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Леопард стащил у туристов продукты для пикника

Леопард стащил у туристов продукты для пикника (6 фото)

Автор:
16 декабря 2020 10:27
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   леопард   пикник   продукты   туристы   фото   
152
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На снимках ниже можно наблюдать леопарда, держащего в своих массивных лапах бутылку вина, которую, похоже, он готов отведать.
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Метки: в мире   животные   леопард   пикник   продукты   туристы   фото   
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5  комментариев
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20k
Сибиряк 21 минуту назад
пикник только из бутылки вина состоял?
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Сибиряк 19 минут назад
Ссылка vk.com
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9k
Алексей 44 минуты назад
Лёпа устал,Лёпа хочет пожрать и выпить)
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31k
Nefrion 46 минут назад
"Леопард стащил у туристов продукты для пикника"
Не "стащил", а "отжал"
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