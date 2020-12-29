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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4478 постов • 632 подписчика подписаться
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Гуттаперчевая девочка: юная гимнастка, которая умеет складываться пополам

Гуттаперчевая девочка: юная гимнастка, которая умеет складываться пополам (10 фото)

Автор:
29 декабря 2020 13:51
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: акробатика   акробатический трюк   акробатка   гибкость   гимнастика   невероятное зрелище   шоу бизнес   
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12-летняя Либерти Баррос из Великобритании обладает умопомрачительной гибкостью. Даже не верится, что человек на такое способен! Она с легкостью принимает самые необычные позы, напоминая персонажа мультсериала "Суперсемейка" по прозвищу Elastigirl ("Эластичная девушка").
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: акробатика   акробатический трюк   акробатка   гибкость   гимнастика   невероятное зрелище   шоу бизнес   
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6  комментариев
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4k
Квизо 2 часа назад
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А как вам сёстры Росс?

А как вам сёстры Росс?
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1k
zenon 4 минуты назад
Она может поцеловать себя в любое место, куда захочет, это настоящее достижение.
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18k
SerGProS Полчаса назад
К 30-ти годам само пройдет
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13k
Hairy. 45 минут назад
Наша то лучше всех))
Наша то лучше всех))
Наша то лучше всех))
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11k
Serg2001 2 часа назад
А это не вредно для позвоночника так его гнуть?
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404
Электрик 2 часа назад
Обалдеть!!!
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