Гуттаперчевая девочка: юная гимнастка, которая умеет складываться пополам

С этого момента всё изменилось. Теперь Либерти путешествует по миру с молодежными цирками. Она уже побывала в Таиланде, Малайзии, Португалии и США (в Голливуде), и везде продемонстрировали свои выдающиеся способности. Прозвище Elastigirl она получила совершенно заслуженно.



"Сначала это было такое странное чувство, - говорит Либерти, вспоминая момент, когда она обнаружила свой талант. - Я наблюдала, как акробатов тянули и скручивали в нужное положение, и выглядело это довольно жутко".