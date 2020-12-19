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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
19 декабря 2020 09:04
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: картинки   прикол   юмор   
1927
25
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения

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Метки: картинки   прикол   юмор   
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46  комментариев
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3k
Tatyana 2 часа назад
Комментарий к фото
Я хоть и не ребёнок, но что это?
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11k
Альф 57 Tatyana 2 часа назад
Комментарий к фото
Дроссельная заслонка, или по народному - подсос.
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5k
gor 6 минут назад
Комментарий к фото
потому что у них ноги"от ушей"
потому что у них ноги"от ушей"
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281
lion 9 минут назад
Димон, ты уже заяб@л своей куйнёй...
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1k
Herr Mannelig 15 минут назад
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Да и хорошо, что не знают, ещё бы фото пусковой рукоятки выложили
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30k
Лесли 🥰 23 минуты назад
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Она похожа на рыбу))
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3k
Tuskub 23 минуты назад
Комментарий к фото
ВРУТ! их всего 12
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3k
Tuskub Полчаса назад
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..ага... там ключ от "бентли" )))
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3k
Tuskub Полчаса назад
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... Жирик с командой может уходить по методу "самовыпиления". Поддерживаю!
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4k
samsr 36 минут назад
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Это отдельным постом уже было
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30k
Лесли 🥰 54 минуты назад
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Пизза))))))
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15k
Пронька Грезной Лесли 🥰 9 минут назад
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Прочитал Нигга.
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41
Tanja Rudkov Час назад
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И? Да без проблем.
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318
DarkSkat Час назад
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У них все получится
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44k
noName Час назад
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...ласточки вылетающие из жопы,эт сильно!"Бабочки из живота" так мутировали?
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13k
куджо Час назад
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Не надо слов...
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13k
куджо Час назад
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Режим Ан-2, высота 3000 метров, скорость 230км час,
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10k
Юрий Николаевич 2 часа назад
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И среди богомолов есть безбашенные.
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10k
Юрий Николаевич 2 часа назад
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Я где-то читал, что помидоры нельзя располагать рядом с перцами.
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10k
Юрий Николаевич 2 часа назад
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С биологией есть варианты?
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1k
Олег 2 часа назад
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Он пользуется тем, что она слепая.
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10k
Юрий Николаевич 2 часа назад
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Т.е. когда они целовались он видел только её нос, а она только уши.
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25
Олег Юрий Николаевич Час назад
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Когда они целовались, она видела все, что творится у него за спиной
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10k
Юрий Николаевич 2 часа назад
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Ренессанс пожалуй лучше прибитой гвоздями мошонки.
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