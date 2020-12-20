Вечерняя прогулка по Краснодару

Зима хоть и не лютая в Краснодаре, но в выходные так трудно себя заставить выйти из теплого дома на прогулку. Вчера наконец себя заставил. Надо думаю потренироваться пофотографировать на купленный недавно Canon. Взял с рук 5D Mark II. Старенький уже, но для обучения пойдет.
ул. Красная
Эту улицу каждые выходные перекрывают и люди гуляют свободно по проезжей части. Сверху между деревьев видите круги? Они обычно ярко, красиво светились, но мне сегодня не повезло это запечатлеть.
Администрация Краснодарского края.
Т.к. у меня объектив так называемый фикс полтинник, то возможность поместить весь объект в кадр не всегда представляется. Для освоения и этого пока хватит.
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В Краснодаре живет армянин с побережья, который сделал для города больше, чем все мэры, вместе взятые
За 30 лет в Краснодаре не появилось ни одного нового моста, крупной автодороги, культурно-массового обьекта.
Что-то крупное строится только за счет средств федерального Автодора - и все.
Только обьездные авторазвязки.
А Галицкий взял, и построил красоту.
За свои деньги.
Низкий ему поклон от всего Краснодарского края.
На футбольные матчи "Краснодара" народ приезжает со всего Южного федерального округа, и вплоть до Поволжья.... по номерам авто видно.
.
Дорогу на Тургенева хоть починили уже?
В парк Галицкого вечерком проедь, там много интересного