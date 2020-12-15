Как развлекался Николай II: об экстриме, охоте, рыбалке и всем-всем-всем

Летнюю жару семья императора переживала в шикарном Петергофе, где на Менажерийском пруду еще приказом Екатерины II была построена прекрасная купальня. Строение было очень красивым: расписные стены, удобные раздевалки. В качестве украшений были созданы два фонтана, носящие поэтические названия «Солнце» и «Дельфины». В 1925 году купальня была разобрана, то есть она радовала посетителей более 150 лет.



Изначально императорская семья купалась либо в исподнем, либо нагишом. К концу 19 века стали делать костюмы для купания. Когда летом 1909 года император с семьей отдыхал на Черном море в Ливадии, его дочери уже щеголяли в купальных костюмчиках, на ногах были специальные туфли, на головах – плавательные шапочки. Интересно, что в качестве расцветки была выбрана мелкая полоска, то есть привычная сегодня тельняшка.



В отличие от Петергофской купальни, в Ливадии все было гораздо проще. Для того чтобы переодеться использовалась палатка, которая располагалась прямо на берегу. А чтобы можно было из нее пройти в воду, клали специальный веревочный мат. Чтобы купания было безопасным, натягивали канат, который выступал в качестве поручня. Дома императорская семья посещала так называемое северное море - купались в Финском заливе. В своем дневнике Николай II записывал даты купаний, например, 6 июня 1905 года появилась заметка о том, что что они с семьей ездили на море, где дети плюхались в воде, и что вода была холодной, но зато хорошо освежала. Кстати, император не боялся холода и купался даже в очень прохладной водичке.