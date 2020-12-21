Квашеная капуста по-грузински

Скоро новый год. На праздничном столе , в моем понимании, обязательно должны присутствовать соленья. Предлагаю рецепт квашения капусты, при котором, даже сейчас можно успеть к новогоднему столу.

Эта капуста называется "капуста по-грузински", "мжаве комбосто", или, еще точнее "капуста по-гурийски". Гурия-регион на западе Грузии, отличающийся очень вкусными блюдами. Если в меню ресторана, вы видите блюда, с пометкой "по-гурийски", имейте ввиду, это будет вкусно, пряно, и обычно очень остро.



Для приготовления капусты по этому рецепту, берут небольшие, плотные и зрелые кочаны. Свеклу. Морковь ( не присутствует в оригинальном рецепте),чеснок, зелень сельдерея , я также добавляю петрушку и кинзу, но можно обойтись без них, чеснок, душистый горошек, красный острый перец стручком.