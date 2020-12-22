Сыроедение на Ямале: Сырое мясо и рыба во льду (6 фото)

В столичных ресторанах "сыроедение" только набирает популярность, когда на Ямале это вековая традиция.
Ямальские мастера показали высший класс, нарезая тонкую стружку из белой рыбы и оленины.
Для приготовления строганины лучше всего брать свежевыловленную замороженную рыбу, разделывать её при минусовой температуре, использовать по минимуму специи.
Ямальские мастера показали высший класс, нарезая тонкую стружку из белой рыбы и оленины.
Для приготовления строганины лучше всего брать свежевыловленную замороженную рыбу, разделывать её при минусовой температуре, использовать по минимуму специи.
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А вот в наших ресторанах я бы такой "деликатес" есть не рискнул.
Просто пальчики оближешь
Ничего не имею против Ямала, только вот строганину и расколотку(более мелкая рыба её тяжело строгать поэтому просто разбивают на кусочки и едят), я так думаю едят везде где есть мороз и соответственно рыба с мясом.
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Кто завел себе корову,
Кто завел себе кота,
Кто завел себе собаку,
А я завел сее глиста.
Глист попался мне хороший
Очень толстый и большой,
Я назвал его Сережей
И влюбился всей душой.
И теперь всегда со мною
Мой большой и верный друг,
Я кормлю его едою
И пугаю им подруг.
Селедочки тухлой никто не желает, коли уж на экзотику потянуло.
45 это уже совсем аксакал.
ты чьих будешь - питерский, прохоровский, или армейский?