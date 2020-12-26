Техника безопасности? Нет, не слышал!

Такое чувство, будто герои этой подборки имеют в запасе лишнюю жизнь. Нет, ну серьёзно... Для чего так рисковать?
Для кого-то техника безопасности — это правила, которые нужно соблюдать во что бы то ни стало. А для некоторых это просто какая-то скукота, которая только убивает всё веселье на работе. Один взгляд на таких бесстрашных работников — и вот у вас уже участился пульс и вспотели ладошки. Ведь за них переживаешь чуть ли не больше, чем за себя!
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Метки: глупости на производстве почему мужчины живут меньше приколы случаи на стройке специалист по тб техника безопасности
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