“Я бы себе не простил!” Уходя в машине под воду, парень спасает сначала кота, а потом – себя!

К проблемам Кевина добавилась еще и та, что окна его авто были заблокированы. Это значило, что им не так просто будет выбраться наружу – фактически, они оказались в ловушке, быстро идущей на дно.



Как часто в такие моменты люди думают про своих животных? Мы говорим о действительно жутких моментах, когда каждую частичку тела охватывает паника… Однако Кевин не позволил себе поддаться страху, и он твердо решил: друга в беде не бросит!



Это было не так легко сделать, но все-таки парню удалось локтем выбить заднее стекло машины – на большее он рассчитывать не мог. Половина пикапа уже ушла в воду, а Кевин в этот момент выбирался вместе с котом через узкое окошко.