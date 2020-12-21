— С одноклассниками можно и в "Одноклассниках" посидеть, а не водку по кабакам жрать.

— Так с "Одноклассников" все и началось, сидели мы в них сидели, сидели — сидели... .

— Не пущу! Иди и ночуй в кабаке!

На лестничную клетку выходит сосед.

— Здорово, Серега! Что жена домой не пускает?

— Здорово. Не пускает.

— Моя к матери уехала, давай ко мне. Посидим...

Голос из-за двери: "Вот иди, ночуй там! "

— Во, видишь, твоя уже одобрила. А завтра к своей вернешься. Вечером.

Голос из-за двери: "И завтра не пущу".

На лестничную площадку выходит соседка.

— Сергей Иванович, добрый вечер! Услышала, что жена вас не пускает.

— Добрый вечер, Марь-Иванна. Да вот что -то не пускает...

— Сергей Иванович, можете у меня переночевать, я женщина незамужняя...

— Добрый вы человек, Марь-Иванна...

Голос из-за двери: "Ах, ты шалава подзаборная! "

Открывается дверь.

— А ну быстро домой!

Сосед: "Вот ты и дома, Серега! "

— Я тебе волосы повыдергаю, если он у тебя заночует! Заходи, что встал?!



Дверь закрывается.

На площадке осталось двое.

— Как мы Серегу домой пристроили! Без вас я один бы не справился.

— Хорошие соседи должны помогать друг другу. А мы — хорошие.

— Да, могу этой ночью переночевать у вас, Марь-Иванна?

— Давайте останемся просто соседями. Хорошими соседями.