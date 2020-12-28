На страже Севера. ВМБ Североморск

Первое поселение на берегу губы Ваенги Кольского залива было основано ещё в XIX веке. Спустя 30 лет, в 1926 году, поселение резко расширилось в связи с работой Мурманской лесной артели. В посёлке появились администрация, баня и почта, а также была проложена телефонная линия.



В 1933 году, после создания Северной военной флотилии, поселение было выбрано для строительства военно-морской базы. Начиная с 1934 года в посёлке были построены деревянные и кирпичные дома, социальные и военные объекты. Недалеко от поселения был подготовлен аэродром морской авиации. С началом Великой Отечественной войны всё строительство было приостановлено.



Силами Северного флота в ходе войны были уничтожены свыше 200 боевых кораблей и вспомогательных судов, более 400 транспортов и около 1300 самолётов противника. Была обеспечена проводка 76 союзных конвоев, а по внутренним коммуникациям Северного Ледовитого океана было проведено 1548 конвоев.