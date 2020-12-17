Почему на Севере жили в цистернах

Если присмотреться к самим жилым модулям, то не увидишь огромное количество дымоходов или электрокалориферов, а все потому, что для обогрева внутреннего пространства никаких буржуек, каминов и прочего не устанавливается. Их отапливают с помощью конвекторов, расположенных в подпольном пространстве, благо часть цилиндра бочки позволяет это сделать незаметно (вот почему в нем всегда теплый пол). А вентиляционная система устанавливается под потолком в верхней части цилиндра, что помогает организовать регулируемую подачу уличного воздуха. В результате таких внедрений и создаются все условия для обеспечения равномерной внутренней температуры воздуха без скопления конденсата при необходимой вентиляции воздуха.