Гуттаперчевая девочка: юная гимнастка, которая умеет складываться пополам

12-летняя Либерти Баррос из Великобритании обладает умопомрачительной гибкостью. Даже не верится, что человек на такое способен! Она с легкостью принимает самые необычные позы, напоминая персонажа мультсериала "Суперсемейка" по прозвищу Elastigirl ("Эластичная девушка").
Она выступает с акробатическими номерами и показывает такие трюки, на которые мало кто способен!
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А ведь еще каких-то два года назад эта девочка с трудом исполняла упражнение "колесо" и не могла сказать, что акробатика - ее конек.
Но однажды она смотрела музыкальный клип певицы Рианны на композицию Umrella, пытаясь имитировать танцевальные движения. И внезапно поняла, что может легко наклоняться назад.
Но однажды она смотрела музыкальный клип певицы Рианны на композицию Umrella, пытаясь имитировать танцевальные движения. И внезапно поняла, что может легко наклоняться назад.
С этого момента всё изменилось. Теперь Либерти путешествует по миру с молодежными цирками. Она уже побывала в Таиланде, Малайзии, Португалии и США (в Голливуде), и везде продемонстрировали свои выдающиеся способности. Прозвище Elastigirl она получила совершенно заслуженно.
"Сначала это было такое странное чувство, - говорит Либерти, вспоминая момент, когда она обнаружила свой талант. - Я наблюдала, как акробатов тянули и скручивали в нужное положение, и выглядело это довольно жутко".
"Сначала это было такое странное чувство, - говорит Либерти, вспоминая момент, когда она обнаружила свой талант. - Я наблюдала, как акробатов тянули и скручивали в нужное положение, и выглядело это довольно жутко".
Ее родители Рам, 32 года, и Элизетт, 33 года, из города Слау, графство Беркшир, были ошеломлены природной гибкостью своей дочери.
Отец Либерти, который теперь стал ее менеджером, говорит: "Это просто безумие, что она может делать - и врачи не знают, почему она способна на это. Либерти действительно особенная".
Отец Либерти, который теперь стал ее менеджером, говорит: "Это просто безумие, что она может делать - и врачи не знают, почему она способна на это. Либерти действительно особенная".
Вот еще несколько видео и фотографий этой особенной девочки
Источник: — переведено специально для fishki.net
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