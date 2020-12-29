“Я бы себе не простил!” Уходя в машине под воду, парень спасает сначала кота, а потом – себя!

К большому сожалению, в Канаде разлив рек – не редкость. Именно там, а конкретно в штате Альберта, и произошла эта история.
Локальное наводнение застало в пути двух лучших друзей – Кевина Уетса и его любимого питомца, кота по кличке Момо.
Они ехали в машине… по крайней мере ехали до того момента, как их не настигло бедствие. После этого, они уже скорее плыли, а потом машина и вовсе начала идти ко дну.
Только представьте, какого уровня достигла вода!
Они ехали в машине… по крайней мере ехали до того момента, как их не настигло бедствие. После этого, они уже скорее плыли, а потом машина и вовсе начала идти ко дну.
Только представьте, какого уровня достигла вода!
К проблемам Кевина добавилась еще и та, что окна его авто были заблокированы. Это значило, что им не так просто будет выбраться наружу – фактически, они оказались в ловушке, быстро идущей на дно.
Как часто в такие моменты люди думают про своих животных? Мы говорим о действительно жутких моментах, когда каждую частичку тела охватывает паника… Однако Кевин не позволил себе поддаться страху, и он твердо решил: друга в беде не бросит!
Это было не так легко сделать, но все-таки парню удалось локтем выбить заднее стекло машины – на большее он рассчитывать не мог. Половина пикапа уже ушла в воду, а Кевин в этот момент выбирался вместе с котом через узкое окошко.
Как часто в такие моменты люди думают про своих животных? Мы говорим о действительно жутких моментах, когда каждую частичку тела охватывает паника… Однако Кевин не позволил себе поддаться страху, и он твердо решил: друга в беде не бросит!
Это было не так легко сделать, но все-таки парню удалось локтем выбить заднее стекло машины – на большее он рассчитывать не мог. Половина пикапа уже ушла в воду, а Кевин в этот момент выбирался вместе с котом через узкое окошко.
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Как только им удалось выбраться, Кевин отпустил кота. Тот, на удивление, не цеплялся за хозяина, а начал плыть самостоятельно, давая возможность владельцу тоже благополучно доплыть до безопасного места.
Котику было всего 8 месяцев, и никогда раньше он не плавал на такие расстояния, но у него здорово получалось! Кевин потом рассказывал, что Момо управлял своим хвостом, как рулем, чтобы эффективнее и быстрее плыть.
Так два друга и добрались до суши. Там их заметили волонтеры-спасатели. Они подбежали и сразу укутали котика, а потом подыскали плед и для Кевина.
Уже позже, когда парень вернется домой и расскажет об этом матери, она будет кричать на него за то, что тот думал о спасении животного, а не о собственной жизни, когда действительно мог погибнуть.
А Кевин ответит (о чем позже расскажет журналистам), что Момо для него – тоже ребенок, и если бы с ним что-нибудь произошло, то он бы себе не простил…
Уже позже, когда парень вернется домой и расскажет об этом матери, она будет кричать на него за то, что тот думал о спасении животного, а не о собственной жизни, когда действительно мог погибнуть.
А Кевин ответит (о чем позже расскажет журналистам), что Момо для него – тоже ребенок, и если бы с ним что-нибудь произошло, то он бы себе не простил…
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Метки: интересное кот спасение
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http://goodnewsanimal.ru/news/ne_brosil_svoego_kota/2013-06-23-3430http://goodnewsanimal.ru/news/ne_brosil_svoego_kota/2013-06-23-3430
По ходу обросла подробностями "выбивания" стекла, которое вовсе сдвижное.
Есть с электроуправлением, но тут явно не оно.
Я ездил на этом автомобиле долгое время и знаю о чем говорю.