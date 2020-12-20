Пять суток в женском купе

При покупке билета на поезда дальнего следования пассажирам предлагают женские и мужские купе. Тип в этом случае определяет первый покупатель, если купила женщина – это будет женское купе, если мужчина – мужское. Это разделение сделано специально для того, чтобы пассажиры чувствовали себя максимально комфортно. Купе в поездах также бывают и смешанными, когда пол пассажиров не имеет значения.
m.vk.com/id365726992
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*
Я вернулась домой из путешествия во Владивосток на поезде. Я провела в купе 10 суток вобщей сложности. 5 суток я ехала с мужчинами в смешанном купе и 5 суток в женском.
Больше в женском купе я не поеду.
1 Самая первая особенность женского купе-максимальная наполняемость. Это купе будет наполнено максимально и будет очень популярно. Если вдругих купе будет свободно и будут места, то в моем купе было, как медом намазано. Женщины хотят ехать без запахов и храпа, поэтому предпочитают женское купе. Уже все выйдут, и пол вагона свободно, или почти весь вагон свободен, а у нас все места заняты. Хотите так ехать-берите женское купе.
2. Женщины очень болтливы. Если мужик зашел в купе, лег и уснул или будет сидеть в телефоне,то женщины будут с утра до вечера разговаривать. Например, вчера до часу ночи одна женщина рассказывала подробно, чем ее кормили в санатории, какой омлет, каша там была. Часа два так. У меня уже слипались глаза, а она все рассказывала и рассказывала. В 7 утра в моем купе все проснулись, и начались опять разговоры. Про процедуру кукушка. Разговоры начинались в 7 утра и прекращались в час ночи. Сможете вы спать в таких условиях?
3. В женских купе часто ездят женщины с детьми. Ребенок в купе-это, мягко сказано, тяжело. А если, два ребенка сразу? Со мной ехала женщина и маленькая девочка. Это был ад. Не поспать, ничего. Девочка с утра и до вечера разговаривала, непрерывно. Плакала, пела. Рот не закрывался, ни на минуту. Когда они вышли в Белогорске, я готова была скакать вприпрыжку.
4. Если вы храпите, вам обеспечены бессонные ночи. Если мужчины спят крепче, то женщины очень чутко. Я храплю. Бабушка одна не давала всю ночь мне спать, только усну, она меня тыкала под бок и будила. Я снова усну, меня снова и снова будят. Мужчины крепко спали, никто не будил. Утром в 7 утра бабушка эта мне читала лекцию о вреде храпа. Если вы думаете, что мужчины храпят больше, это не так. На моей практике, было одинаково.
5. Запахи. Женщины думают, что в женском купе не будет пахнуть. Но. Это не так. Одна женщина с ребёнком считала, что дезодоранты очень вредно для здоровья, и мы терпели последствия этого мнения. Одна резко благоухала духами.
*
Я вернулась домой из путешествия во Владивосток на поезде. Я провела в купе 10 суток вобщей сложности. 5 суток я ехала с мужчинами в смешанном купе и 5 суток в женском.
Больше в женском купе я не поеду.
1 Самая первая особенность женского купе-максимальная наполняемость. Это купе будет наполнено максимально и будет очень популярно. Если вдругих купе будет свободно и будут места, то в моем купе было, как медом намазано. Женщины хотят ехать без запахов и храпа, поэтому предпочитают женское купе. Уже все выйдут, и пол вагона свободно, или почти весь вагон свободен, а у нас все места заняты. Хотите так ехать-берите женское купе.
2. Женщины очень болтливы. Если мужик зашел в купе, лег и уснул или будет сидеть в телефоне,то женщины будут с утра до вечера разговаривать. Например, вчера до часу ночи одна женщина рассказывала подробно, чем ее кормили в санатории, какой омлет, каша там была. Часа два так. У меня уже слипались глаза, а она все рассказывала и рассказывала. В 7 утра в моем купе все проснулись, и начались опять разговоры. Про процедуру кукушка. Разговоры начинались в 7 утра и прекращались в час ночи. Сможете вы спать в таких условиях?
3. В женских купе часто ездят женщины с детьми. Ребенок в купе-это, мягко сказано, тяжело. А если, два ребенка сразу? Со мной ехала женщина и маленькая девочка. Это был ад. Не поспать, ничего. Девочка с утра и до вечера разговаривала, непрерывно. Плакала, пела. Рот не закрывался, ни на минуту. Когда они вышли в Белогорске, я готова была скакать вприпрыжку.
4. Если вы храпите, вам обеспечены бессонные ночи. Если мужчины спят крепче, то женщины очень чутко. Я храплю. Бабушка одна не давала всю ночь мне спать, только усну, она меня тыкала под бок и будила. Я снова усну, меня снова и снова будят. Мужчины крепко спали, никто не будил. Утром в 7 утра бабушка эта мне читала лекцию о вреде храпа. Если вы думаете, что мужчины храпят больше, это не так. На моей практике, было одинаково.
5. Запахи. Женщины думают, что в женском купе не будет пахнуть. Но. Это не так. Одна женщина с ребёнком считала, что дезодоранты очень вредно для здоровья, и мы терпели последствия этого мнения. Одна резко благоухала духами.
6 Любопытство. Вам будет много задаваться вопросов. Почему вы не кушаете, где вы работаете, а что читаешь, а что ты кушаешь, а где ты была. А куда ты едешь, а почему ты так поехала. Могут читаться лекции о вреде доширака, дезодоранта. Вами будут сильно интересоваться. Мужчины не лезут к вам так, исключение, если вы понравились и в вас влюбились. Например, мой телефонный разговор с мамой потом бурно обсуждался час в купе, его подслушивали и потом у меня все спрашивали. Можно, конечно, завернуться в простынь и делать вид, что спишь на 2 полке, тогда можно и спокойно лежать.
Мне очень понравилось ехать в смешанном купе с мужчинами. Купе было свободно, много я ехала одна. Никто не разговаривал в купе, мужчины молчали, никто не будил тебя ночами. Я высыпалась и отдыхала.
В женском же был нескончаемый поток женщин. Одна вышла, вторая зашла. И разговоры с утра и до ночи. И женщина с кричащим и болтающим непрерывно ребенком.
Однако, женщины очень отзывчивые попадались. Вежливые. Культурные. Образованные в основном. Но.. Покоя, скорее всего не будет у вас.
Мне очень понравилось ехать в смешанном купе с мужчинами. Купе было свободно, много я ехала одна. Никто не разговаривал в купе, мужчины молчали, никто не будил тебя ночами. Я высыпалась и отдыхала.
В женском же был нескончаемый поток женщин. Одна вышла, вторая зашла. И разговоры с утра и до ночи. И женщина с кричащим и болтающим непрерывно ребенком.
Однако, женщины очень отзывчивые попадались. Вежливые. Культурные. Образованные в основном. Но.. Покоя, скорее всего не будет у вас.
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Метки: впечатления купе поезд
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Там тебя накормят и напоят.
И мозг не вынесут - просто скажи шо спать иду и не надо сидеть до часу.
Пс пока ты храпела как трактор, мужики пинали друг друга в бока.
На тебя ж не подумали)))