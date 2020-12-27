1. Гифка .... 15. Гифка
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Предупреждать надо
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Ах ты ж хитрая жо...
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Пройтись, что ли...
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Авторский пост
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А если просто видео-ассорти для быстрого просмотра, как здесь, когда нет объединяющей темы, то тогда, по-моему, всё описание и теги действительно сводятся к одному слову "гифки".
Если кто-то захочет посмотреть старые посты с гифками, наверняка или зайдет в сообщество, или просто наберёт "гифки" в поиске.