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Названы напитки, чреватые самым сильным похмельем

Названы напитки, чреватые самым сильным похмельем (2 фото + 3 видео)

Автор:
27 декабря 2020 03:58
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Medikforum   алкоголь   виски   влияние   здоровые   напитки   похмелье   эксперты   
3057
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По данным экспертов, на реакцию организма может влиять интенсивность цвета напитка: бесцветный алкоголь переносится легче. Таким образом, одним из факторов, влияющих на ухудшение состояния человека, названы различные примеси, которые помогают придать алкоголю цвет и вкус.

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Метки: Medikforum   алкоголь   виски   влияние   здоровые   напитки   похмелье   эксперты   
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28  комментариев
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8k
Софа Форте 5 часов назад
Аааааааа.... лучше бы я выпила сразу все перечисленные напитки и умерла от похмелья, чем от перемены погоды. Всю неделю было -40-45 градусов, а завтра -20. И все, встать невозможно. И так всю жизнь. Можно и не пить, но умирать от головной боли.
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8k
Софа Форте Перст Указующий 3 часа назад
А хамить обязательно? Иногда обстоятельства выше нас.
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2k
Frank Borman 18 минут назад
Согласно британским ученым, умеренное употребление алкоголя полезно для организма в неограниченных количествах. И этому есть документальные подтверждения.
Согласно британским ученым, умеренное употребление алкоголя полезно для организма в неограниченных количествах. И этому есть документальные подтверждения.
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13k
Hairy. 58 минут назад
Редкий эстет ограничится в новогоднюю ночь мононапитком
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15k
Ego sum qui sum Час назад
Выбор сделан

Выбор сделан
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12k
ЦСКА Час назад
Как говаривал незабвенный академик Менделеев: Нет вредных веществ, есть вредные количества....Если выкушать в однорылье полтора литра четвертьвекового французского коньяку-похмелье будет соответствующее....Хотя рациональное зерно в посте есть...Чем больше красителей и сахара-тем сильней наипок по органам! За паленку и сивуху-промолчим! Так что если нахерачиваться до синих соплей-то лучше медицинским спиртом с родниковой водой, один к трем!
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3k
Александр Час назад
О как.Оказывается что я специалист,а не бухарик.Куда за зарплатой приходить?
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943
Сергей 2 часа назад
Названы напитки, чреватые самым сильным похмельем
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943
Сергей 2 часа назад
Лажа! От вискаря похмелье суровое, но терпимое. Самый главный враг с утра - это игра в "догонялки" с текилой, в ней не регламентируется количество эфирных масел, если перебрать её, то похмелье будет ужасающим ...
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−4
анатолий горленко 3 часа назад
думаю дело в объеме ( количестве )
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5k
Эх, Вася, Вася 3 часа назад
Любой перебор приводит к похмелью. Если знать свою дозу да под хорошую закуску то все будет нормально. Конечно и от качества того что потребляешь в первую очередь зависит. Если на подделку нарвёшься то можно не только больной головой отделаться. Тут в комментариях многие минусуют самогону. Здесь тоже от качества все зависит. В наших фильмах если на столе присутствует самогон, то это какая то мутная жидкость (я такой только в кино видел). Если самогон сделан по уму, ну там с отсечением голов и хвостов, да двойного прогона, то это надёжнее покупного алкоголя. Ну опять же если не переусердствовать. А отравиться и морковным соком можно.
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6k
Перст Указующий 3 часа назад
"объёмы выпитого алкоголя могут влиять на степень похмелья, заключили эксперты"
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13k
vikklu 5 часов назад
Чё за бред? Хороший коньяк и бренди никогда не вызовут головную боль, если не нажраться до вертолёта. Также и хороший вискарь, но хороший вискарь намного дороже коньяка и выстаиваться ему надо раза в два дольше, чем коньяку. Т.е. бутылка коньяку за 35 долларов и аналогичный вискарь, это не одно и то же по качеству, коньяк, однозначно лучше.
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3k
Дарвин и аморальная премия 5 часов назад
Виски,ром,бурбон-шо за херню вы несете,у нас в деревне выпьешь пол литра самогона бабы Клавы и потом неделю с кровати встать не можешь-похмелье адское
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7k
Alex Дарвин и аморальная премия 3 часа назад
Это если самогонят на продажу! Я выгнал для себя, очистил углём или молоком, кинул туда корочки цитрусовых, дал настояться - и после употребления этой божьей слезы просыпаюсь бодрым и со светлой головой. Ну а если килограмм мутной сивухи съесть - тогда оно конечно, голова как у коня и мозг об стенки черепа больно биться будет. Кстати, по личному опыту, шампанского, ерша или медовухи перебрать - похмело жесточайшее!
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162
Вова Фридман Дарвин и аморальная премия 57 минут назад
Ну значит качество не очень. Я брал несколько банок Сэма, по 0,5.
вывозит вообще, на утро легче,чем от водки. Хотя водки без вреда на утро, могу выпить 1л. Но Сэм на утро немного остовался.
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2k
RoseM 6 часов назад
Этот пост - говно.

Автор - тридварас
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19k
pssst 6 часов назад
Вот этот даже после ста грамм легкий тремор в голове оставляет:
Вот этот даже после ста грамм легкий тремор в голове оставляет:
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215
Борис pssst 3 часа назад
Лёгкий тремор в голове это как?
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19k
pssst Борис 3 часа назад
Не совсем раскалывается, но резких движений лучше не делать.
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5k
Эх, Вася, Вася Борис 3 часа назад
Тремор? Наверное мозги дребезжат в башке как студень в миске.
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10k
wilddewill 6 часов назад
Бред сивой кобылы. Виски это тот же самогон. Нормальный самогон похмелья почти, даже в смертельных количествах, не вызывает. Если бахнуть "первача" то да, с утра "прощай молодость" будет. Пива можно выпить бочку, опять же, если настоящее, то бочка не зайдет, отключишься гораздо раньше. Если недоваренное, тут от содержания зависит. Водка. Тут всё понятно. Хотя, в посте говорится, что бесцветный алкоголь самый безвредный. Хрен там. Попейте спирта разбавленного, с утра головой в потолок упретесь. Опять же, как организм, сам по себе, с этим делом справляется. Кому то и после бутылки пива, с утра, плохо так же как мне от литра спирта. Самый тяжёлый напиток это брэнди. Оно же "коньяк". Там дубильные масла, а они очень плохо усваиваются. Ну вот лично я, брэнди пью за здрасти, а от водки, даже от хорошей, мне дурно. Всё зависит от человека.
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957
Sam wilddewill 6 часов назад
Вот-вот, как грицца, каждому своё. Лет 20 назад, будучи в Ирландии, на одной пафосной тусовке выпил пару бокалов Мартини Асти, буквально через 10 минут после последнего глотка меня скрутило в бараний рог.
Такой боли и рези в животе не было ни до, ни после. К счастью достаточно быстро прошло. Но игристые вина теперь вызывают сильное подозрение.
Да, выпить иногда могу, но не тянет, пить стало просто неинтересно.
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10k
wilddewill Sam 6 часов назад
Пить вообще не сильно интересно, особенно когда на утро в кошелек заглядываешь)))) я вот, пивной алкоголик)))) и этого не отрицаю. Но это в лёгкой форме, из серии, пару бутылок после работы. Работа у меня такая, что это скорее лекарство, чем потребность. А вот крепкие напитки, это раза три в год, а то и меньше. И тут, всегда, предстоит нелегкий выбор.
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2k
evzhur wilddewill 5 часов назад
Я водку пью -- похмелья нет. Выпью пива или медовухи -- на утро говорить не могу.
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10k
wilddewill evzhur 5 часов назад
Ну так, и я про что. Каждому своё. А писать такие "утверждения" как в посте..... Выглядит как реклама))))
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