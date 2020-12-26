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Техника безопасности? Нет, не слышал!

Техника безопасности? Нет, не слышал! (18 фото)

Автор:
26 декабря 2020 09:29
Сообщество : Юмор
Метки: глупости   на производстве   почему мужчины живут меньше   приколы   случаи на стройке   специалист по тб   техника безопасности   
2153
18
Такое чувство, будто герои этой подборки имеют в запасе лишнюю жизнь. Нет, ну серьёзно... Для чего так рисковать?
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Метки: глупости   на производстве   почему мужчины живут меньше   приколы   случаи на стройке   специалист по тб   техника безопасности   
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18k
сёмик патрик 2 часа назад
Техника безопасности? Нет, не слышал!Посмотреть
Техника безопасности? Нет, не слышал!
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25k
Acu900 Полчаса назад
Всем этим героям стоит раздел Адок на фишках посетить.Авось от этого видоса ума прибавится...
https://old.fishki.net/adok/3480041-znal-tehniku-bezopasnosti-kak-svoi-tri-palyca.htmlhttps://old.fishki.net/adok/3480041-znal-tehniku-bezopasnosti-kak-svoi-tri-palyca.html
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782
Андрей Лобанов 53 минуты назад
Так это же экскаватор. Он сам себя ковшом держит.
Так это же экскаватор. Он сам себя ковшом держит.
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0
Станислава Ермолина 56 минут назад
Слабоумие и отвага! Иногда даже только первое...
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3k
B7243 Час назад
На 13й экскаватор опирается на ковш, а бутылочка для прикола поставлена.
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463k
Alexey Berestenko B7243 51 минуту назад
А если гидравлика стравит?
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5k
Ф Ив Час назад
На шестой фотки мне аж глазам стало больно.
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18k
сёмик патрик 2 часа назад
Техника безопасности? Нет, не слышал!Посмотреть
Техника безопасности? Нет, не слышал!
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Прекрасное далеко. Восемь признаков того, что мы живем в будущем Прекрасное далеко. Восемь признаков того, что мы живем в будущем 15 доказательств того, что человеческая глупость неискоренима 15 доказательств того, что человеческая глупость неискоренима Альтернативно одарённые люди без чувства страха Альтернативно одарённые люди без чувства страха 15 примеров виртуозной халатности от людей, которые думают, что у них 9 жизней 15 примеров виртуозной халатности от людей, которые думают, что у них 9 жизней Техника безопасности для тех, кому уже нечего терять Техника безопасности для тех, кому уже нечего терять Когда инженер по технике безопасности вышел покурить Когда инженер по технике безопасности вышел покурить
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