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Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»

Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» (7 фото)

Автор:
22 декабря 2020 14:14
Метки: бесэдер   карикатуры   мировые новости   новости   рисунки   юмор   
1023
7

"Бесэдер" - это весёлый ежедневник для тех, кому ещё смешно. С 1991 года он издаётся в Иерусалиме, а с 2014 ежедневно выходит в интернете. Специально для Фишек «Бесэдер?» подготовил свежую подборку забавных новостей минувшей недели. 

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Метки: бесэдер   карикатуры   мировые новости   новости   рисунки   юмор   
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Беспощадный критик 54 минуты назад
Интересно узнать: сколько русских среди плюсующих это дерьмо!?
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8k
Vlad 49 минут назад
что-нибудь про Дзюбу есть?

А вообще, согласен с предыдущим оратором - дерьмо!
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1k
Серега 50 минут назад
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369
Fiverknot 50 минут назад
Кидаем минусы, не стесняемся.
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