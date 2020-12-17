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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
17 декабря 2020 08:40
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: картинки   прикол   юмор   
1543
25
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.

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Метки: картинки   прикол   юмор   
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13  комментариев
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176
Анна Анна 2 часа назад
Смешные и познавательные картинки
Смешные и познавательные картинки
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19k
hebpat 22 минуты назад
Комментарий к фото
Хороший пёс, он даже хозяину оставил
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1k
lekha-fil Полчаса назад
Комментарий к фото
Здесь не номер крючка нужен, а как развязать морские узлы.
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7k
Uron Полчаса назад
это называется "привет из 80х", а ещё вариант был: сделать такой массы побольше и плотно набить болгарский перец, потом охладить его в холодильнике, а перед подачей на стол нарезать кружками.
это называется "привет из 80х", а ещё вариант был: сделать такой массы побольше и плотно набить болгарский перец, потом охладить его в холодильнике, а перед подачей на стол нарезать кружками.
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15k
nobody® Час назад
Комментарий к фото
Видишь дождик? И я не вижу, а он есть. То есть был "есть", и скоро будет снова, но грязный.
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15k
nobody® Час назад
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Это тебе она фри, ты и заводи срач. В Америке она french fries
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15k
nobody® Час назад
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А потом "бац!" и вдруг на 1 канале прекратится передача "Жить здорово" - вот это уже удар ниже пояса
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15k
nobody® Час назад
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"Все операторы заняты"
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nobody® Час назад
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И из чего теперь выбирать... 2020 хватит!
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6k
fish67 Час назад
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И@ланы. Таких в транспорте 30 %.
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176
Анна Анна Час назад
Смешные и познавательные картинки
Смешные и познавательные картинки
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11k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
а я в говяжий язык заворачиваю
а я в говяжий язык заворачиваю
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15k
nobody® Колька Валеркин сын 58 минут назад
Смешные и познавательные картинки
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