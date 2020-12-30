Добрые новогодние открытки Владимира Зарубина

СКОРО! СКОРО! НОВЫЙ ГОД !!!
Запах елки, ожидание самого праздника.
И есть люди, которые создают этот праздник.
Стоит посмотреть на новогодние открытки, которые собственноручно подписывали всем своим близким и знакомым, и невозможно остаться равнодушным.
Доброта этих милашных героев передается тебе, и забываешь, что они всего лишь нарисованные, придуманные, но с радостью в глазах, и в душе просыпается все только хорошее и позитивное.
Запах елки, ожидание самого праздника.
И есть люди, которые создают этот праздник.
Стоит посмотреть на новогодние открытки, которые собственноручно подписывали всем своим близким и знакомым, и невозможно остаться равнодушным.
Доброта этих милашных героев передается тебе, и забываешь, что они всего лишь нарисованные, придуманные, но с радостью в глазах, и в душе просыпается все только хорошее и позитивное.
1.
Зарубин Владимир Иванович (1925–1996). Русский советский художник.
Родился на Орловщине. В семье было трое детей: старший сын тянулся к технике, средний писал стихи, а младший Володя с детства любил рисовать.
Возможно, этому способствовала большая коллекция открыток и книг с репродукциями картин, которые приносил в дом отец, инженер-путеец.
Володя подолгу рассматривал картины старых мастеров, слушая объяснения взрослых, и пытался что-то рисовать сам.
Один из первых его рисунков так восхитил жителей деревни, что картинку стали передавать из рук в руки. Мальчику было всего 5 лет, но наверняка кто-то из односельчан напророчил ему тогда будущее художника.
В дни Великой Отечественной войны старшие братья ушли на фронт, а Володя, которому не исполнилось и 17 лет, был угнан в Германию.
Там он работал в «трудовом лагере», на одном из заводов в Руре.
Жестокость, издевательства, скудная еда, страх расстрела — так заканчивалось детство будущего художника.
В 1945 году Владимир был освобожден, но остался в советской разграничительной зоне, где несколько лет отслужил в армии.
После демобилизации он устроился на один из московских заводов художником.
Как-то ему на глаза попалось объявление о наборе на курсы мультипликаторов при киностудии «Союзмультфильм». Владимир Иванович решил попробовать и поступил учиться.
Впоследствии из-под его пера вышли образы героев около 100 мультфильмов, среди которых любимые: «Ну погоди», «Маугли», «По следам бременских музыкантов», «Тайна третьей планеты» и многие другие.
Параллельно художник стал пробовать себя в почтовой миниатюре.
В 1962 года была выпущена его первая открытка с символом того времени — веселым космонавтом.
Впоследствии Владимир Иванович иллюстрировал немало книг, но главной его любовью оставались открытки. В советское время их десятками приносили в каждый дом — традиция поздравлять по почте родственников, друзей, учителей, одноклассников, бывших соседей была сложившейся и любимой. Довольно быстро открытки Зарубина стали самыми популярными в стране. Их спрашивали на почте, за ними выстраивались очереди в магазинах, а детвора, конечно же, собирала эти открытки и писала письма художнику.
Удивительно, но он находил время отвечать. Самый добрый художник страны был еще очень добрым человеком.
Когда у Владимира Ивановича спрашивали, что является главным в его творчестве, он неизменно отвечал: «Может быть, мои открытки помогут людям стать чуть добрее».
Родился на Орловщине. В семье было трое детей: старший сын тянулся к технике, средний писал стихи, а младший Володя с детства любил рисовать.
Возможно, этому способствовала большая коллекция открыток и книг с репродукциями картин, которые приносил в дом отец, инженер-путеец.
Володя подолгу рассматривал картины старых мастеров, слушая объяснения взрослых, и пытался что-то рисовать сам.
Один из первых его рисунков так восхитил жителей деревни, что картинку стали передавать из рук в руки. Мальчику было всего 5 лет, но наверняка кто-то из односельчан напророчил ему тогда будущее художника.
В дни Великой Отечественной войны старшие братья ушли на фронт, а Володя, которому не исполнилось и 17 лет, был угнан в Германию.
Там он работал в «трудовом лагере», на одном из заводов в Руре.
Жестокость, издевательства, скудная еда, страх расстрела — так заканчивалось детство будущего художника.
В 1945 году Владимир был освобожден, но остался в советской разграничительной зоне, где несколько лет отслужил в армии.
После демобилизации он устроился на один из московских заводов художником.
Как-то ему на глаза попалось объявление о наборе на курсы мультипликаторов при киностудии «Союзмультфильм». Владимир Иванович решил попробовать и поступил учиться.
Впоследствии из-под его пера вышли образы героев около 100 мультфильмов, среди которых любимые: «Ну погоди», «Маугли», «По следам бременских музыкантов», «Тайна третьей планеты» и многие другие.
Параллельно художник стал пробовать себя в почтовой миниатюре.
В 1962 года была выпущена его первая открытка с символом того времени — веселым космонавтом.
Впоследствии Владимир Иванович иллюстрировал немало книг, но главной его любовью оставались открытки. В советское время их десятками приносили в каждый дом — традиция поздравлять по почте родственников, друзей, учителей, одноклассников, бывших соседей была сложившейся и любимой. Довольно быстро открытки Зарубина стали самыми популярными в стране. Их спрашивали на почте, за ними выстраивались очереди в магазинах, а детвора, конечно же, собирала эти открытки и писала письма художнику.
Удивительно, но он находил время отвечать. Самый добрый художник страны был еще очень добрым человеком.
Когда у Владимира Ивановича спрашивали, что является главным в его творчестве, он неизменно отвечал: «Может быть, мои открытки помогут людям стать чуть добрее».
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Советские зарисовки
- Города и сёла в советских картинах
- Города и сёла в советской живописи
- Советский быт глазами художников
- "Я художник, я так вижу": российский живописец показывает картины и виды, с которых они написаны
48
Понравилось48
Новости партнёров
Загрузка...