В самой митрополии заявили, что "украсить" храм предложила всё-таки администрация района:

"По словам настоятеля храма святителя Николая, украсить прихрамовую территорию елями предложено было администрацией района. О происхождении привезенных елей никакой информации не было".

Руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской Митрополии Наталья Родоманова

Видимо, светские власти решили умаслить власть духовную.

Местные жители уверяют, что похищенные ёлки сажали они сами 20 или 25 лет назад. Но деревья, как видно, росли посреди парковки. Гулять там было невозможно, и никому до них не было дела, пока их не спиздили.