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Хорошие соседи

Хорошие соседи (2 фото)

Автор:
21 декабря 2020 14:14
Метки: Социум   диалоги   рассказ   соседи   юмор   
1841
2
Вечером на лестничной площадке. Мужик звонит в дверь.
— Кто там?
— Это я, дорогая. Пусти.
— Кто это я?
— Муж твой.
— Ах ты сволочь, опять нажрался и опять "Дорогая пусти! "
— С друзьями посидели немного. С одноклассниками.

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Метки: Социум   диалоги   рассказ   соседи   юмор   
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13k
Alex 8 часов назад
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Николай Николаенко Автор поста Alex 5 часов назад
Хорошие соседи
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turyst 46 минут назад
Хорошие соседи
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Peacemaker1873 Час назад
Концовка не в стиле. Хорошие соседи должны были помочь как соседу, так и друг другу. Но это уже из другого стиля.
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Иван 2 часа назад
хоть бы спасибо дала
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