Пользователи Сети о советском детстве

Пользователи социальных сетей пишут ностальгические сообщения о привычках и играх, популярных у большинства детишек времен СССР. В то время не было распространенных ныне гаджетов и смартфонов, поэтому приходилось развлекать себя другими способами.

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