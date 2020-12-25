5 киношных мифов об оружии

О том, что из револьвера нельзя выстрелить двадцать пять раз, мы догадываемся — и смеемся над фильмами, режиссеры которых пренебрегают этим неудобным ограничением.
Но есть и другие стереотипы о стрельбе, далеко не такие очевидные.
Но есть и другие стереотипы о стрельбе, далеко не такие очевидные.
1. Глушитель делает выстрел тихим
«Крепкий орешек — 2», «Старикам здесь не место» и почти вся Бондиана.
Судя по голливудским фильмам, трубка длиной в ладонь, надетая на дуло, способна превратить оглушительный выстрел в еле слышный хлопок, который не потревожит соседей. На самом деле любой, даже самый замечательный глушитель может только сделать выстрел менее оглушительным. Если вы стреляете много или в помещении и пользуетесь глушителем, вам не придётся надевать защитные наушники.
Судя по голливудским фильмам, трубка длиной в ладонь, надетая на дуло, способна превратить оглушительный выстрел в еле слышный хлопок, который не потревожит соседей. На самом деле любой, даже самый замечательный глушитель может только сделать выстрел менее оглушительным. Если вы стреляете много или в помещении и пользуетесь глушителем, вам не придётся надевать защитные наушники.
Вот так звучит выстрел из Heckler & Koch Gewehr G36 с глушителем Gemtech.
Обычный выстрел из ружья — это 140 — 160 децибел. Такой громкий звук может повредить барабанную перепонку.
С глушителем выходит 120 — 130 децибел: это ненамного тише, но уже не опасно.
Кроме того, глушители обычно дают много копоти, много весят и портят баланс оружия.
С другой стороны, глушители скрывают искры и пламя и дают большую кучность стрельбы.
С глушителем выходит 120 — 130 децибел: это ненамного тише, но уже не опасно.
Кроме того, глушители обычно дают много копоти, много весят и портят баланс оружия.
С другой стороны, глушители скрывают искры и пламя и дают большую кучность стрельбы.
2. Пулемётная очередь длится столько, сколько потребуется
«Мумия», «Макс Пейн», «Коммандо», «Лицо со шрамом»
Известно, что патроны в кино заканчиваются реже, чем в реальности. Если речь идёт о пистолетах, то шестизарядное оружие вполне может выстрелить раз десять. А когда герой фильма берёт в руки пулемёт, он становится практически всемогущим богом смерти: разница между числом портаченных патронов в кино и в жизни может достигать сотен раз — ну, например, в «Коммандо» со Шварцнеггером.
В магазине М4, например, помещается 30 патронов. Очередь из 30 патронов расстреливается за 4 секунды. Та же история с AK-47: четыре секунды праздника. Это потому, что автоматическое оружие стреляет очень, очень быстро: 700 выстрелов в минуту. Только у вас нет 700 патронов. У вас есть 30. У одного американского пехотинца с собой обычно не больше 210 патронов, а значит, все их можно расстрелять меньше чем за минуту даже с учётом времени замены магазинов.
Известно, что патроны в кино заканчиваются реже, чем в реальности. Если речь идёт о пистолетах, то шестизарядное оружие вполне может выстрелить раз десять. А когда герой фильма берёт в руки пулемёт, он становится практически всемогущим богом смерти: разница между числом портаченных патронов в кино и в жизни может достигать сотен раз — ну, например, в «Коммандо» со Шварцнеггером.
В магазине М4, например, помещается 30 патронов. Очередь из 30 патронов расстреливается за 4 секунды. Та же история с AK-47: четыре секунды праздника. Это потому, что автоматическое оружие стреляет очень, очень быстро: 700 выстрелов в минуту. Только у вас нет 700 патронов. У вас есть 30. У одного американского пехотинца с собой обычно не больше 210 патронов, а значит, все их можно расстрелять меньше чем за минуту даже с учётом времени замены магазинов.
Более того, автоматная очередь в условиях реальных боевых действий редко находит цель.
На каждого солдата, убитого или раненного из автомата во время военных операций США в Ираке и Афганистане пришло по 250 тысяч (!) патронов, выпущенных в воздух.
Автоматчик отпугивает неприятеля и не подпускает к себе гораздо чаще, чем выкашивает вражеские ряды.
На каждого солдата, убитого или раненного из автомата во время военных операций США в Ираке и Афганистане пришло по 250 тысяч (!) патронов, выпущенных в воздух.
Автоматчик отпугивает неприятеля и не подпускает к себе гораздо чаще, чем выкашивает вражеские ряды.
3. Человек в бронежилете неуязвим
В кино кевларовый доспех превращает любое стрелковое оружие в детскую игрушку, неспособную причинить ни малейшего вреда. Выстрел в упор из АК-47 — ничто, если на вас бронежилет.
В фильме «Назад в будущее» бронежилет спасает профессора Брауна от очередей террористов.
К сожалению, в реальной жизни кевлара хватило бы только на то, чтобы удержать вместе то, что осталось от тела профессора.
Современный бронежилет способен защитить от большинства видов ручного огнестрельного оружия на расстоянии 14 метров и более. Но не от пулемёта. К тому же бронежилеты довольно тяжёлые (в среднем около 15 килограмм, а иногда и больше), а цены начинаются с сотни тысяч рублей, за редкими исключениями.
Они чаще пригождаются полицейским, которые редко имеют дело с преступниками, вооружёнными автоматами. На войне от них меньше проку.
В фильме «Назад в будущее» бронежилет спасает профессора Брауна от очередей террористов.
К сожалению, в реальной жизни кевлара хватило бы только на то, чтобы удержать вместе то, что осталось от тела профессора.
Современный бронежилет способен защитить от большинства видов ручного огнестрельного оружия на расстоянии 14 метров и более. Но не от пулемёта. К тому же бронежилеты довольно тяжёлые (в среднем около 15 килограмм, а иногда и больше), а цены начинаются с сотни тысяч рублей, за редкими исключениями.
Они чаще пригождаются полицейским, которые редко имеют дело с преступниками, вооружёнными автоматами. На войне от них меньше проку.
4. Взвёл курок — значит, готов стрелять
«Святые из Бундока», «Крепкий орешек», «Бешеные псы»
Щелчок курка давно стал способом без слов заявить о серьёзности своих намерений. В фильме «Святые из Бундока» он используется вместо слова «Аминь» в финальной «молитве». Но на самом деле щелчок не означает, что оружие готово к выстрелу. Он вообще ничего не означает. Оно было готово и до щелчка.
Википедия подсказывает: «Курок - молоточек, который после спуска с боевого взвода совершает вращательное движение под действием боевой пружины и наносит удар по капсюлю (непосредственно или через ударник)».
У «святых» из Бундока в руках Беретты 92F, в которых нажатие на спусковой крючок запускает молоточек, и капсюль разбивается перед самым выстрелом без всяких дополнительных движений.
И только в вестернах щелчок взведённого курка звучит действительно серьёзно: револьверы в руках ковбоев, шерифов и охотников за головами действительно требовали ручного взвода курка перед каждым выстрелом, чтобы разбить капсюль.
Такая система ушла в прошлое полтора века назад, а кино несколько запаздывает за прогрессом.
Щелчок курка давно стал способом без слов заявить о серьёзности своих намерений. В фильме «Святые из Бундока» он используется вместо слова «Аминь» в финальной «молитве». Но на самом деле щелчок не означает, что оружие готово к выстрелу. Он вообще ничего не означает. Оно было готово и до щелчка.
Википедия подсказывает: «Курок - молоточек, который после спуска с боевого взвода совершает вращательное движение под действием боевой пружины и наносит удар по капсюлю (непосредственно или через ударник)».
У «святых» из Бундока в руках Беретты 92F, в которых нажатие на спусковой крючок запускает молоточек, и капсюль разбивается перед самым выстрелом без всяких дополнительных движений.
И только в вестернах щелчок взведённого курка звучит действительно серьёзно: револьверы в руках ковбоев, шерифов и охотников за головами действительно требовали ручного взвода курка перед каждым выстрелом, чтобы разбить капсюль.
Такая система ушла в прошлое полтора века назад, а кино несколько запаздывает за прогрессом.
Доходит до смешного. Даже если в оружии нет курка, который нужно взводить, кинематографисты стараются обозначить готовность к стрельбе похожим щёлкающим звуком — например, заставляя автоматчиков передёргивать затвор.
Но в таком оружии передёргивание затвора — это только способ избавиться от гильзы и дослать в патронник новый патрон.
Это и так происходит после выстрела, поэтому зловещий щелчок в середине перестрелки или перед её началом может означать только одно: герой намеренно сбросил целый патрон на пол.
* В видео 2 характерных щелчка - в начале ролика; после 15 сек можно дальше и не смотреть.
Но в таком оружии передёргивание затвора — это только способ избавиться от гильзы и дослать в патронник новый патрон.
Это и так происходит после выстрела, поэтому зловещий щелчок в середине перестрелки или перед её началом может означать только одно: герой намеренно сбросил целый патрон на пол.
* В видео 2 характерных щелчка - в начале ролика; после 15 сек можно дальше и не смотреть.
5. Выстрел в любую часть автомобиля заканчивается взрывом
«Челюсти», «Казино Рояль», «Матрица: перезагрузка»
Как только горячий свинец попадает в топливный бак, тот взрывается, и машина вместе с людьми за секунды сгорает в огромном столбе пламени.
Очень удобный сюжетный ход, позволяющий быстро и зрелищно избавиться от персонажа.
Любой баллон со сжатым газом постигает такая же участь.
Как только горячий свинец попадает в топливный бак, тот взрывается, и машина вместе с людьми за секунды сгорает в огромном столбе пламени.
Очень удобный сюжетный ход, позволяющий быстро и зрелищно избавиться от персонажа.
Любой баллон со сжатым газом постигает такая же участь.
«Разрушители легенд» давно разобрались с выстрелами по топливным бакам.
Чтобы получить мало-мальски впечатляющий взрыв, пришлось проделать в топливном баке маленькое отверстие, поджечь пары бензина вокруг него, сделать так, чтобы пламя через отверстие проникло внутрь бака, бак не выдержал резко возросшего давления и взорвался, причём всё это удавалось проделать только с трассирующими пулями.
То же самое касается баллонов с кислородом, пропаном и любым другим газом.
Правда, шанс на то, что всё взорвётся, всё-таки есть, поэтому мы категорически не рекомендуем проверять взрывоопасность выстрелов по ёмкостям с горючими веществами самостоятельно.
Здесь мы говорим только о том, что в кино автомобили и баллоны с газом взрываются с завидным постоянством; реальный мир, к счастью или к сожалению, не настолько предсказуем.
Еще одна загадка голливудских фильмов заключается в том, что пуля всегда попадает в топливный бак. Средние 40-60-70 литров бака занимают далеко не весь объём автомобиля, поэтому велик шанс того, что пуля угодит куда-нибудь туда, где поджигать вообще нечего.
Чтобы получить мало-мальски впечатляющий взрыв, пришлось проделать в топливном баке маленькое отверстие, поджечь пары бензина вокруг него, сделать так, чтобы пламя через отверстие проникло внутрь бака, бак не выдержал резко возросшего давления и взорвался, причём всё это удавалось проделать только с трассирующими пулями.
То же самое касается баллонов с кислородом, пропаном и любым другим газом.
Правда, шанс на то, что всё взорвётся, всё-таки есть, поэтому мы категорически не рекомендуем проверять взрывоопасность выстрелов по ёмкостям с горючими веществами самостоятельно.
Здесь мы говорим только о том, что в кино автомобили и баллоны с газом взрываются с завидным постоянством; реальный мир, к счастью или к сожалению, не настолько предсказуем.
Еще одна загадка голливудских фильмов заключается в том, что пуля всегда попадает в топливный бак. Средние 40-60-70 литров бака занимают далеко не весь объём автомобиля, поэтому велик шанс того, что пуля угодит куда-нибудь туда, где поджигать вообще нечего.
Бонус
Этот эпизод из "Горячих голов", по утверждению авторов фильма, является самым-самым в истории кино.
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Сходил посмотрел на источник, все встало на свои места - автор Александр Привалов, программист...
Рукалицо.
О, как. Не нужен броник на войне. Поражение осколками от мин, снарядов и гранат предотвратим, напрягая мышцы живота.
"И только в вестернах щелчок взведённого курка звучит действительно серьёзно: револьверы в руках ковбоев, шерифов и охотников за головами действительно требовали ручного взвода курка перед каждым выстрелом, чтобы разбить капсюль."
Все зависит от системы взвода. Даже револьвер системы Нагана имеет 2 типа: офицерский (с самовзводом курка) и солдатский (без самовзвода курка).
Пистолет ТТ не имеет самовзвода, необходимо курок оттягивать для первого выстрела, если конечно патрон уже в патроннике, если нет, то нужно оттяжкой затвора загнать патрон в патронник и заодно взвести курок (ничего без взвода курка не выйдет). Так что МИНУС и за 4-ый пункт
Я лично, стрелял в бронижелет с 4-ым классом бронепластин патронами 7,62х54 ЛПС и 7,62х54 ПС из ПКМ с расстояния 4 метра, 4 метра чтобы осколки от оболочечной пули в меня не попали. Очень хотел попробовать патрон 7,62 БЗ, у этого патрона есть реальные шансы, но не оказалось в наличии. НИЧЕГО НЕ СЛУЧИТСЯ (АБСОЛЮТНО) с тем человеком что в бронижелете, фото сюда размещать не буду, не положено. Автор, Вы сами ОЧЕНЬ далеки от оружия
"Тест бронежилета по-итальянски."