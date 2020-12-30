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Добрые новогодние открытки Владимира Зарубина

Добрые новогодние открытки Владимира Зарубина (97 фото)

Автор:
30 декабря 2020 20:11
Метки: Аниматор.   Владимир Зарубин   СССР   живопись   красиво   новогодние открытки   
614
97
СКОРО! СКОРО! НОВЫЙ ГОД !!!
Запах елки, ожидание самого праздника.
И есть люди, которые создают этот праздник.
Стоит посмотреть на новогодние открытки, которые собственноручно подписывали всем своим близким и знакомым, и невозможно остаться равнодушным.
Доброта этих милашных героев передается тебе, и забываешь, что они всего лишь нарисованные, придуманные, но с радостью в глазах, и в душе просыпается все только хорошее и позитивное.
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Метки: Аниматор.   Владимир Зарубин   СССР   живопись   красиво   новогодние открытки   
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6  комментариев
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34k
Сан Саныч 11 часов назад
Великий художник.С этими открытках связаны очень добрые и светлые воспоминания из детства.
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Катерина 6 часов назад
И в старой конфетной коробке с десяток этих открыток (среди прочих) еще хранится. Пахнут детством :)
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890
Константин Катерина 6 минут назад
а я вот думаю, где она, эта коробка?(
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Руслан 8 часов назад
Ностальгия..
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Денис Ануфриев 11 часов назад
Всех с Наступающим Новым Годом,который начнется через пару дней)
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