Пишут, что из американского Netflix пропали все фильмы с Джонни Деппом. Произошло это после того, как актер проиграл суд о клевете к таблоиду The Sun: там была опубликована статья, в которой утверждалось, что Джонни Депп избивал свою жену Эмбер Херд, а она вся такая несчастная только тихо страдала и плакала в подушку.
Вообще это интересная практика, конечно. Даже если какого-то актера (режиссера, оператора - неважно) обвинили по суду и даже если его посадили в тюрьму - с какого бодуна стриминговый сервис должен удалять все картины, в которых снимался данный актер (снимал данный режиссер или оператор)? Любую картину делают сотни, иногда тысячи людей. И вот так вот взять и рубануть - это они в Netflix совсем какие-то упоротые, как я считаю. Впрочем, в современном безумном мире возможно и не такое.
А Деппа, конечно, очень и очень жалко. Как только мы с Бубликом прочитали новость о том, что он непонятно зачем женился на этой жуткой тетке, мы сразу предсказали, что с ним произойдет. Сначала, сказали мы, тетка превратит его жизнь в конкретный Ад, затем она будет со скандалом с ним судиться, обвиняя актера во всех смертных грехах, себя при этом представляя невинной овечкой, после чего прекрасно оттяпает солидную часть его состояния и полностью разрушит его карьеру.
Так все и произошло. По-другому и не могло произойти: у этой тетки все на лице было написано, кто она такая и чего, вообще говоря, добивается. Вот вам маленький штришок из отчетов об их судебных баталиях. Когда Эмбер Херд в очередной раз устроила Деппу какой-то скандал, то она, чтобы выразить свое возмущение и свою гражданскую позицию, насрала ему на подушку (это прямо так и фигурировало). Бедная невинная овечка. Впрочем, о чем это я? Она теперь очень богатая невинная овечка. А Деппа в природе больше не существует, его даже из Netflix вычеркнули. Причем он не обвинен по суду и не посажен в тюрьму. То есть все разговоры об избиениях - со слов этой циничной аферистки. Но убрать его фильмы - надо, а как иначе?
Кстати, читал, что следующую жертву Херд себе выбрала посолиднее: она начала путаться с самим Элоном Маском. Там, понятное дело, отсудить можно на много порядков больше. Впрочем, Маск, покурив какое-то время с Херд дури, вроде бы опомнился, послал ее куда подальше и даже свою компанию теперь переносит из Калифорнии в Техас. Переносит, конечно, не только из-за Херд, а из-за непомерных налогов, которые существуют в Калифорнии, но тем не менее.
А Деппа, конечно, очень и очень жалко. Как только мы с Бубликом прочитали новость о том, что он непонятно зачем женился на этой жуткой тетке, мы сразу предсказали, что с ним произойдет. Сначала, сказали мы, тетка превратит его жизнь в конкретный Ад, затем она будет со скандалом с ним судиться, обвиняя актера во всех смертных грехах, себя при этом представляя невинной овечкой, после чего прекрасно оттяпает солидную часть его состояния и полностью разрушит его карьеру.
Так все и произошло. По-другому и не могло произойти: у этой тетки все на лице было написано, кто она такая и чего, вообще говоря, добивается. Вот вам маленький штришок из отчетов об их судебных баталиях. Когда Эмбер Херд в очередной раз устроила Деппу какой-то скандал, то она, чтобы выразить свое возмущение и свою гражданскую позицию, насрала ему на подушку (это прямо так и фигурировало). Бедная невинная овечка. Впрочем, о чем это я? Она теперь очень богатая невинная овечка. А Деппа в природе больше не существует, его даже из Netflix вычеркнули. Причем он не обвинен по суду и не посажен в тюрьму. То есть все разговоры об избиениях - со слов этой циничной аферистки. Но убрать его фильмы - надо, а как иначе?
Кстати, читал, что следующую жертву Херд себе выбрала посолиднее: она начала путаться с самим Элоном Маском. Там, понятное дело, отсудить можно на много порядков больше. Впрочем, Маск, покурив какое-то время с Херд дури, вроде бы опомнился, послал ее куда подальше и даже свою компанию теперь переносит из Калифорнии в Техас. Переносит, конечно, не только из-за Херд, а из-за непомерных налогов, которые существуют в Калифорнии, но тем не менее.
В общем, гнусненькая история, откровенно гнусненькая. И, судя по всему, дальше все пойдет как-то вот так.
- Добрый день. Я хотел бы купить сборник стихов Сергея Есенина.
- Секунду, я посмотрю, есть ли у нас такой... О, вы знаете, это невозможно. (гордо) В нашей сети по этическим причинам не продают Есенина.
- ???
- Он избивал Айседору Дункан.
- В каком смысле?
- У меня так написано.
- Хорошо... Тогда, может, сборник рассказов Куприна?
- Так... Нет, к сожалению. Он был антисемит.
- Достоевского?
- Так... Вы что, специально издеваетесь?
- Гоголя?
- Секунду. Есть! Ой, нет. Он был, но в рамках борьбы с культурной апроприацией наша сеть приняла этическое решение.
- Я весь замер. Какое?
- Его перевели на его родной украинский и продают теперь только на этом языке. Тут есть «Петербурзьки повисти», будете брать?
- Не буду. Ну, может Шекспир?
- Есть.
- Ура.
- Да, причём даже лучше прежнего.
- В каком смысле?
- Я зачитаю: «Дорогие друзья! Наша сеть с гордостью представляет вам классические пьесы Шекспира в обработке первого трансгендерного редактора-хрононавта Клариссы Девил. Пьесы переработаны на самом высочайшем уровне, и теперь их можно читать даже детям. Из них удалены расизм, антисемитизм, мизогиния, гомофобия и исламофобия, но при этом сохранён весь шекспировский гений. 98% лингвистов из Национальной Ассоциации Шекспироведов согласны с тем, что пьесы стали даже лучше.
Инновационный перевод Лины Курдлевской.
- Добрый день. Я хотел бы купить сборник стихов Сергея Есенина.
- Секунду, я посмотрю, есть ли у нас такой... О, вы знаете, это невозможно. (гордо) В нашей сети по этическим причинам не продают Есенина.
- ???
- Он избивал Айседору Дункан.
- В каком смысле?
- У меня так написано.
- Хорошо... Тогда, может, сборник рассказов Куприна?
- Так... Нет, к сожалению. Он был антисемит.
- Достоевского?
- Так... Вы что, специально издеваетесь?
- Гоголя?
- Секунду. Есть! Ой, нет. Он был, но в рамках борьбы с культурной апроприацией наша сеть приняла этическое решение.
- Я весь замер. Какое?
- Его перевели на его родной украинский и продают теперь только на этом языке. Тут есть «Петербурзьки повисти», будете брать?
- Не буду. Ну, может Шекспир?
- Есть.
- Ура.
- Да, причём даже лучше прежнего.
- В каком смысле?
- Я зачитаю: «Дорогие друзья! Наша сеть с гордостью представляет вам классические пьесы Шекспира в обработке первого трансгендерного редактора-хрононавта Клариссы Девил. Пьесы переработаны на самом высочайшем уровне, и теперь их можно читать даже детям. Из них удалены расизм, антисемитизм, мизогиния, гомофобия и исламофобия, но при этом сохранён весь шекспировский гений. 98% лингвистов из Национальной Ассоциации Шекспироведов согласны с тем, что пьесы стали даже лучше.
Инновационный перевод Лины Курдлевской.
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Метки: Netflix джонни депп фильмы
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Депа безусловно жалко.