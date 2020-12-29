“Я бы себе не простил!” Уходя в машине под воду, парень спасает сначала кота, а потом – себя!

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
На радость смотрящим: 5 крутых идей по оформлению новогодних окон (6 фото + видео) На радость смотрящим: 5 крутых идей по оформлению новогодних окон... Жизнь по понятиям: АУЕшники против "стукачей" Жизнь по понятиям: АУЕшники против "стукачей" Экстремальное проветривание в Норильске Экстремальное проветривание в Норильске Дотянуть до праздников: как россияне проводят последние дни 2020 года на работе Дотянуть до праздников: как россияне проводят последние дни 2020... Фотомодели из хрущевок, которые уже нарядили свои елки Фотомодели из хрущевок, которые уже нарядили свои елки Знаменитые люди покинувшие наш мир в 2020-м году Знаменитые люди покинувшие наш мир в 2020-м году В центре Грозного боевики напали на полицейских В центре Грозного боевики напали на полицейских Гарик Харламов высмеял боевые навыки Соловьева и Гордона Гарик Харламов высмеял боевые навыки Соловьева и Гордона Гифки Гифки Экспедиционный кемпер Toyota Land Cruiser с подъемной крышей Экспедиционный кемпер Toyota Land Cruiser с подъемной крышей По прозвищу «Спрут»: как одна компания «приватизировала» сразу несколько независимых государств По прозвищу «Спрут»: как одна компания «приватизировала» сразу... Гифки Гифки Гифки - 15 Гифки - 15 В Чите присяжные признали виновным солдата Рамиля Шамсутдинова в убийстве восьми сослуживцев В Чите присяжные признали виновным солдата Рамиля Шамсутдинова в... Экспериментатор проверил, какую нагрузку выдерживает советский граненый стакан Экспериментатор проверил, какую нагрузку выдерживает советский... Сегодня День рождения Линуса Торвальдса! ему 51 год Сегодня День рождения Линуса Торвальдса! ему 51 год Фотографии невероятных зданий времён СССР Фотографии невероятных зданий времён СССР Хитрый способ распутать шнур Хитрый способ распутать шнур 7 советских елочных игрушек, которые сейчас стоят целое состояние 7 советских елочных игрушек, которые сейчас стоят целое состояние
“Я бы себе не простил!” Уходя в машине под воду, парень спасает сначала кота, а потом – себя!

“Я бы себе не простил!” Уходя в машине под воду, парень спасает сначала кота, а потом – себя! (6 фото)

Автор:
29 декабря 2020 10:43
Метки: интересное   кот   спасение   
1047
6
К большому сожалению, в Канаде разлив рек – не редкость. Именно там, а конкретно в штате Альберта, и произошла эта история.
×

Источник:

Метки: интересное   кот   спасение   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
16
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Leo Sun 2 часа назад
А можно копипастить что-нибудь более свежее?
А можно копипастить что-нибудь более свежее?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alexander 8 минут назад
Новости уже даже не три , а семь лет.
http://goodnewsanimal.ru/news/ne_brosil_svoego_kota/2013-06-23-3430http://goodnewsanimal.ru/news/ne_brosil_svoego_kota/2013-06-23-3430
По ходу обросла подробностями "выбивания" стекла, которое вовсе сдвижное.
Новости уже даже не три , а семь лет. По ходу обросла подробностями "выбивания" стекла, которое вовсе сдвижное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Руслан Руднев 12 минут назад
“Я бы себе не простил!” Уходя в машине под воду, парень спасает сначала кота, а потом – себя!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей 42 минуты назад
“Я бы себе не простил!” Уходя в машине под воду, парень спасает сначала кота, а потом – себя!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
592
Остап Ива́нович. Час назад
Автор попробуй разбить окно локтем..
Автор попробуй разбить окно локтем..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Игорь 2 часа назад
молодца
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Garpia121 2 часа назад
А как иначе?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Kostick 3 часа назад
минуснул полиграф-полиграфыч?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Alex 3 часа назад
Герой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
607
Максим 3 часа назад
В смысле выбил? Такое окно в пикапе просто отдвигается.
Есть с электроуправлением, но тут явно не оно.
В смысле выбил? Такое окно в пикапе просто отдвигается. Есть с электроуправлением, но тут явно не оно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Юрий Максим 3 часа назад
Ну как бы есть модели и цельным глухим стеклом. И у парня такое же цельное стекло в машине.
Ну как бы есть модели и цельным глухим стеклом. И у парня такое же цельное стекло в машине.
Ну как бы есть модели и цельным глухим стеклом. И у парня такое же цельное стекло в машине.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
Максим Юрий 2 часа назад
У него как раз раздвижное на фотке отчетливо видно край окна.. в тексте ошибка.. Там же дальше сказано вылез через маленькое окошко.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
607
Максим Юрий 2 часа назад
Глупый ты, вся глупость от самоуверенности. Ты сам показываешь резинки по бокам. И первое фото с форточкой, а не со сплошным стеклом, которое спускается вниз. Если выбить такое стекло, то сносить надо будет все стекло, оно сегментами не бьется.
Я ездил на этом автомобиле долгое время и знаю о чем говорю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
871
Владимир 3 часа назад
Мне в детстве иногда снились сны где нужно было спасать себя от неминуемой погибели и я тот час начинал искать кота в комнатах чтобы и его спасти
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Izrin Maria Владимир 2 часа назад
Потому, что вдвоём с котом не так страшно спасаться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
алексей 3 часа назад
сам погибай, а кота вручай
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Чеширри

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

370254



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Эти вещи были придуманы для решения проблем, о которых многие даже и не задумывались
6
195
Эти вещи были придуманы для решения проблем, о которых многие даже и не задумывались
Снежные чудеса, которые увидишь раз в жизни
8
47
Снежные чудеса, которые увидишь раз в жизни
﻿
Набирающие популярность
Алёнка нарасхват... На аукционе конкуренция будет жесткой
0
14
Алёнка нарасхват... На аукционе конкуренция будет жесткой
Коронавирус оставил меня без денег и шавермы
0
15
Коронавирус оставил меня без денег и шавермы
Включайся в «Новогоднее наступление» В World of Tanks!
Включайся в «Новогоднее наступление» В World of Tanks!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Одиночество
2
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#аварии#интересны#коты#истории#пандемия#дети#подарки#сша
#интересно#животные#люди#Юмор#авто аварии#китай#прикол#картинки#россии#подборки
#юмора#приколы#Новым годом#дтп#прикольные#рождество#авария дня#креатив#смешные#автомир

На что жалуетесь?

Вернуться