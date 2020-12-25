FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Кино 4666 постов • 1024 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Кино 
5 киношных мифов об оружии

5 киношных мифов об оружии (3 фото + 3 видео)

Автор:
25 декабря 2020 13:57
Сообщество : Кино
Метки: кино   мифы   оружие   
1459
3
3
О том, что из револьвера нельзя выстрелить двадцать пять раз, мы догадываемся — и смеемся над фильмами, режиссеры которых пренебрегают этим неудобным ограничением.
Но есть и другие стереотипы о стрельбе, далеко не такие очевидные.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: кино   мифы   оружие   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
19
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
52
Змій Горинич 4 часа назад
Автор, стрельба с глушителем на самом деле тихая, если стрелять патронами предназначенными для тихой стрельбы. И не только пистолет, автоматическая винтовка также. Можете поискать стрельбу из АКМ, с 10 метров только затвор слышен. Так что, дорогой автор, за 1-ый пункт Вам минус
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
49k
stabskapitan Час назад
Ого эксперты по вооружению и средствам защиты подтянулись...
Ого эксперты по вооружению и средствам защиты подтянулись...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
aed 2 часа назад
Три пункта из пяти - с умным видом задвигается дичь.

Сходил посмотрел на источник, все встало на свои места - автор Александр Привалов, программист...
Рукалицо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 2 часа назад
Если стреляет Арни или Слай по международным террористам в голливудском блокбастере, то все возможно. И очередь в 1000 выстрелов, и выстрел из гранатомета в упор, и засунуть им гранату в жопу и подорвать. А чего их жалеть то, сволочей?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
alexis 3 часа назад
А ещё смешариков не существует и Маша не дружит с Медведем.
И Дед Мороз не настоящий!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Слепой Пью alexis 3 часа назад
Гад, ты почто наши идеалы рушишь!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Рекламщик 3 часа назад
5 киношных мифов об оружииПосмотреть
5 киношных мифов об оружии
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Игорь Хомченко 3 часа назад
"Современный бронежилет способен защитить от большинства видов ручного огнестрельного оружия на расстоянии 14 метров и более. Но не от пулемёта. К тому же бронежилеты довольно тяжёлые (в среднем около 15 килограмм, а иногда и больше), а цены начинаются с сотни тысяч рублей, за редкими исключениями. Они чаще пригождаются полицейским, которые редко имеют дело с преступниками, вооружёнными автоматами. На войне от них меньше проку."

О, как. Не нужен броник на войне. Поражение осколками от мин, снарядов и гранат предотвратим, напрягая мышцы живота.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52
Змій Горинич 3 часа назад
За 4-ый пункт также жирный МИНУС
"И только в вестернах щелчок взведённого курка звучит действительно серьёзно: револьверы в руках ковбоев, шерифов и охотников за головами действительно требовали ручного взвода курка перед каждым выстрелом, чтобы разбить капсюль."
Все зависит от системы взвода. Даже револьвер системы Нагана имеет 2 типа: офицерский (с самовзводом курка) и солдатский (без самовзвода курка).
Пистолет ТТ не имеет самовзвода, необходимо курок оттягивать для первого выстрела, если конечно патрон уже в патроннике, если нет, то нужно оттяжкой затвора загнать патрон в патронник и заодно взвести курок (ничего без взвода курка не выйдет). Так что МИНУС и за 4-ый пункт
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
872
Медвежья Ферма 3 часа назад
Курок взводят потрму, что так стрелять приятней, быстрей и точней, чем самовзводом, так что определённый смысл в этом есть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52
Змій Горинич 3 часа назад
Да тут целый рассадник бреда
Я лично, стрелял в бронижелет с 4-ым классом бронепластин патронами 7,62х54 ЛПС и 7,62х54 ПС из ПКМ с расстояния 4 метра, 4 метра чтобы осколки от оболочечной пули в меня не попали. Очень хотел попробовать патрон 7,62 БЗ, у этого патрона есть реальные шансы, но не оказалось в наличии. НИЧЕГО НЕ СЛУЧИТСЯ (АБСОЛЮТНО) с тем человеком что в бронижелете, фото сюда размещать не буду, не положено. Автор, Вы сами ОЧЕНЬ далеки от оружия
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
52
Змій Горинич Слепой Пью 2 часа назад
Посчитайте какую энергию передает пуля бронику, потом это разделите на площадь пластины, потом надо еще учесть , что под пластиной есть демпферная прослойка, АБСОЛЮТНО НИЧЕГО не будет, ничего не отобъет и не каких всмятку, в крутую и т.д. Есть много видео, вот из пистолета - найдите на Ютуб "Бронежилет | На пределе с Александром Колтовым" или "В Киеве стреляли в директора UARM™. Испытание бронежилета на себе!" это уже винтовка, если не поленитесь, то видео очень много, не страдайте детством
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Outcast Змій Горинич 2 часа назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Outcast Змій Горинич 2 часа назад
В Колтового стреляли из травмата.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52
Змій Горинич Outcast 2 часа назад
Да замучил ты уже своим непониманием. Ютуб
"Тест бронежилета по-итальянски."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
463k
Alexey Berestenko Змій Горинич 52 минуты назад
Март 1983 года. Войсковая часть 08737 Уральского военного округа. Прапорщики Ч. и У. "из хулиганских побуждений" (формулировка приговора военного трибунала), надев бронежилеты, устроили "дуэль". Стреляли из пистолетов ПМ с расстояния 18-22 метра. Ч. промазал. Второй прапорщик попал Ч. в правую сторону груди. Пуля бронепластину не пробила. Результат попадания - сломано 4 ребра. Размозжено правое легкое, которое пришлось удалить. Смерть Ч. на третьи сутки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Outcast 3 часа назад
Ссылка youtu.be
Ссылка youtu.be
Ссылка youtu.be
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Прекрасное далеко. Восемь признаков того, что мы живем в будущем Прекрасное далеко. Восемь признаков того, что мы живем в будущем Миф о правах потребителей: в заведениях общепита вам обязаны бесплатно подать стакан воды Миф о правах потребителей: в заведениях общепита вам обязаны бесплатно подать стакан воды Самосрабатывание и другие интересные факты об оружии, придуманные кинематографистами для зрелищности Самосрабатывание и другие интересные факты об оружии, придуманные кинематографистами для зрелищности 5 популярных мифов об оружии в России 5 популярных мифов об оружии в России Самое сильное легендарное оружие из мифов Самое сильное легендарное оружие из мифов Фотошоперы заменили оружие в руках киногероев на большие пальцы Фотошоперы заменили оружие в руках киногероев на большие пальцы
Виктор Апрель

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

79683



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как сейчас выглядят знаменитые певцы и певицы, чьи песни все поголовно слушали в 2000-х
4
349
Как сейчас выглядят знаменитые певцы и певицы, чьи песни все поголовно слушали в 2000-х
35 необычных находок обычных людей
1
15
35 необычных находок обычных людей
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Apple планирует выпустить автомобиль с функцией автопилота к 2024 году
0
11
Apple планирует выпустить автомобиль с функцией автопилота к 2024 году
Три буквы успеха и признания: история бренда BMW
0
19
Три буквы успеха и признания: история бренда BMW
Прекрасное далеко. Восемь признаков того, что мы живем в будущем
Прекрасное далеко. Восемь признаков того, что мы живем в будущем
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#животные#факты#автомобили#новый год#люди#идеи#автомир#кино#авария дня
#фото#россии#подборки#в мире#природы#аварии#рождество#прикольные#красоты#девушки
#приколы#интересны#интересно#дтп#истории#дети#авто аварии#картинки#сша#дизайн

На что жалуетесь?

Вернуться