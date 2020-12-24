Пользователи Сети о советском детстве

Пользователи социальных сетей пишут ностальгические сообщения о привычках и играх, популярных у большинства детишек времен СССР. В то время не было распространенных ныне гаджетов и смартфонов, поэтому приходилось развлекать себя другими способами.
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А вообще, дюшес фасовался в бутылки по 0,5 литра - 2 стакана по 250 мл, Пепси в то время была в бутылках по 0,33 литра, бутылкой продать гораздо легче. Хотя в то время, когда сигареты продавали поштучно, могло быть что угодно.