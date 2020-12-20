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Пять суток в женском купе

Пять суток в женском купе (3 фото)

Автор:
20 декабря 2020 08:33
Метки: впечатления   купе   поезд   
1761
3
При покупке билета на поезда дальнего следования пассажирам предлагают женские и мужские купе. Тип в этом случае определяет первый покупатель, если купила женщина – это будет женское купе, если мужчина – мужское. Это разделение сделано специально для того, чтобы пассажиры чувствовали себя максимально комфортно. Купе в поездах также бывают и смешанными, когда пол пассажиров не имеет значения.

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Метки: впечатления   купе   поезд   
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6  комментариев
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3k
ишты 3 часа назад
Неудобства те же, но терпеть по времени меньше. Да и попутчики не меняются.
Неудобства те же, но терпеть по времени меньше. Да и попутчики не меняются.
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1k
Алексей Час назад
Авторка еще в плацкарте с дембелями не ездила...
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20k
Седой Бегемот 2 часа назад
Тоже самое читал про мужское купе. В целом, в однополых коллективах простота в общении растет, а культура падает.
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877
Евгения Ефимова 3 часа назад
За пять суток в купе я сойду с ума. Гарантированно. При этом не важно, женское или смешанное это будет купе. Выбираю самолет.
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2k
Алексей 3 часа назад
В таком купе, как на последнем фото, можно и до Владика, и обратно!
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44k
Albert GER 3 часа назад
Ну я бы выбрал женское купе.
Там тебя накормят и напоят.
И мозг не вынесут - просто скажи шо спать иду и не надо сидеть до часу.
Пс пока ты храпела как трактор, мужики пинали друг друга в бока.
На тебя ж не подумали)))
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