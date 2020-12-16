"Леопард стащил у туристов продукты для пикника"

На снимках ниже можно наблюдать леопарда, держащего в своих массивных лапах бутылку вина, которую, похоже, он готов отведать.
Зверь также схватил челюстями бокал — случилось это после того, как он подобрался вплотную к тому месту, где люди хотели устроить пикник на сафари.
По словам 52-летнего фотографа Алана Хиллена (Alan Hillen), его привлёк к корзине для пикника запах канапе из лосося.
Позже водитель с Аланом и его 49-летней женой Мишель (Michele) отобрали у крупной кошки Leopard’s Leap merlot, и отпраздновали им прекрасный день в Грэхэмстауне, Южная Африка.
Позже водитель с Аланом и его 49-летней женой Мишель (Michele) отобрали у крупной кошки Leopard’s Leap merlot, и отпраздновали им прекрасный день в Грэхэмстауне, Южная Африка.
×
«Видеть всё это было просто потрясающе, — сказал Алан. — Коробки для пикника хранились в задней части автомобиля, в них были канапе с лососем и другие закуски, а также вино, чтобы посмотреть закат.»
«Очевидно, леопард почувствовал запах канапе из лосося. Он вытащил [продукты] для пикника из кузова джипа и устроился возле дерева.»
«Очевидно, леопард почувствовал запах канапе из лосося. Он вытащил [продукты] для пикника из кузова джипа и устроился возле дерева.»
«Водитель вышел. Единственное, что у них есть для защиты, — это палка. У них нет оружия или чего-либо ещё, поэтому вы подписываете отказ от ответственности, когда заезжаете в эти места.»
«Он вышел с палкой, чтобы попытаться отпугнуть его и вернуть [продукты] для пикника, но леопард кинулся в его сторону, в тот момент мы засмеялись, потому что он сказал: «На этот раз я позволю ему оставить это у себя».»
«Он вышел с палкой, чтобы попытаться отпугнуть его и вернуть [продукты] для пикника, но леопард кинулся в его сторону, в тот момент мы засмеялись, потому что он сказал: «На этот раз я позволю ему оставить это у себя».»
«Он вернулся и отъехал туда, откуда мы могли понаблюдать за тем, как он разрывает [продукты] для пикника.»
«Он разорвал сумку, рядом оказалась бутылка вина. Лапы он сложил возле себя, тогда как горлышко бутылки оказалось [в пасти] — походило на то, будто бы он пытается его выпить.
«Это одна из тех фотографий, которые называют «одна на миллион». После этого он вытащил ещё и бокал для вина, а затем с ним подошёл к дереву.»
«Он разорвал сумку, рядом оказалась бутылка вина. Лапы он сложил возле себя, тогда как горлышко бутылки оказалось [в пасти] — походило на то, будто бы он пытается его выпить.
«Это одна из тех фотографий, которые называют «одна на миллион». После этого он вытащил ещё и бокал для вина, а затем с ним подошёл к дереву.»
Источник:
Ссылки по теме:
- Лев пытался войти в ресторан полный туристов
- Наглость - второе счастье: медведь присоединился к пикнику туристов
- Леопард забежал в жилой дом преследуя собаку
- Медведи нарушили покой туристов и полакомились их едой
- Леопард попытался сбросить обезьяну с дерева
14
Понравилось14
Новости партнёров
Загрузка...
Не "стащил", а "отжал"