FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Истории барона Мюнхгаузена 131 пост • 36 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 20
Главная > Сообщество Истории барона Мюнхгаузена 
Пользователи Сети о советском детстве

Пользователи Сети о советском детстве (12 фото)

Автор:
24 декабря 2020 10:31
Сообщество : Истории барона Мюнхгаузена
Метки: СССР   картинки   юмор   
1361
12
Пользователи социальных сетей пишут ностальгические сообщения о привычках и играх, популярных у большинства детишек времен СССР. В то время не было распространенных ныне гаджетов и смартфонов, поэтому приходилось развлекать себя другими способами.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории барона Мюнхгаузена"
Метки: СССР   картинки   юмор   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
1
26
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
26  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Евгений 2 часа назад
Клепу не трожь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
2k
Hazanoff 5 минут назад
Стиморол моего детства )))
Стиморол моего детства )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
solovei7 Полчаса назад
Фингалы рисовали мелом и пуговицей от формы, какие нафик цветы зверобоя)
Фингалы рисовали мелом и пуговицей от формы, какие нафик цветы зверобоя)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
Racer777 Час назад
Цветные шарики!!! У нас это была МЕГА - валюта!! Я однажды три шарика обменял на железную модель Москвича, у которого двери и капот открывались, и который стоил 3.50.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Roninsamuray Час назад
Пользователи Сети о советском детстве
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Юрий Николаевич 2 часа назад
Батут нашего детства.
Батут нашего детства.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Юрий Николаевич 2 часа назад
Комментарий к фото
Это что, я поколение "варенье, сода и лимонная кислота".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Роберт Шекли 2 часа назад
Еще были снаряды
Еще были снаряды
Еще были снаряды
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Acu900 2 часа назад
Тут про "врагов детства" писали, а про это растение забыли. Как же можно было об этом забыть? При контакте с этим растением чесалось еще несколько дней...

Тут про "врагов детства" писали, а про это растение забыли. Как же можно было об этом забыть? При контакте с этим растением чесалось еще несколько дней...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Andrei Acu900 2 часа назад
2 картинка, верхний ряд слева.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Объект реальности Acu900 2 часа назад
Чесалось от дерена, кустакой с красной корой, у него на листьях волоски аки стекловата.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Ego sum qui sum 2 часа назад
У нас другие враги были в детстве - у шоссе росли, иногда выше 2 метров

У нас другие враги были в детстве - у шоссе росли, иногда выше 2 метров
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Наталья Ego sum qui sum 2 часа назад
коловатки)))))))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Объект реальности Ego sum qui sum 2 часа назад
Сейчас тругой враг - борщевик
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
lem02 2 часа назад
Дешес на розлив? Это как?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
27k
lem02 Andrei 2 часа назад
Понятно. А поколение Pepsi напиток с бутылкой глотали? Тогда понятно, почему их так называют...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Andrei lem02 2 часа назад
На самом деле это разные поколения.
А вообще, дюшес фасовался в бутылки по 0,5 литра - 2 стакана по 250 мл, Пепси в то время была в бутылках по 0,33 литра, бутылкой продать гораздо легче. Хотя в то время, когда сигареты продавали поштучно, могло быть что угодно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
lem02 Andrei 2 часа назад
"...дюшес фасовался в бутылки по 0,5 литра - 2 стакана по 250 мл...", а чего остановились на стаканах то? Это еще 10 рюмок по 50 грамм или 50 шприцев по 10 мл или 100 пипеток... Причем здесь объем? Как можно дюшес, сильногазированый напиток, продавать на розлив? Вот такой вопрос я задал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
327
Кокошин Эль lem02 45 минут назад
не знаю как Дюшес, но с сиропом Тархун точно был
не знаю как Дюшес, но с сиропом Тархун точно был
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Ыукп lem02 Полчаса назад
Для тех, кто на бронепоезде: открывается бутылка, наливается стакан - продается. Водка на розлива не смущает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2020, уходи! Как пандемия изменила мир за год 2020, уходи! Как пандемия изменила мир за год Пост любви к советскому столу-книжке Пост любви к советскому столу-книжке 25&nbsp;невинных картинок в доказательство того, что интернет нас&nbsp;испортил 25 невинных картинок в доказательство того, что интернет нас испортил Веселые демотиваторы на понедельник Веселые демотиваторы на понедельник Объявления как отдельный вид искусства Объявления как отдельный вид искусства 15 полезных советов на все случаи жизни 15 полезных советов на все случаи жизни
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

195386



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Вот так п***сов воспитывают в Воронеже": водитель протаранил легковушку, намеренно мешавшую движению
4
269
"Вот так п***сов воспитывают в Воронеже": водитель протаранил легковушку, намеренно...
Женские особенности, о которых мужчины узнают только после начала совместного проживания
4
108
Женские особенности, о которых мужчины узнают только после начала совместного проживания
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Обидели лошадку: почему выражение «сивый мерин» используется для обозначения врунишек?
0
4
Обидели лошадку: почему выражение «сивый мерин» используется для обозначения врунишек?
Мягкое тесто для пиццы как в пиццерии
4
5
Мягкое тесто для пиццы как в пиццерии
“Вы не едете домой, вы умерли”: мистический сериал с шашечками
“Вы не едете домой, вы умерли”: мистический сериал с шашечками
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#юмор#россии#факты#авария#интересно#шоу бизнес#москва#автомобили#забавно#отношения
#приколы#животные#интересное#в мире#авто авария#прикольные#новый год#дети#знаменитости#рассказ
#фото#подборка#история#дтп#новости#люди#СССР#женщина#комментарии#рождество

На что жалуетесь?

Вернуться