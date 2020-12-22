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С днем энергетика!!!

С днем энергетика!!! (3 фото + 2 видео)

Автор:
22 декабря 2020 13:22
Сообщество : Календарные фишки
Метки: День энергетика   праздник   профессии   электрики   энергетики   юмор   
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День энергетика — это профессиональный праздник всех работников промышленности, охватывающей выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии, который они отмечают в один из самых коротких световых дней в году — 22 декабря.

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Метки: День энергетика   праздник   профессии   электрики   энергетики   юмор   
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11  комментариев
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4k
Suvar_ 5 часов назад
С праздником коллеги!
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772
Андрей Лобанов 11 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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453
Александр Долматов 2 часа назад
Поздравляю всех причастных, желаю всегда правильно определять нулевой провод в схеме, собранной по треугольнику и прошу поставить хорошую песню про электрика 5 разряда!

Ссылка youtu.be
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41k
leo3621 3 часа назад
С днем энергетика!!!
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40k
Евгений 4 часа назад
Только вот КИПовцы - тоже энергетики
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148
WadDad Евгений 4 часа назад
Самое главное в этом случае доказать, что даже если твоё оборудование сбойнуло, то произошло это по сторонней причине, по не выпавшему флажку, по несработке сигнализации или из-за некачественного монтажа. С праздником!
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18k
BillyBonzz 4 часа назад
В чем сила, брат?
- в Амперах и Джоулях!
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36k
Андрей Бертон 4 часа назад
С днем энергетика!!!
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195
Argon13 5 часов назад
С днем энергетика!!!
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В двух словах: всякое бывало.
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