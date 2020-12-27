Названы напитки, чреватые самым сильным похмельем

P.S. Ни в коем случае не призывая к злоупотреблению алкоголем, хочется поделиться с читателями малоизвестным фактом о том, что опохмеляться - лечить похмелье по принципу: "Отчего заболело - тем и лечись", пыталось ещё допотопное, генетически модифицированное и гибридное человечество.

В памятнике русской литературы XIII века: "Сказание о том, как был взят Китоврас Соломоном", - повествуется, как Иудейский царь Соломон изловил и запер под стражу мифическое существо, предположительно кентавра, по имени Китоврас. Через несколько дней заточения Китоврас спросил стражу, почему его не ведут к Соломону, на что те ему ответили, потому как царь давеча малёк перебрал. Тогда Китоврас взял один камень и положил на него сверху, другой. Подобное лечится подобным - позже перевёл жест Китовраса, премудрый Соломон.

Всем читателям благоразумия, терпения и здоровья в наступающем Новом году!