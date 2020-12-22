В Петербурге ёлки украли у жителей и пересадили к церквиВ Петербурге выкопали ёлки и пересадили их к церкви. Ёлки сажали жители 25 лет назад, согласия на пересадку никто не давал.
У домов по улице Шаврова неизвестные выкопали 25-летние ели и увезли в...