Пять суток в женском купе

Читайте повествование о своём путешествии Нины Долиной. m.vk.com/id365726992 более известной в сети как "Малайка с балалайкой".



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Я вернулась домой из путешествия во Владивосток на поезде. Я провела в купе 10 суток вобщей сложности. 5 суток я ехала с мужчинами в смешанном купе и 5 суток в женском.



Больше в женском купе я не поеду.



1 Самая первая особенность женского купе-максимальная наполняемость. Это купе будет наполнено максимально и будет очень популярно. Если вдругих купе будет свободно и будут места, то в моем купе было, как медом намазано. Женщины хотят ехать без запахов и храпа, поэтому предпочитают женское купе. Уже все выйдут, и пол вагона свободно, или почти весь вагон свободен, а у нас все места заняты. Хотите так ехать-берите женское купе.



2. Женщины очень болтливы. Если мужик зашел в купе, лег и уснул или будет сидеть в телефоне,то женщины будут с утра до вечера разговаривать. Например, вчера до часу ночи одна женщина рассказывала подробно, чем ее кормили в санатории, какой омлет, каша там была. Часа два так. У меня уже слипались глаза, а она все рассказывала и рассказывала. В 7 утра в моем купе все проснулись, и начались опять разговоры. Про процедуру кукушка. Разговоры начинались в 7 утра и прекращались в час ночи. Сможете вы спать в таких условиях?



3. В женских купе часто ездят женщины с детьми. Ребенок в купе-это, мягко сказано, тяжело. А если, два ребенка сразу? Со мной ехала женщина и маленькая девочка. Это был ад. Не поспать, ничего. Девочка с утра и до вечера разговаривала, непрерывно. Плакала, пела. Рот не закрывался, ни на минуту. Когда они вышли в Белогорске, я готова была скакать вприпрыжку.



4. Если вы храпите, вам обеспечены бессонные ночи. Если мужчины спят крепче, то женщины очень чутко. Я храплю. Бабушка одна не давала всю ночь мне спать, только усну, она меня тыкала под бок и будила. Я снова усну, меня снова и снова будят. Мужчины крепко спали, никто не будил. Утром в 7 утра бабушка эта мне читала лекцию о вреде храпа. Если вы думаете, что мужчины храпят больше, это не так. На моей практике, было одинаково.



5. Запахи. Женщины думают, что в женском купе не будет пахнуть. Но. Это не так. Одна женщина с ребёнком считала, что дезодоранты очень вредно для здоровья, и мы терпели последствия этого мнения. Одна резко благоухала духами.