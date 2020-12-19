Москва в кино

Несколько мест съёмок известных фильмов. Было/стало
1.
«Самая обаятельная и привлекательная» (1985) Реж. Геральд Бежанов.
В кадре: Малая Бронная. Патриаршие пруды. Квартира фарцовщика, к которому идут Сусанна и Надя по фильму находится в д.34, 1-й подъезд.
В кадре: Малая Бронная. Патриаршие пруды. Квартира фарцовщика, к которому идут Сусанна и Надя по фильму находится в д.34, 1-й подъезд.
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7.
"Место встречи изменить нельзя" (1979) Реж. С. Говорухин
В кадре: Ул. Садовая-Сухаревская, д. 5. (Особняк Правдиной)
В кадре: Ул. Садовая-Сухаревская, д. 5. (Особняк Правдиной)
14.
"Курьер" (1986) реж. Карен Шахназаров
В кадре: Москва, Бобров переулок.
Иван бежит по переулку и заходит во двор, а затем подъезд Дома страхового общества Россия (Сретенский бульвар, д.6/1с1)
В кадре: Москва, Бобров переулок.
Иван бежит по переулку и заходит во двор, а затем подъезд Дома страхового общества Россия (Сретенский бульвар, д.6/1с1)
16.
«Подсолнухи», 1970 г. Реж. Витторио Де Сика.
В кадре: Москва, Канатчиковский проезд, 6. (Станция «Канатчиково», ТЭЦ-20 также попадает в кадр)
В кадре: Москва, Канатчиковский проезд, 6. (Станция «Канатчиково», ТЭЦ-20 также попадает в кадр)
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При союзе это был нормальный город
а потом черкизон и мкаж
[мат] холодный злой наркомнский город
может там и было ранее что то хорошее
не знаюю не видел