему тогда будущее художника.



В дни Великой Отечественной войны старшие братья ушли на фронт, а Володя, которому не исполнилось и 17 лет, был угнан в Германию.

Там он работал в «трудовом лагере», на одном из заводов в Руре.

Жестокость, издевательства, скудная еда, страх расстрела — так заканчивалось детство будущего художника.

В 1945 году Владимир был освобожден, но остался в советской разграничительной зоне, где несколько лет отслужил в армии.

После демобилизации он устроился на один из московских заводов художником.



Как-то ему на глаза попалось объявление о наборе на курсы мультипликаторов при киностудии «Союзмультфильм». Владимир Иванович решил попробовать и поступил учиться.

Впоследствии из-под его пера вышли образы героев около 100 мультфильмов, среди которых любимые: «Ну погоди», «Маугли», «По следам бременских музыкантов», «Тайна третьей планеты» и многие другие.

Параллельно художник стал пробовать себя в почтовой миниатюре.

В 1962 года была выпущена его первая открытка с символом того времени — веселым космонавтом.

Впоследствии Владимир Иванович иллюстрировал немало книг, но главной его любовью оставались открытки. В советское время их десятками приносили в каждый дом — традиция поздравлять по почте родственников, друзей, учителей, одноклассников, бывших соседей была сложившейся и любимой. Довольно быстро открытки Зарубина стали самыми популярными в стране. Их спрашивали на почте, за ними выстраивались очереди в магазинах, а детвора, конечно же, собирала эти открытки и писала письма художнику.

Удивительно, но он находил время отвечать. Самый добрый художник страны был еще очень добрым человеком.

Когда у Владимира Ивановича спрашивали, что является главным в его творчестве, он неизменно отвечал: «Может быть, мои открытки помогут людям стать чуть добрее».