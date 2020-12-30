Путин подписал закон о блокировке интернет-ресурсов за цензуру против российских СМИ

Под действие документа подпадают YouTube, Facebook и Twitter. Сколько людей считают, что это только во благо России и ее жителей, а не инструмент ограничивающий право на информацию?
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет Роскомнадзор правом блокировать интернет-ресурсы, допускающие дискриминацию в отношении российских СМИ.
Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.
Закон вводит статус "владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Генеральный прокурор и его заместители по согласованию с МИД России смогут присваивать такой статус владельцу информационного ресурса, допускающего дискриминацию в отношении материалов российских СМИ.
Под действие документа подпадают крупнейшие интернет-ресурсы - YouTube, Facebook и Twitter. Роскомнадзор сможет частично или полностью ограничивать доступ к ресурсам-нарушителям, включая возможность замедлять их трафик.
Документ был внесен в Госдуму группой депутатов и сенатором Алексеем Пушковым 19 ноября.
Закон вводит статус "владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Генеральный прокурор и его заместители по согласованию с МИД России смогут присваивать такой статус владельцу информационного ресурса, допускающего дискриминацию в отношении материалов российских СМИ.
Под действие документа подпадают крупнейшие интернет-ресурсы - YouTube, Facebook и Twitter. Роскомнадзор сможет частично или полностью ограничивать доступ к ресурсам-нарушителям, включая возможность замедлять их трафик.
Документ был внесен в Госдуму группой депутатов и сенатором Алексеем Пушковым 19 ноября.
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Теперь вопрос: что сделает тот же среднестатистический пользователь, если вы заблокируете, к примеру, Доктора Дью? - правильный ответ - поставит VPN и будет смотреть Доктора, при этом так и не вспомнив Соловьева
Все это жжет подонкам от власти между ягодиц, срочно запретить Ютуб!
Право на информацию это вообще никак не ограничивает. Зато это сильно ограничивает влияние зарубежных СМИ на нашей территории.
Что не так? Что тут кого покоробило и прошлось серпом по яйцам?
Интересно, как бы заверещала либершиза и какие кары призывала бы, если бы российские ресурсы ввели цензуру против зарубежных СМИ?
Так что смеющимся лучше бы родной язык подучить.
Напомните пожалуйста, сколько миллиардов ушло на блокировку телеграмма роспотребнадзором? Я так понимаю миллиардов много в этой стране.
Отвали.
Шататель.... иди сено жуй. Пёс ипаный.
Но тут, палка о двух концах - либо, есть соглашение о чем-то, либо мы остаёмся террористами на всю оставшуюся. Станем террором в качестве потребления жизни: машины, квартиры и всё в кредит.
В этом я сильнее тебя.
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ТС, ты хорошо сопоставил смысл этой фразы со смыслом заголовка и определил, что первично, а что - вторично?