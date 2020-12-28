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На страже Севера. ВМБ Североморск

На страже Севера. ВМБ Североморск (13 фото)

Автор:
28 декабря 2020 15:23
Метки: Военно-морской флот   корабли   россии   
1583
13
На северо-западе России, на берегу незамерзающего Кольского залива расположился город, жители которого — в основном, офицеры, моряки и их семьи. Это Североморск — военно-морская база Северного флота России и шестой по величине город за Северным полярным кругом.
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Метки: Военно-морской флот   корабли   россии   
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19  комментариев
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29k
Alex 9 часов назад
Хотели вроде переименовать город в Апакидзе. В Честь Героя России Тимура Апакидзе. Но почему-то похерили идею.
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3k
Горожанин Alex 9 часов назад
Авианосец новый можно назвать в честь Апакидзе, самолет. Город вообще причем здесь? Он что основал его, руководил и много сделал для города, строил его? Он служил в Североморске. Это не повод переименовывать город, который стал Североморском задолго до Апакидзе.
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1k
Мурашов Максим Час назад
Осень 95-97
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0
Максим Максимов 3 часа назад
Что то "Маршал Устинов" мне напоминает ракетный крейсер "Москва" в Севастопольской бухте
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1k
Олегъ Максим Максимов Час назад
Один проект, 1164 "Атлант"
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28k
Юр21 3 часа назад
Город моей молодости!
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7k
HUBLOT 4 часа назад
Дырявый щит какой-то. Гордость - на весь флот два крейсера и четыре эсминца. Просто сравните.
Дырявый щит какой-то. Гордость - на весь флот два крейсера и четыре эсминца. Просто сравните.
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13k
Дмитрий 5 часов назад
Прожил в этом расчудесном городке шесть не самых плохих лет своей жизни
Собственноглазно видел взрыв на Окольной, аварию в котельной, из-за которой половина города в разгар зимы на неделю осталась без отопления, визит в город маршала Устинова, рядом с которым даже удалось постоять буквально в пяти метрах, съёмки "Случая в квадрате 36-80" и "Торпедоносцев" и многия-многия.
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28k
Юр21 Дмитрий 3 часа назад
В Окольной тогда громко бахнуло, я участвовал в разборке хлама на месте взрыва после уезда комиссии.
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13k
Дмитрий Юр21 3 часа назад
Громко -- это мягко сказано, добрых два часа город был уверен, что началась Третья мировая. Я в Авиагородке жил, это немного в низинке, поэтому ударная волна прошла не по уровню земли и стёкла вылетели от третьего этажа и выше. Нам повезло, мы жили на первом. Хорошо, что у меня хватило ума не пойти с дружбанами в город -- "вниз", как говорили местные, чтобы понаблюдать зрелище поближе. На Заставе их отловил патруль и запихал в какое-то бомбоубежище, где их продержали чуть-ли не по полуночи. А на дворе 1984 год, мобильников и интернета ещё не придумали, родителям не позвонишь и не объяснишь где ты. Папам и мамам и так впечатлений в тот день хватило, а тут ещё дети пропали... Да, знатный шухер был.
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28k
Юр21 Дмитрий Час назад
Вот я тоже в первом Североморске тогда был, только привёл команду с обеда, в курилке сидели (напротив овощного) и над Окольной встал огромный гриб из огня и дыма, начали ракеты влетать, корабли их сбивать начали... Мысль была одна - ну вот и всё... ,а мне в отпуск в конце мая ехать надо было, вот "в последний момент" я сожалел о неиспользованом отпуске. Потом конечно всё задвигалось, полетели пожарки, побежали крысы из Североморска. Там, к стати, часть была нашего управления и в этой части кое какое наше имущество хранилось, буквально метрах в трёхстах от места взрыва, так в складе стёкла вылетели и пробили деревянные ящики с нашим барахлом. О как, сила!
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1k
Олегъ 5 часов назад
Многое устарело. Боеспособным остается только Устинов, Петруха нуждается в ремонте, Кузю не известно когда починят.
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11k
Serg2001 9 часов назад
"Вид на Североморск с высоты птичьего полёта, 2015г". А у птиц было разрешение на съемку? Военная база как никак... ))
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3
Кот 1.0 Serg2001 8 часов назад
Птицы, снимавшие город, наказаны, причём пять из них посажены в клетки, а две - и вовсе скормлены матросам.
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Serg2001 Кот 1.0 8 часов назад
Главное, чтобы никто из них не смог долететь до страны предполагаемого противника!... )
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