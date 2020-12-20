Вечерняя прогулка по Краснодару

Зима хоть и не лютая в Краснодаре, но в выходные так трудно себя заставить выйти из теплого дома на прогулку. Вчера наконец себя заставил. Надо думаю потренироваться пофотографировать на купленный недавно Canon. Взял с рук 5D Mark II. Старенький уже, но для обучения пойдет.

ул. Красная 0 Эту улицу каждые выходные перекрывают и люди гуляют свободно по проезжей части. Сверху между деревьев видите круги? Они обычно ярко, красиво светились, но мне сегодня не повезло это запечатлеть.

Администрация Краснодарского края. 0 Т.к. у меня объектив так называемый фикс полтинник, то возможность поместить весь объект в кадр не всегда представляется. Для освоения и этого пока хватит.

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Подсвеченные ели возле здания администрации. 0

Сквер Жукова. 0

Мальчик любуется новогодними украшениями. 0

А может не только новогодними ). 0

В сквере Жукова кафешка понравилась, так красиво оформлена. 0

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Вокруг все светится красиво, так и влечет зайти туда, но надо копить на объектив ))). 0

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Одна из визитных карточек Краснодара. 0

Ёлка. Люди фотографируются у нее, любуются, хороша. 0

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