"Леопард стащил у туристов продукты для пикника"

«Водитель вышел. Единственное, что у них есть для защиты, — это палка. У них нет оружия или чего-либо ещё, поэтому вы подписываете отказ от ответственности, когда заезжаете в эти места.»



«Он вышел с палкой, чтобы попытаться отпугнуть его и вернуть [продукты] для пикника, но леопард кинулся в его сторону, в тот момент мы засмеялись, потому что он сказал: «На этот раз я позволю ему оставить это у себя».»