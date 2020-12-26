Вообще это интересная практика, конечно. Даже если какого-то актера (режиссера, оператора - неважно) обвинили по суду и даже если его посадили в тюрьму - с какого бодуна стриминговый сервис должен удалять все картины, в которых снимался данный актер (снимал данный режиссер или оператор)? Любую картину делают сотни, иногда тысячи людей. И вот так вот взять и рубануть - это они в Netflix совсем какие-то упоротые, как я считаю. Впрочем, в современном безумном мире возможно и не такое.



А Деппа, конечно, очень и очень жалко. Как только мы с Бубликом прочитали новость о том, что он непонятно зачем женился на этой жуткой тетке, мы сразу предсказали, что с ним произойдет. Сначала, сказали мы, тетка превратит его жизнь в конкретный Ад, затем она будет со скандалом с ним судиться, обвиняя актера во всех смертных грехах, себя при этом представляя невинной овечкой, после чего прекрасно оттяпает солидную часть его состояния и полностью разрушит его карьеру.



Так все и произошло. По-другому и не могло произойти: у этой тетки все на лице было написано, кто она такая и чего, вообще говоря, добивается. Вот вам маленький штришок из отчетов об их судебных баталиях. Когда Эмбер Херд в очередной раз устроила Деппу какой-то скандал, то она, чтобы выразить свое возмущение и свою гражданскую позицию, насрала ему на подушку (это прямо так и фигурировало). Бедная невинная овечка. Впрочем, о чем это я? Она теперь очень богатая невинная овечка. А Деппа в природе больше не существует, его даже из Netflix вычеркнули. Причем он не обвинен по суду и не посажен в тюрьму. То есть все разговоры об избиениях - со слов этой циничной аферистки. Но убрать его фильмы - надо, а как иначе?



Кстати, читал, что следующую жертву Херд себе выбрала посолиднее: она начала путаться с самим Элоном Маском. Там, понятное дело, отсудить можно на много порядков больше. Впрочем, Маск, покурив какое-то время с Херд дури, вроде бы опомнился, послал ее куда подальше и даже свою компанию теперь переносит из Калифорнии в Техас. Переносит, конечно, не только из-за Херд, а из-за непомерных налогов, которые существуют в Калифорнии, но тем не менее.