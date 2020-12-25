5 киношных мифов об оружии

«Мумия», «Макс Пейн», «Коммандо», «Лицо со шрамом»



Известно, что патроны в кино заканчиваются реже, чем в реальности. Если речь идёт о пистолетах, то шестизарядное оружие вполне может выстрелить раз десять. А когда герой фильма берёт в руки пулемёт, он становится практически всемогущим богом смерти: разница между числом портаченных патронов в кино и в жизни может достигать сотен раз — ну, например, в «Коммандо» со Шварцнеггером.



В магазине М4, например, помещается 30 патронов. Очередь из 30 патронов расстреливается за 4 секунды. Та же история с AK-47: четыре секунды праздника. Это потому, что автоматическое оружие стреляет очень, очень быстро: 700 выстрелов в минуту. Только у вас нет 700 патронов. У вас есть 30. У одного американского пехотинца с собой обычно не больше 210 патронов, а значит, все их можно расстрелять меньше чем за минуту даже с учётом времени замены магазинов.