На страже Севера. ВМБ Североморск

На северо-западе России, на берегу незамерзающего Кольского залива расположился город, жители которого — в основном, офицеры, моряки и их семьи. Это Североморск — военно-морская база Северного флота России и шестой по величине город за Северным полярным кругом.
Немного истории
Первое поселение на берегу губы Ваенги Кольского залива было основано ещё в XIX веке. Спустя 30 лет, в 1926 году, поселение резко расширилось в связи с работой Мурманской лесной артели. В посёлке появились администрация, баня и почта, а также была проложена телефонная линия.
В 1933 году, после создания Северной военной флотилии, поселение было выбрано для строительства военно-морской базы. Начиная с 1934 года в посёлке были построены деревянные и кирпичные дома, социальные и военные объекты. Недалеко от поселения был подготовлен аэродром морской авиации. С началом Великой Отечественной войны всё строительство было приостановлено.
Силами Северного флота в ходе войны были уничтожены свыше 200 боевых кораблей и вспомогательных судов, более 400 транспортов и около 1300 самолётов противника. Была обеспечена проводка 76 союзных конвоев, а по внутренним коммуникациям Северного Ледовитого океана было проведено 1548 конвоев.
В 1933 году, после создания Северной военной флотилии, поселение было выбрано для строительства военно-морской базы. Начиная с 1934 года в посёлке были построены деревянные и кирпичные дома, социальные и военные объекты. Недалеко от поселения был подготовлен аэродром морской авиации. С началом Великой Отечественной войны всё строительство было приостановлено.
Силами Северного флота в ходе войны были уничтожены свыше 200 боевых кораблей и вспомогательных судов, более 400 транспортов и около 1300 самолётов противника. Была обеспечена проводка 76 союзных конвоев, а по внутренним коммуникациям Северного Ледовитого океана было проведено 1548 конвоев.
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После войны, с 1947 года, в посёлке Ваенга официально базировался штаб Северного флота. А уже в 1951 году поселение получает новый статус и новое имя — город Североморск. К этому моменту в населённый пункт полностью переместилось командование Северного флота СССР.
В 1996 году городу присвоен статус закрытого административного округа. И сегодня там располагается штаб Северного флота России, а также базируется 43-я дивизия ракетных кораблей — самое мощное и крупное соединение ВМФ России.
В 1996 году городу присвоен статус закрытого административного округа. И сегодня там располагается штаб Северного флота России, а также базируется 43-я дивизия ракетных кораблей — самое мощное и крупное соединение ВМФ России.
Состав боевых кораблей ВМБ Североморск
По официальным данным, в Североморске базируются:
Тяжёлый авианесущий крейсер типа «Кречет»:
ТАКР «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов»
Флагман Северного Флота и ВМФ. Единственный корабль в своём классе в составе ВМФ России. В данный момент проходит ремонт и модернизацию.
Тяжёлый авианесущий крейсер типа «Кречет»:
ТАКР «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов»
Флагман Северного Флота и ВМФ. Единственный корабль в своём классе в составе ВМФ России. В данный момент проходит ремонт и модернизацию.
Тяжёлый атомный ракетный крейсер типа «Орлан»:
ТАРКР «Пётр Великий». В строю. Крупнейший неавианесущий надводный боевой корабль в мире.
Большие противолодочные корабли типа «Фрегат»:
БПК «Вице-адмирал Кулаков»
БПК «Североморск»
БПК «Адмирал Левченко»
БПК «Североморск»
БПК «Адмирал Левченко»
БДК «Пётр Моргунов». В строю. Самый новый корабль бригады десантных кораблей, передан флоту в декабре 2020 года.
В Североморске сосредоточены практически все крупные надводные корабли Северного флота, что делает эту военно-морскую базу одной из наиболее ценных единиц ВМФ России. В своём ноябрьском номере американский журнал National Interest назвал 5 самых опасных кораблей ВМФ России, и два из них входят в состав 43-й дивизии ракетных кораблей — это ТАКР «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» и ТАРКР «Пётр Великий». Наличие этих кораблей в регионе имеет важное стратегическое значение и позволяет по праву утверждать, что Североморск — это щит российского Севера.
Материал подготовлен волонтёрской редакцией WoWS.
Материал подготовлен волонтёрской редакцией WoWS.
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Метки: Военно-морской флот корабли россии
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