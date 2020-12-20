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Вечерняя прогулка по Краснодару

Вечерняя прогулка по Краснодару (16 фото)

Автор:
20 декабря 2020 08:28
Метки: вечерний город   краснодар   новый год   фотография   ёлка   
395
16
Зима хоть и не лютая в Краснодаре, но в выходные так трудно себя заставить выйти из теплого дома на прогулку. Вчера наконец себя заставил. Надо думаю потренироваться пофотографировать на купленный недавно Canon. Взял с рук 5D Mark II. Старенький уже, но для обучения пойдет.
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Метки: вечерний город   краснодар   новый год   фотография   ёлка   
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72k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
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В Краснодаре живет армянин с побережья, который сделал для города больше, чем все мэры, вместе взятые
За 30 лет в Краснодаре не появилось ни одного нового моста, крупной автодороги, культурно-массового обьекта.
Что-то крупное строится только за счет средств федерального Автодора - и все.
Только обьездные авторазвязки.
А Галицкий взял, и построил красоту.
За свои деньги.
Низкий ему поклон от всего Краснодарского края.
На футбольные матчи "Краснодара" народ приезжает со всего Южного федерального округа, и вплоть до Поволжья.... по номерам авто видно.
.
Добавлю 5 копеек В Краснодаре живет армянин с побережья, который сделал для города больше, чем все мэры, вместе взятые За 30 лет в Краснодаре не появилось ни одного нового моста, крупной автодороги, культурно-массового обьекта. Что-то крупное строится только за счет средств федерального Автодора - и все. Только обьездные авторазвязки. А Галицкий взял, и построил красоту. За свои деньги. Низкий ему поклон от всего Краснодарского края. На футбольные матчи "Краснодара" народ приезжает со всего Южного федерального округа, и вплоть до Поволжья.... по номерам авто видно. .
Добавлю 5 копеек В Краснодаре живет армянин с побережья, который сделал для города больше, чем все мэры, вместе взятые За 30 лет в Краснодаре не появилось ни одного нового моста, крупной автодороги, культурно-массового обьекта. Что-то крупное строится только за счет средств федерального Автодора - и все. Только обьездные авторазвязки. А Галицкий взял, и построил красоту. За свои деньги. Низкий ему поклон от всего Краснодарского края. На футбольные матчи "Краснодара" народ приезжает со всего Южного федерального округа, и вплоть до Поволжья.... по номерам авто видно. .
Добавлю 5 копеек В Краснодаре живет армянин с побережья, который сделал для города больше, чем все мэры, вместе взятые За 30 лет в Краснодаре не появилось ни одного нового моста, крупной автодороги, культурно-массового обьекта. Что-то крупное строится только за счет средств федерального Автодора - и все. Только обьездные авторазвязки. А Галицкий взял, и построил красоту. За свои деньги. Низкий ему поклон от всего Краснодарского края. На футбольные матчи "Краснодара" народ приезжает со всего Южного федерального округа, и вплоть до Поволжья.... по номерам авто видно. .
Добавлю 5 копеек В Краснодаре живет армянин с побережья, который сделал для города больше, чем все мэры, вместе взятые За 30 лет в Краснодаре не появилось ни одного нового моста, крупной автодороги, культурно-массового обьекта. Что-то крупное строится только за счет средств федерального Автодора - и все. Только обьездные авторазвязки. А Галицкий взял, и построил красоту. За свои деньги. Низкий ему поклон от всего Краснодарского края. На футбольные матчи "Краснодара" народ приезжает со всего Южного федерального округа, и вплоть до Поволжья.... по номерам авто видно. .
Добавлю 5 копеек В Краснодаре живет армянин с побережья, который сделал для города больше, чем все мэры, вместе взятые За 30 лет в Краснодаре не появилось ни одного нового моста, крупной автодороги, культурно-массового обьекта. Что-то крупное строится только за счет средств федерального Автодора - и все. Только обьездные авторазвязки. А Галицкий взял, и построил красоту. За свои деньги. Низкий ему поклон от всего Краснодарского края. На футбольные матчи "Краснодара" народ приезжает со всего Южного федерального округа, и вплоть до Поволжья.... по номерам авто видно. .
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−154
МИХАН Час назад
Хотелось бы больше фото но и на этом спасибо автору ..Красиво конечно !!!!!
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1k
uuid 2 часа назад
это вы фото улицы Красной - центральной улицы г. Краснодара. А вот если свернуть в сторону и пройти квартал-два, то вы увидите настоящий Краснодар, который не захочется фотографировать)

Дорогу на Тургенева хоть починили уже?
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818
Владислав uuid 2 часа назад
На Тургенева уже в прошлом году сделали дорогу
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9k
KOSTELLO 2 часа назад
А каким стеклом снимал?
В парк Галицкого вечерком проедь, там много интересного
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9k
KOSTELLO 58 минут назад
Странно почему минусы, может вопрос не понятен?
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