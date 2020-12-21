Вечером на лестничной площадке. Мужик звонит в дверь.
— Кто там?
— Это я, дорогая. Пусти.
— Кто это я?
— Муж твой.
— Ах ты сволочь, опять нажрался и опять "Дорогая пусти! "
— С друзьями посидели немного. С одноклассниками.
— Кто там?
— Это я, дорогая. Пусти.
— Кто это я?
— Муж твой.
— Ах ты сволочь, опять нажрался и опять "Дорогая пусти! "
— С друзьями посидели немного. С одноклассниками.
— С одноклассниками можно и в "Одноклассниках" посидеть, а не водку по кабакам жрать.
— Так с "Одноклассников" все и началось, сидели мы в них сидели, сидели — сидели... .
— Не пущу! Иди и ночуй в кабаке!
На лестничную клетку выходит сосед.
— Здорово, Серега! Что жена домой не пускает?
— Здорово. Не пускает.
— Моя к матери уехала, давай ко мне. Посидим...
Голос из-за двери: "Вот иди, ночуй там! "
— Во, видишь, твоя уже одобрила. А завтра к своей вернешься. Вечером.
Голос из-за двери: "И завтра не пущу".
На лестничную площадку выходит соседка.
— Сергей Иванович, добрый вечер! Услышала, что жена вас не пускает.
— Добрый вечер, Марь-Иванна. Да вот что -то не пускает...
— Сергей Иванович, можете у меня переночевать, я женщина незамужняя...
— Добрый вы человек, Марь-Иванна...
Голос из-за двери: "Ах, ты шалава подзаборная! "
Открывается дверь.
— А ну быстро домой!
Сосед: "Вот ты и дома, Серега! "
— Я тебе волосы повыдергаю, если он у тебя заночует! Заходи, что встал?!
Дверь закрывается.
На площадке осталось двое.
— Как мы Серегу домой пристроили! Без вас я один бы не справился.
— Хорошие соседи должны помогать друг другу. А мы — хорошие.
— Да, могу этой ночью переночевать у вас, Марь-Иванна?
— Давайте останемся просто соседями. Хорошими соседями.
— Так с "Одноклассников" все и началось, сидели мы в них сидели, сидели — сидели... .
— Не пущу! Иди и ночуй в кабаке!
На лестничную клетку выходит сосед.
— Здорово, Серега! Что жена домой не пускает?
— Здорово. Не пускает.
— Моя к матери уехала, давай ко мне. Посидим...
Голос из-за двери: "Вот иди, ночуй там! "
— Во, видишь, твоя уже одобрила. А завтра к своей вернешься. Вечером.
Голос из-за двери: "И завтра не пущу".
На лестничную площадку выходит соседка.
— Сергей Иванович, добрый вечер! Услышала, что жена вас не пускает.
— Добрый вечер, Марь-Иванна. Да вот что -то не пускает...
— Сергей Иванович, можете у меня переночевать, я женщина незамужняя...
— Добрый вы человек, Марь-Иванна...
Голос из-за двери: "Ах, ты шалава подзаборная! "
Открывается дверь.
— А ну быстро домой!
Сосед: "Вот ты и дома, Серега! "
— Я тебе волосы повыдергаю, если он у тебя заночует! Заходи, что встал?!
Дверь закрывается.
На площадке осталось двое.
— Как мы Серегу домой пристроили! Без вас я один бы не справился.
— Хорошие соседи должны помогать друг другу. А мы — хорошие.
— Да, могу этой ночью переночевать у вас, Марь-Иванна?
— Давайте останемся просто соседями. Хорошими соседями.
Авторский пост
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