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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
20 декабря 2020 11:34
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: картинки   прикол   юмор   
1337
25
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения

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Метки: картинки   прикол   юмор   
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35  комментариев
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30k
Лесли 🥰 Час назад
Комментарий к фото
Нахера тебе еще одна жопа в следующем году??!))))) Одной мало что ли?))))
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11k
Erorist 13 минут назад
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ЛЮДЕЙ и ПОЖЕНИЛИСЬ. То есть речь только о мужчинах :-D
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37k
doker Полчаса назад
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Лучше задницу и кол. Осиновый.
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50k
Андрей Полчаса назад
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Как сказал один мой знакомый своему сыну, сделавшему татуировку: "Раньше только мы с мамой знали, что ты долбойоп..."
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148
Ямщик 39 минут назад
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Похожа на сотрудницу паспортного стола или почты)))
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782
Antarno 40 минут назад
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Уходя мочите всех!
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250
Dos Muertos Antarno 21 минуту назад
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Ага, а то Светы обижаются.
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3k
[email protected]@bux 41 минуту назад
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Как сказал великий советский поэт: на тридцать восемь комнаток всего одна уборная.
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19k
Ратибор 42 минуты назад
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Нет, но оно должно быть равным числу вышедших замуж. Хотя, в нынешних реалиях...
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1k
lekha-fil 45 минут назад
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Ты гений!
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19k
Ратибор 46 минут назад
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Где-то я это уже видел))
Где-то я это уже видел))
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1k
Дмитрий ! 47 минут назад
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Когда больше нечем выделиться.
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30k
Mamin Sibiriak 49 минут назад
Это из-за неё цифры не бьются

https://old.fishki.net/3501900-rossijanka-vyshla-zamuzh-za-chemodan-i-rasskazala-ob-ih-otnoshenijah.htmlhttps://old.fishki.net/3501900-rossijanka-vyshla-zamuzh-za-chemodan-i-rasskazala-ob-ih-otnoshenijah.html
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5k
vitenok 55 минут назад
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Димон это несколько авторов? Иногда нормальная подборка, иногда словно у автора в голове режим дебилоида включается.
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489
Обратная сторона Луны vitenok Полчаса назад
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Просто откуда скопипастил, такая и подборка
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8k
Prospector 58 минут назад
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Чего ноете? Приезжайте к нам в Сибирь, кидать снег.
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489
Обратная сторона Луны Prospector Полчаса назад
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Не, уж лучше вы к нам ©
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8k
Prospector Обратная сторона Луны Полчаса назад
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Нас и тут не плохо кормят.
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9k
Сергей Час назад
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За миску корма, каждому.
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782
Shashanna Час назад
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Как говорит мне мой мужчина "сегодня я зайчик, а завтра козлина"
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156
Nuucha Час назад
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Скорее для пытливых.
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156
Nuucha Час назад
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Многие девушки уверены, что если есть норка значит будет и любовь, а со временем и шуба.
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782
Shashanna Час назад
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Детство - это когда кот старше тебя.
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13k
куджо Час назад
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А вот у меня нет видео из детство, доже на кинопленке)
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50k
Андрей куджо Полчаса назад
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ну да, вот в моём детстве просто вырезали на бересте...
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782
Shashanna Час назад
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Да да и стандартное "без шума, мусора и пыли", а в итоге уборки на 2 часа.
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