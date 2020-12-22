В Приморском районе Санкт-Петербурга развернулся детективный сюжет, достойный художественного фильма "Слямзили". В деле оказались замешаны чиновники и попы.
Итак, в чём же дело?
Да просто перед Новым годом с улицы Шаврова в Юнтолово внезапно пропали ёлки!
Итак, в чём же дело?
Да просто перед Новым годом с улицы Шаврова в Юнтолово внезапно пропали ёлки!
18 декабря подписчица телеграм-канала "Протестный Петербург" сообщила, что с территории напротив дома №17 по улице Шаврова выкапывают ёлки.
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Эта информация не подтвердилась, но только в том плане, что люди ошиблись храмом. Ёлки в итоге нашлись возле Никольской церкви на Арцеуловской аллее.
Оказывается, 19 декабря церковь приезжал освящать митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий (Анатолий Судаков). И кто-то к приезду преосвященного решил, что надо бы украсить территорию храма спизженными ёлочками!
Ни в администрации МО "Юнтолово", ни в администрации Приморского района не смогли чётко объяснить, кто позволил выкопать ёлки и куда они делись.
Позже храм Святителя Николая сообщил (почему-то от имени прихожан), что ёлки на его земле действительно те самые. Но настоятель их выкапывать не приказывал, а просто получил в дар. Надо сказать, очень своевременный дар – прямо перед приездом митрополита. )
В самой митрополии заявили, что "украсить" храм предложила всё-таки администрация района:
"По словам настоятеля храма святителя Николая, украсить прихрамовую территорию елями предложено было администрацией района. О происхождении привезенных елей никакой информации не было".
Руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской Митрополии Наталья Родоманова
Видимо, светские власти решили умаслить власть духовную.
Местные жители уверяют, что похищенные ёлки сажали они сами 20 или 25 лет назад. Но деревья, как видно, росли посреди парковки. Гулять там было невозможно, и никому до них не было дела, пока их не спиздили.
"По словам настоятеля храма святителя Николая, украсить прихрамовую территорию елями предложено было администрацией района. О происхождении привезенных елей никакой информации не было".
Руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской Митрополии Наталья Родоманова
Видимо, светские власти решили умаслить власть духовную.
Местные жители уверяют, что похищенные ёлки сажали они сами 20 или 25 лет назад. Но деревья, как видно, росли посреди парковки. Гулять там было невозможно, и никому до них не было дела, пока их не спиздили.
Есть и другая версия: ёлки посадил хозяин автосервиса. И по фотке 2013 года можно предположить, что эта теория ближе к истине.
Питерские журналисты вообще сначала не поняли, где происходит действие, и написали, что ёлки выкопали во дворе дома №17, хотя на всех фотках видно, что это не так.
Как бы то ни было, дело сделано. Ёлки благополучно слямзены ради однократного услаждения очей митрополита, а местные жители получили перед окнами голую парковочку, о которой всегда мечтали!
Как бы то ни было, дело сделано. Ёлки благополучно слямзены ради однократного услаждения очей митрополита, а местные жители получили перед окнами голую парковочку, о которой всегда мечтали!
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Метки: Варламов питер священники церковь ёлки
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ну а если в "сантиметрах" - у ели между рядами веток 20-30 см - то есть за 7 лет 1.5-2 метра "прироста" ...
теперь ёлки воруют по 3 шт в час
https://old.fishki.net/3508949-v-peterburge-yolki-ukrali-u-zhitelej-i-peresadili-k-cerkvi.htmlhttps://old.fishki.net/3508949-v-peterburge-yolki-ukrali-u-zhitelej-i-peresadili-k-cerkvi.html
На праздник к нам пришла
И много, много радости
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У домов по улице Шаврова неизвестные выкопали 25-летние ели и увезли в...