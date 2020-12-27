Названы напитки, чреватые самым сильным похмельем

По данным экспертов, на реакцию организма может влиять интенсивность цвета напитка: бесцветный алкоголь переносится легче. Таким образом, одним из факторов, влияющих на ухудшение состояния человека, названы различные примеси, которые помогают придать алкоголю цвет и вкус.
Согласно данным, которые привёл Medikforum в субботу, 26 декабря, из числа алкогольных напитков самое сильное похмелье вызывает виски, так считают опрошенные специалисты.
Второе место после виски в списке занял тёмный ром, на третьем оказался бурбон. Также в рейтинге значатся вино и бренди. Кроме того, отдельное внимание специалисты уделили изучению влияния коктейлей на организм, так как эти спиртные напитки включают в себя несколько разных видов алкоголя.
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В исследовании говорится также об опасности пива, которое часто употребляют в больших количествах. Объёмы выпитого алкоголя могут влиять на степень похмелья, заключили эксперты.
А вот так на вопрос темы статьи, британские учёные отвечали раньше - год назад, накануне прошлых новогодних праздников:
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Как это явствует из видео: виски стартует с почётного второго места год назад, уверенно обходит соперников - херес и портвейн, а далее... Финиширует первым, становясь самым надёжным спутником головной боли на следующий год.
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P.S. Ни в коем случае не призывая к злоупотреблению алкоголем, хочется поделиться с читателями малоизвестным фактом о том, что опохмеляться - лечить похмелье по принципу: "Отчего заболело - тем и лечись", пыталось ещё допотопное, генетически модифицированное и гибридное человечество.
В памятнике русской литературы XIII века: "Сказание о том, как был взят Китоврас Соломоном", - повествуется, как Иудейский царь Соломон изловил и запер под стражу мифическое существо, предположительно кентавра, по имени Китоврас. Через несколько дней заточения Китоврас спросил стражу, почему его не ведут к Соломону, на что те ему ответили, потому как царь давеча малёк перебрал. Тогда Китоврас взял один камень и положил на него сверху, другой. Подобное лечится подобным - позже перевёл жест Китовраса, премудрый Соломон.
Всем читателям благоразумия, терпения и здоровья в наступающем Новом году!
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вывозит вообще, на утро легче,чем от водки. Хотя водки без вреда на утро, могу выпить 1л. Но Сэм на утро немного остовался.
Автор - тридварас
Такой боли и рези в животе не было ни до, ни после. К счастью достаточно быстро прошло. Но игристые вина теперь вызывают сильное подозрение.
Да, выпить иногда могу, но не тянет, пить стало просто неинтересно.