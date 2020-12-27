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Гифки - 15

Гифки - 15 (15 гиф)

Автор:
27 декабря 2020 15:01
Сообщество : Гифки
Метки: гифки   икфиг   юмор   
1101
15
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1. Гифка .... 15. Гифка
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Метки: гифки   икфиг   юмор   
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Свирепый Бамбр 3 часа назад
Токсисты зоибали уже! )))
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Токсисты зоибали уже! )))
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BuzzSumo 3 часа назад
Мне вот интересно, вы пьяный? Описание, теги- это спешка или просто похеризм?
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80k
Виктор Апрель Автор поста BuzzSumo 3 часа назад
Если сделана специальная подборка, типа "Карма", "Как это работает" - тогда да, нужна конкретика.
А если просто видео-ассорти для быстрого просмотра, как здесь, когда нет объединяющей темы, то тогда, по-моему, всё описание и теги действительно сводятся к одному слову "гифки".
Если кто-то захочет посмотреть старые посты с гифками, наверняка или зайдет в сообщество, или просто наберёт "гифки" в поиске.
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