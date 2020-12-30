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Путин подписал закон о блокировке интернет-ресурсов за цензуру против российских СМИ

Путин подписал закон о блокировке интернет-ресурсов за цензуру против российских СМИ (1 фото)

Автор:
30 декабря 2020 16:29
Метки: facebook   twitter   youtube   Россия   блокировка   закон   интернет   путин   
603
1
Под действие документа подпадают YouTube, Facebook и Twitter. Сколько людей считают, что это только во благо России и ее жителей, а не инструмент ограничивающий право на информацию?

Источник:

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Метки: facebook   twitter   youtube   Россия   блокировка   закон   интернет   путин   
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16k
_Tango_ Час назад
Теперь скажите, господа - авторы закона. Зацензурили, допустим, горячо и всеми любимого, журналиста всея Руси (ВЦИОМ соврать не даст) господина Соловьева.. Что делает среднестатистический пользователь Ютуб? Правильно - машет рукой говоря "Да и х.. с ним".

Теперь вопрос: что сделает тот же среднестатистический пользователь, если вы заблокируете, к примеру, Доктора Дью? - правильный ответ - поставит VPN и будет смотреть Доктора, при этом так и не вспомнив Соловьева
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25k
Антон 6 минут назад
Ну, в общем, чьих серверов на территории России нет, и куда, соответственно, не дотягивается фсбня, тех и блочат. Чувакам с телеграм очередная весточка, что их якобы защищённый ресурс прекрасно мониторят синие пиджаки.
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375
arcush 7 минут назад
А что это за хмырь на фото? Он чего запрещает? Он только у пенсионеров ворует... Это точно вот "это" на фото? Вор сидит в тюрьме, запрещать он ничего не может!
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31
Buba_kastorkin 11 минут назад
Иран и северная корея,стоя аплодируют вовику-наполеончику...
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2k
Rulzen Полчаса назад
Бессильная злоба от того, что народ хочет получать альтернативную информацию, и легко это делает на ютуб.
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25k
Антон Rulzen 3 минуты назад
Ну и хули. Вы тут захотели правду знать, в обход решения едро? Иш, чернь холопская.
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4k
Михаил Полчаса назад
Соловьев теперь все места в трендах ютуба займет.... (для тех кто понял шутку)
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3k
Убийца Прохиндеев 40 минут назад
Балабола наверное сильно торкает, как в Ютубе показывают его же, толкающего обещания, на которые потом насрал. Ну или видеофиксация сьлов Грефа, как "быдлу" надо врать и манипулировать им.
Все это жжет подонкам от власти между ягодиц, срочно запретить Ютуб!
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8k
Сергей Попов 42 минуты назад
Если запретят твоютрубу, лицокнигу и чирикалку, то лично я вообще никак не пострадаю. Есть масса других источников. Причем, куда свободнее от зарубежного влияния.
Право на информацию это вообще никак не ограничивает. Зато это сильно ограничивает влияние зарубежных СМИ на нашей территории.
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365
piharev1 Сергей Попов 7 минут назад
почему ты осел?
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155
Филимон Филимонов 50 минут назад
Естественно это не понравиться всем кого учили плевать на Россию и будут они вопить ,что зажимают ценности штатовской свободы в российских трущобах.Ничего нового от канадских троллей.Всё цвета детской неожиданности.
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160
Иванов Петров Сидоров 51 минуту назад
Давно надо было сделать
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9k
Schandmaul 54 минуты назад
хотел бы я посмотреть на это. обидчивые заблокируют через годик всё
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8k
Агент Безопасной Национальности Час назад
Если интернет ресурс вводит цензуру против российских СМИ - его блокируют.
Что не так? Что тут кого покоробило и прошлось серпом по яйцам?
Интересно, как бы заверещала либершиза и какие кары призывала бы, если бы российские ресурсы ввели цензуру против зарубежных СМИ?
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9k
portmen77 Час назад
То есть ещё раз опозориться как с Телеграмм? Это такая форма мазохизма? А Роскомнадзор знает толк в извращениях.
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753
Довер Иванович Час назад
Очередной кляп.
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220
Борис Довер Иванович 54 минуты назад
Не, это разнотык...
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57k
Опиум для народа Борис 38 минут назад
Не сторонник вечно спящего, но слово разнотык есть во многих толковых словарях,в том числе и Ожегова. Оно означает несогласованность, абсолютное расхождение в поведении, в действиях.
Так что смеющимся лучше бы родной язык подучить.
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220
Борис Опиум для народа Полчаса назад
В данном случае оно обозначает силиконовое изделие, используемое для разных дыр затыкания.
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−4
Smart Window 2 часа назад
Правильно!Еще надо интернет деаномизировать, чтоб всякая мразь отвечала за то,что написала!
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57k
Опиум для народа Smart Window Полчаса назад
Причем сам ты это делать не спешишь,да,гражданин Смарт Виндовов?)))
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4k
Elmaestro 2 часа назад
ублюдок
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27k
winergy2012 Elmaestro 24 минуты назад
Приятно познакомиться.
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7k
Andrei 2 часа назад
То есть разрешили дискриминацию дискриминаторов.
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5k
Ivan 2 часа назад
Путин подписал закон о блокировке интернет-ресурсов за цензуру против российских СМИ
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952
Пока живу 2 часа назад
Доброго дня
Напомните пожалуйста, сколько миллиардов ушло на блокировку телеграмма роспотребнадзором? Я так понимаю миллиардов много в этой стране.
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11k
Алекс Пока живу 2 часа назад
Да. Много. Нам хватает. А вам нех было скакать....
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15k
Lynx 2 часа назад
Тоисть все законы направлены против своих граждан, а разностные нерезидентные сми - процветайте дальше, и мы будем хлопать исключительно в ладоши. Все слова пуйло-плешивого недоцаря надо трактовать наоборот? Кажись, именно этим он внёс себя в историю.
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15k
Lynx Алекс Полчаса назад
Ну, конечно, я же, ... ну и тд. .
Отвали.
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11k
Алекс Lynx 23 минуты назад
Все? Сдулся? Кроме как обозвать тролем ума на большее не хватает?
Шататель....
иди сено жуй. Пёс ипаный.
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15k
Lynx Алекс 20 минут назад
Нет. Я сильнее тебя. И ты это знаешь.
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15k
Lynx 8 минут назад
Споры ни к чему не приведут. Мы можем только проиграть.
Но тут, палка о двух концах - либо, есть соглашение о чем-то, либо мы остаёмся террористами на всю оставшуюся. Станем террором в качестве потребления жизни: машины, квартиры и всё в кредит.
В этом я сильнее тебя.
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15k
Lynx Алекс 7 минут назад
Не ожидал??
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8k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
"...а не инструмент, ограничивающий право на информацию?"
================
ТС, ты хорошо сопоставил смысл этой фразы со смыслом заголовка и определил, что первично, а что - вторично?
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