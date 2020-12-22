"Бесэдер" - это весёлый ежедневник для тех, кому ещё смешно. С 1991 года он издаётся в Иерусалиме, а с 2014 ежедневно выходит в интернете. Специально для Фишек «Бесэдер?» подготовил свежую подборку забавных новостей минувшей недели.
Всему есть передел
Между многочисленными наследниками Диего Марадоны развернулась война за 5 позолоченных ворот, 12 частных футбольных полей и Читать далее.
Рис. Юрия Погорелова
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Нет хамона в своем отечестве!
В России сорвана программа импортозамещения, после того, как в ходе протестов в Белоруссии были арестованы производители Читать далее.
Рис. Сергея Тюнина
На пыльных столицах далеких планет
Нетаниягу сообщил, что Израиль близок к установлению дипломатических Читать далее.
Страшный доктор Айболит
Китай разработал вакцину от коронавируса, которая тоже Читать далее.
Рис. Сергея Дудченко
Молчи, гусь, молчи!
В Петербургском зоопарке срочная медицинская помощь потребовалась посетительнице, на вопрос которой: "Гуси, гуси, га-га-га, есть хотите?" – пернатые неожиданно Читать далее.
Рис. Марии Курковой
Мерси Баку
Международные наблюдатели удивлены участием азербайджанских военных в прошедшем в Баку Читать далее.
Рис. Василия Вознюка
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А вообще, согласен с предыдущим оратором - дерьмо!