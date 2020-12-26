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Интересная практика

Интересная практика (3 фото)

Автор:
26 декабря 2020 15:57
Метки: Netflix   джонни депп   фильмы   
352
3
Пишут, что из американского Netflix пропали все фильмы с Джонни Деппом. Произошло это после того, как актер проиграл суд о клевете к таблоиду The Sun: там была опубликована статья, в которой утверждалось, что Джонни Депп избивал свою жену Эмбер Херд, а она вся такая несчастная только тихо страдала и плакала в подушку.

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Метки: Netflix   джонни депп   фильмы   
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494
Злодей 2 часа назад
Пираты без него не пираты...
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Андрей Галыгин 23 минуты назад
я тоже с самого начала считал что брак с этой с"чкой ник чему хорошему его не привидёт.
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6k
amrita 38 минут назад
Мир сошел с ума.
Депа безусловно жалко.
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au3 38 минут назад
Оказывается СССР, когда клал фильмы на полку, был впереди планеты всей по внедрению демократии. Во оно как оказывается ...
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10k
Taximaxi Час назад
Интересная практика
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Andrey Nikolskiy Час назад
Пойду... Дедпула посмотрю, в режиссерской редакции)
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8k
Александр 2 часа назад
Западная культура во всей красе, лживая и ханжеская.
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Андрей Александр 2 часа назад
Там не только культура лживая и ханжеская - там всё такое.
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Александр Андрей Час назад
Ну, культура в широком смысле, в том числе поведение людей между собой.
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