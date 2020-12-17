Почему на Севере жили в цистернах

Многие удивятся, узнав, что металлические цистерны для перевозки нефтепродуктов и жидкостей лучше всего подходят для обустройства мобильного жилья на Дальнем Севере. Именно они уже более 40 лет используются для создания поселков для вахтовиков, исследователей, альпинистов и военных, которые работают в экстремальных условиях.
Несмотря на то, что бочку домом назвать сложно, но до сих пор теплее убежища так и не придумали, ведь когда температура воздуха опускается до минус 65 градусов, а ветер несется со скоростью 60 м/с, тогда человека от холода спасает только она.
Жизнь в суровом климате Севера диктует свои условия, и человек пытается создать если не совсем комфортное и презентабельное жилье, то хотя бы теплое. Как ни странно это звучит, но именно металлические бочки из-под нефтепродуктов стали самым надежным и теплым жилищем, при правильном обустройстве способные выдержать сильнейшие морозы и мощные порывы ветра.
Такое открытие сделали еще в Советском Союзе, когда активно осваивали Север. Адаптированного к экстремальным холодам жилья в те времена, впрочем, как и сейчас, катастрофически не хватало, а пустой тары было хоть отбавляй. Вот предприимчивый народ и стал сооружать дома, ведь то, что поставляла промышленность в виде дощатых рабочих вагончиков с хиленьким утеплением в виде шлаковаты или опилок, не выдерживало даже 20 градусные морозы.
Естественно, то как это делалось на местах, не идет в сравнение с моделями, которые разработали инженеры Александр Никульчев и Сергей Камолов. Они профессионально и со знанием дела усовершенствовали опыт северных «диогенов». Спроектированный ими «Цельнометаллический унифицированный блок» (ЦУБ, он же ЦУБик) произвел настоящий фурор в строительстве служебного жилья. В 1975 г. первую модель выпустили на Волоколамском ремонтно-механическом заводе, а серийное производство было уже запущено на Сокольском деревообрабатывающем комбинате.
Интересный факт: В 1978 г. усовершенствованная модель ЦУБ-2М стала основой для создания первого мобильного жилого комплекса. После испытания на полигоне в экстремальных условиях были зафиксированы фантастические результаты. При температуре за «бортом» ЦУБа в -56 градусов, внутри объекта сохранялось не менее +16. Многолетняя практика показала, что в таких жилищах тепло даже при морозе до 65 градусов и порывах ветра свыше 60 м/с. Такие показатели в совокупности с тем, что для создания цилиндрических домиков не требуется больших финансовых и трудозатрат, при высокой надежности и отличных служебно-бытовых и санитарно-технических условиях для проживания сделали их популярными моделями.
ЦУБы оснащены кухнями, прихожими, душевыми, теплыми полами и удобной мебелью, отделка внутреннего пространства выполнена натуральными деревянными панелями. Такие характеристики и королевский комфорт сделали их мечтой многих работяг, исследователей и альпинистов, которым приходилось ютиться в промерзших насквозь вагончиках. Хотя им довелось очень долго ждать, чтобы ЦУБы стали основой рабочих поселков или исследовательских баз.
В первую очередь улучшенные модели поставлялись в армию. Там они использовались в качестве временного жилья, служебных помещений и укрытий во время размещении войск вдали от основного месторасположения части и населенных пунктов или в северных регионах, где другое жилье было неприемлемо. Для военных целей создавались цельнометаллические блоки, которые были полностью готовы к проживанию. В зависимости от целей и назначения, были обустроены не только откидные полки, столы и сантехническое оборудование, но и специальные приборы и устройства.
Попробуем внимательно рассмотреть, что же может поместиться в бочке именуемой ЦУБ, и проанализировать почему именно цилиндрический дом из металла стал настоящим спасением для специалистов, работающих и живущих в экстремальных условиях. Начнем с того, что заводское изготовление «жилого модуля под ключ» обеспечивает максимально высокую равнопрочность во всех направлениях, долговечность, обтекаемость при транспортировке и стабильность при порывах сильного ветра, а также относительную комфортабельность.
Все эти качества достигаются при правильном расчете и технологичности производства. В ЦУБах значительно уменьшился расход материала и удалось минимизировать поверхность теплоизлучения (если сравнить с «вагончиками» прямоугольной формы). Благодаря цилиндрической форме, размещению специальных утеплителей вокруг цистерны и созданию еще одной металлической оболочки из листовой получился настоящий дом-термос.
Если присмотреться к самим жилым модулям, то не увидишь огромное количество дымоходов или электрокалориферов, а все потому, что для обогрева внутреннего пространства никаких буржуек, каминов и прочего не устанавливается. Их отапливают с помощью конвекторов, расположенных в подпольном пространстве, благо часть цилиндра бочки позволяет это сделать незаметно (вот почему в нем всегда теплый пол). А вентиляционная система устанавливается под потолком в верхней части цилиндра, что помогает организовать регулируемую подачу уличного воздуха. В результате таких внедрений и создаются все условия для обеспечения равномерной внутренней температуры воздуха без скопления конденсата при необходимой вентиляции воздуха.
Важно: Использование оптимальной системы обогрева, правильный расчет конструкции и слоев утеплителей для цельнометаллической оболочки, которая не продувается никакими ветрами, позволили организовать комфортные условия проживания даже в экстремальных условиях с понижением температуры ниже 60 градусов. А если учесть, что в каждый ЦУБ вмонтирована емкость с водой и нагреватель, которые обеспечивают как холодной, так и горячей водой, а также позволяют устанавливать душевые и смывные унитазы, то можно считать, что жизнь удалась.
Если к жилищно-санитарным условиям прибавить то, что ЦУБики можно транспортировать любым видом транспорта и даже с помощью вертолетов, то не удивительно, что по сей день они являются главным местом жительства всех тех, чья профессия связана с разработкой ископаемых или изучением Севера.
Но такие домики имеют и недостатки. Оказывается, что при стандартном утеплении с наступлением жарких дней металлическая оболочка очень быстро нагревается, поэтому требует затенения. В тех регионах, где такие перепады встречаются, создают дополнительные укрывные щиты из дерева (в виде крыши), соломенные или камышовые маты. Иногда натягивают брезентовые тенты или высаживают вьющиеся растения. Хотя, если цилиндрические блоки были снаружи дополнительно утеплены с помощью минераловатных материалов или полиуретановых покрытий, то создавать затенение не придется.
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Метки: север сооружения цистерна
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