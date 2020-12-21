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Квашеная капуста по-грузински

Квашеная капуста по-грузински (8 фото)

Автор:
21 декабря 2020 12:20
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: еда   квашеная капуста   мжаве комбосто   своими руками   
1087
8
Легкий рецепт квашения капусты в домашних условиях.
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Метки: еда   квашеная капуста   мжаве комбосто   своими руками   
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22  комментария
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18k
Очевидное-Невероятное 5 часов назад
Капуста квашенная со свеклой, это вроде украинское блюдо которое называется "капуста пелюстками" (с укр. лепестки)...
но когда в рецепте дошел до "полтора ложка соли", понял что это действительно грузинское блюдо.
https://food.obozrevatel.com/zakuski/kvashenaya-kapusta-pelyustka.htmhttps://food.obozrevatel.com/zakuski/kvashenaya-kapusta-pelyustka.htm
Сравнил рецепты украинского и грузинского блюда... разница только в кипячении рассола..
Фото украинского блюда.
Капуста квашенная со свеклой, это вроде украинское блюдо которое называется "капуста пелюстками" (с укр. лепестки)... но когда в рецепте дошел до "полтора ложка соли", понял что это действительно грузинское блюдо. Сравнил рецепты украинского и грузинского блюда... разница только в кипячении рассола.. Фото украинского блюда.
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901
Шурман 3 часа назад
Я всегда делаю капусту по гурийски . Быстро и отличный маринад .
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21k
Vazari Автор поста Шурман 3 часа назад
Рассол-не маринад! Сейчас тебя тапками закидают)
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901
Шурман Vazari 3 часа назад
Смысл понятен :))
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309k
NAZARETH 4 часа назад
Надо будет попробовать , оригинально. Я делаю по простому. Капуста , морковка , соль и укропное семя. Иногда добавляю клюкву.
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2k
Агасфер 4 часа назад
Не выдержал, изверг? Опубликовал? :-)
Хотя, если честно, этот вид приготовления капусты Грузия и Армения давно оспаривают между собой - так же как и вечная война за Шалахо :-)
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21k
Vazari Автор поста Агасфер 4 часа назад
Не только опубликовал, но и сделал вчера. У меня есть горячие поклонники этого блюда, и рассола в частности). То, что Грузия и Армения не оспаривают-можно по пальцам одной руки пересчитать, я предпочитаю стоять в стороне от этих споров и собирать ништяки и с одной и с другой стороны.
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2k
Агасфер Vazari 4 часа назад
У меня всё проще - вчера моя на ужин преподнесла пхали. Дети скорчили рожи, а я в гордом одиночестве навернул :-)
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21k
Vazari Автор поста Агасфер 3 часа назад
Хм, мои дети, как раз вчера внесли пхали в список того, что я "должен им приготовить на праздники". Очень стремная география у списка, скажу я тебе). От Японии до Италии, с заездом в Грузию и Армению.
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2k
Агасфер Vazari 3 часа назад
Ну по Японии у меня малая - у неё суши-бар в быстром наборе. А малой, как ни странно, по Кавказу специализируется. Уже научился в русских магазинах тыкать пальцем в еду под названием кавказская и кричать, что они ни хрена не понимают в кавказской кухне :-)
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26k
Игорь 4 часа назад
Кстати - очень рекомендую для этого дела взять высокую цилиндрическую декоративную вазу. Типа как на картинке. Мы с женой и капусту квасим в такой и пикули делаем. Очень удобно укладывать и под гнёт ставить.
Кстати - очень рекомендую для этого дела взять высокую цилиндрическую декоративную вазу. Типа как на картинке. Мы с женой и капусту квасим в такой и пикули делаем. Очень удобно укладывать и под гнёт ставить.
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6k
Lev Asriev Игорь 3 часа назад
А смысл? Во времена тотального советского дефицита-еще понятно. Но сейчас же есть вот такие банки , емкостью от 0,8 до + бесконечности. С резьбой и крышками.
А смысл? Во времена тотального советского дефицита-еще понятно. Но сейчас же есть вот такие банки , емкостью от 0,8 до + бесконечности. С резьбой и крышками.
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26k
Игорь 4 часа назад
Пикули?! Не узнал вас в этом гриме...
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21k
Vazari Автор поста Игорь 4 часа назад
Пикули? С таким же успехом могли бы и борщом обозвать....
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