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Почему на Севере жили в цистернах

Почему на Севере жили в цистернах (14 фото + 1 видео)

Автор:
17 декабря 2020 04:40
Метки: север   сооружения   цистерна   
683
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Многие удивятся, узнав, что металлические цистерны для перевозки нефтепродуктов и жидкостей лучше всего подходят для обустройства мобильного жилья на Дальнем Севере. Именно они уже более 40 лет используются для создания поселков для вахтовиков, исследователей, альпинистов и военных, которые работают в экстремальных условиях.

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Метки: север   сооружения   цистерна   
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Ваня Час назад
если бы они были "неправильными", их бы не эксплуатировали столько лет...
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16k
бат св 2 секунды назад
"Многие удивятся, узнав, что металлические цистерны для перевозки нефтепродуктов и жидкостей лучше всего подходят для обустройства мобильного жилья на Дальнем Севере."(с)
-первое предложение прямо противоречит остальному тексту...
пейсатель хренов.
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