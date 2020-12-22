Сыроедение на Ямале: Сырое мясо и рыба во льду (6 фото)

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Путин в роли Деда Мороза: новогодние чудеса от президента и не только Путин в роли Деда Мороза: новогодние чудеса от президента и не только Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе Как сейчас выглядят знаменитые певцы и певицы, чьи песни все поголовно слушали в 2000-х Как сейчас выглядят знаменитые певцы и певицы, чьи песни все... Женские измены: признания, предательства и цинизм Женские измены: признания, предательства и цинизм Что ФСБшники с трусами Навального делали, или пранк года от ФБК: реакция Что ФСБшники с трусами Навального делали, или пранк года от ФБК:... Сотруднику предприятия по сортировке мусора попался кот в мешке Сотруднику предприятия по сортировке мусора попался кот в мешке Старшая сестра Орнеллы Мути, о которой почти никто не слышал Старшая сестра Орнеллы Мути, о которой почти никто не слышал Мой бывший директор Мой бывший директор Домашние зверушки, которые не меняют своих детских привычек ни за что Домашние зверушки, которые не меняют своих детских привычек ни за что 15 занимательных фактов, над которыми можно поразмыслить на досуге 15 занимательных фактов, над которыми можно поразмыслить на досуге Афроамериканка заявила, что белые не должны загорать: видео Афроамериканка заявила, что белые не должны загорать: видео "Вот так п***сов воспитывают в Воронеже": водитель протаранил легковушку, намеренно мешавшую движению "Вот так п***сов воспитывают в Воронеже": водитель протаранил... 20 заброшенных морских гигантов, умирающих на суше 20 заброшенных морских гигантов, умирающих на суше Люди, о которых вспоминают раз в год: будни сисадминов Люди, о которых вспоминают раз в год: будни сисадминов Икона стиля: Николай Дроздов в 83 года снялся в рекламном видео Gucci Икона стиля: Николай Дроздов в 83 года снялся в рекламном видео Gucci Фотоподборка Фотоподборка Автохам из Новосибирска отбуксировал чужое авто, чтобы припарковаться под окнами дома Автохам из Новосибирска отбуксировал чужое авто, чтобы... Гифки Гифки Девушка разыграла свою подругу "застрявшей" рукой Девушка разыграла свою подругу "застрявшей" рукой
Сыроедение на Ямале: Сырое мясо и рыба во льду (6 фото)

Сыроедение на Ямале: Сырое мясо и рыба во льду (6 фото)

Автор:
22 декабря 2020 15:14
Метки: Строганина   зима   оленина   рыба   север   холод   ямал   
1243
6
В столичных ресторанах "сыроедение" только набирает популярность, когда на Ямале это вековая традиция.
Ямальские мастера показали высший класс, нарезая тонкую стружку из белой рыбы и оленины.
Для приготовления строганины лучше всего брать свежевыловленную замороженную рыбу, разделывать её при минусовой температуре, использовать по минимуму специи.
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Строганина   зима   оленина   рыба   север   холод   ямал   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
23
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
Snork Snorkoff 4 часа назад
А еще, это шанс завести новых питомцев. Описторхоз, лентец широкий и тдитп
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
184
Сергей Сахаровский 2 часа назад
С детства ем. Отец охотник. Сахатина, изюбрь. Он строгать не успевал как мы это дело со стола сметали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Вася Сергей Сахаровский Час назад
ты не с Красноярска случаем ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
149
fedding 2 часа назад
Строганина, готовится из благородной рыбы (муксун, нельм), там нет описторхоза. Только вот фраза «минимум специй», непонятна. Там вообще нет специй. Там делается «маканка», как правило, смесь соли и перца. А макать в нее или нет, дело каждого. А вот стерлядь нужно есть, «пока трепыхается». Прям живую разделывать и есть. Очень вкусно. Впрочем, из семги и осетра (только не лобаря, у него мясо, как вата), тоже неплохая строганина получается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Ya 2 часа назад
Очень поверхностно описан рецепт строганины.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Сергей 3 часа назад
Хороша, особенно под водочку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
ваня панкин 4 часа назад
бывал там, ел... на мой взгляд - достаточно вкусно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
parallax 4 часа назад
Кишечные и прочие паразиты впридачу.
Просто пальчики оближешь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
87k
сапер Водичка parallax 3 часа назад
Способ глубокой заморозки.Ни кера там не осталось.Все чисто.Все выморозило.
Способ глубокой заморозки.Ни кера там не осталось.Все чисто.Все выморозило.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
949
Пока живу 4 часа назад
Доброго дня
Ничего не имею против Ямала, только вот строганину и расколотку(более мелкая рыба её тяжело строгать поэтому просто разбивают на кусочки и едят), я так думаю едят везде где есть мороз и соответственно рыба с мясом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Борис Карабанов 4 часа назад
К посту не относится. Сам обожаю строганину. Просто вспомнилось.
................................
Кто завел себе корову,
Кто завел себе кота,
Кто завел себе собаку,
А я завел сее глиста.
Глист попался мне хороший
Очень толстый и большой,
Я назвал его Сережей
И влюбился всей душой.
И теперь всегда со мною
Мой большой и верный друг,
Я кормлю его едою
И пугаю им подруг.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
616
фхранцуз 4 часа назад
сами жрите это, и суши туда же!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Игорь 4 часа назад
Почему там едят веками строганину - понятно. Неясно - зачем нам она нужна?!
Селедочки тухлой никто не желает, коли уж на экзотику потянуло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
BillyBonzz Игорь 4 часа назад
не сравнивай с тухлой селедкой, строганина оч вкусная и полезная, т.к. все витамины в мясе не убиты температурой приготовления. Она не воняет, вкус обычной рыбы, она не хрустит на зубах, хоть и замороженная, т.к. заморожена она один раз, размороженную и снова замороженную строганину уже не едят, т.к. в ткани попадает вода, она замерзает и рвет их, мясо хрустит как ледышка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
Albert GER Игорь 2 часа назад
Так они и живут до 40 лет.
45 это уже совсем аксакал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
schmubu 4 часа назад
здравствуй, новый говноботик.
ты чьих будешь - питерский, прохоровский, или армейский?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Serg2001 4 часа назад
Блин!... есть захотелось... ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Как теперь живет модель Кондратюк, которую 21 год назад облили кислотой (7 фото) Как теперь живет модель Кондратюк, которую 21 год назад облили кислотой (7 фото) Зиме дорогу! Синоптики рассказали, когда москвичи начнут мёрзнуть Зиме дорогу! Синоптики рассказали, когда москвичи начнут мёрзнуть Ямальские будни Ямальские будни Самобытная и обворожительная Якутия: неожиданные фотографии Самобытная и обворожительная Якутия: неожиданные фотографии Мужчина помог освободить примёрзшую птицу Мужчина помог освободить примёрзшую птицу Норильск — город, построенный на вечной мерзлоте Норильск — город, построенный на вечной мерзлоте
Рита

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

78



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
3
0
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
"Что-то в глазах почернело", или экспериментальный пост с жестким юмором
4
46
"Что-то в глазах почернело", или экспериментальный пост с жестким юмором
﻿
Набирающие популярность
Фаворит новогоднего стола, салат с курицей и грибами в новой подаче!
3
11
Фаворит новогоднего стола, салат с курицей и грибами в новой подаче!
Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»
0
11
Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»
Как теперь живет модель Кондратюк, которую 21 год назад облили кислотой (7 фото)
Как теперь живет модель Кондратюк, которую 21 год назад облили кислотой (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Немного праздничного настроения
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#животные#подборка#авто авария#люди#автомир#знаменитости#позитив#на различный вкус
#фото#интересное#история#россия#автомобили#новый год#прикольные#шоу бизнес#путешествия#коронавирус
#прикол#факты#авария#сша#дтп#природа#в мире#красота#смешные#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться