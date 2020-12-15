Как развлекался Николай II: об экстриме, охоте, рыбалке и всем-всем-всем

Николай II был увлекающимся и очень активным человеком. Он с удовольствием проводил время в занятиях спортом, обожал кататься на велосипеде, играть в теннис, купаться в море и плавать на байдарке. Императору удавалось сделать лето насыщенным и веселым, несмотря на занятость и различные жизненные трудности.
Это пример позитивного отношения у жизни, умения использовать теплые деньки для своего удовольствия и улучшения здоровья.
Николай II обожал велосипедные прогулки. В 1895 году им был приобретен велосипед марки Dayfon американского производства. По тем временам стоимость модели была очень высокой - целых 243 рубля. Кроме того, был куплен фонарик стоимостью 9 рублей и велосипедный клаксон, который обошелся в 1 рубль.
Поставлял велосипеды для императора торговый дом «Победа».
Приобретенные для дочерей Николая II модели были тщательно подобраны, так, чтобы девочкам было удобно кататься. Например, они имели закрытые цепи, чтобы во время езды в них не запуталась нижняя юбка. Цесаревич Алексей не мог присоединиться к сестрам. Поскольку он был болен гемофилией, то любая, даже небольшая царапина представляла большую опасность. Но чтобы мальчик не чувствовал себя обделенным, над передним колесом велосипеда было укреплено специальное сиденье, куда садился цесаревич. А в качестве водителя выступал матрос Андрей Деревенько, его воспитатель.
Николай II обожал велосипедные прогулки. В 1895 году им был приобретен велосипед марки Dayfon американского производства. По тем временам стоимость модели была очень высокой - целых 243 рубля. Кроме того, был куплен фонарик стоимостью 9 рублей и велосипедный клаксон, который обошелся в 1 рубль.
Поставлял велосипеды для императора торговый дом «Победа».
Приобретенные для дочерей Николая II модели были тщательно подобраны, так, чтобы девочкам было удобно кататься. Например, они имели закрытые цепи, чтобы во время езды в них не запуталась нижняя юбка. Цесаревич Алексей не мог присоединиться к сестрам. Поскольку он был болен гемофилией, то любая, даже небольшая царапина представляла большую опасность. Но чтобы мальчик не чувствовал себя обделенным, над передним колесом велосипеда было укреплено специальное сиденье, куда садился цесаревич. А в качестве водителя выступал матрос Андрей Деревенько, его воспитатель.
В середине семидесятых годов 19 века в императорскую семью пришло увлечение теннисом. Игра стала популярной с легкой руки Александра III, который имел лишний вес и искал способы его сбросить. Что касается Николая II, то он впервые близко познакомился с лаун теннисом в Англии. Это произошло в середине девяностых годов, и в то время император лишь наблюдал за игрой, но сам не участвовал. Первый раз Николай II взял в руки ракетку в июне 1896 года в селе Ильинское.
В качестве спортивных партнеров императора выступали офицеры яхты «Штандарт» и охранных подразделений. Иногда и великие князья участвовали в игре. Николай II так увлекся теннисом, что скоро этой игрой «заразился» весь двор. Теннисные корты никогда не пустовали, на них можно было увидеть дочерей Николая II и фрейлин Александры Федоровны.
Участники игры переодевались в спортивную форму. Император выходил в белых брюках, легких ботинках и рубашке, на кармашке которой красовался вышитый двуглавый орел.
В качестве спортивных партнеров императора выступали офицеры яхты «Штандарт» и охранных подразделений. Иногда и великие князья участвовали в игре. Николай II так увлекся теннисом, что скоро этой игрой «заразился» весь двор. Теннисные корты никогда не пустовали, на них можно было увидеть дочерей Николая II и фрейлин Александры Федоровны.
Участники игры переодевались в спортивную форму. Император выходил в белых брюках, легких ботинках и рубашке, на кармашке которой красовался вышитый двуглавый орел.
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На охоту Николай II ходил с самого детства. Сначала со своим отцом, Александром III, потом и самостоятельно. Специальной службой (Управление императорской охоты) проводилась организация этого развлечения. Управление находилось в Гатчине, а в штате состояли не менее 70 егерей, конюших, стремянных, лесничих и так далее.
Когда охота проводилась очень широко, в качестве загонщиков выступали местные крестьяне, задействовали матросов и солдат. Любимыми местами для охоты императора были прекрасные пригороды Санкт-Петербурга и Гатчина. Он также посещал Беловежскую пущу, охотился на финской земле. Управление императорской охоты вело статистику, фиксировалось количество убитой дичи: медведи, птицы зубры, лоси. Согласно записям, только за 1900 год Николаем II было убито невероятное количество зубров - 41 зверь.
Когда охота проводилась очень широко, в качестве загонщиков выступали местные крестьяне, задействовали матросов и солдат. Любимыми местами для охоты императора были прекрасные пригороды Санкт-Петербурга и Гатчина. Он также посещал Беловежскую пущу, охотился на финской земле. Управление императорской охоты вело статистику, фиксировалось количество убитой дичи: медведи, птицы зубры, лоси. Согласно записям, только за 1900 год Николаем II было убито невероятное количество зубров - 41 зверь.
Таким видом спорта как гребля на байдарке Николай II стал увлекаться еще в детстве, когда посещал резиденцию Александра III в Гатчине и восхищался огромными прудами. Когда будущий император отметил тринадцатилетие (май 1881 года), он получил в подарок от родителей байдарку. Стоила она 245 рублей, а производителем выступила Шлюпочная мастерская Санкт-Петербургского речного яхт-клуба. С той поры плавание на байдарке стало любимым спортивным хобби Николая.
Любовь к этому виду спорта он пронес через всю жизнь. Увлеклись греблей и дочери императора. Они с удовольствием плавали по водоемам на шлюпках и байдарках, фотографировались, отдыхали. Март 1917 года ознаменовался отречением императора от престола. Несмотря на это он оставил пометку в своем дневнике, датированную 13 мая 1917 года, где говорилось о том, что в этот день плавал на байдарке.
Любовь к этому виду спорта он пронес через всю жизнь. Увлеклись греблей и дочери императора. Они с удовольствием плавали по водоемам на шлюпках и байдарках, фотографировались, отдыхали. Март 1917 года ознаменовался отречением императора от престола. Несмотря на это он оставил пометку в своем дневнике, датированную 13 мая 1917 года, где говорилось о том, что в этот день плавал на байдарке.
Летнюю жару семья императора переживала в шикарном Петергофе, где на Менажерийском пруду еще приказом Екатерины II была построена прекрасная купальня. Строение было очень красивым: расписные стены, удобные раздевалки. В качестве украшений были созданы два фонтана, носящие поэтические названия «Солнце» и «Дельфины». В 1925 году купальня была разобрана, то есть она радовала посетителей более 150 лет.
Изначально императорская семья купалась либо в исподнем, либо нагишом. К концу 19 века стали делать костюмы для купания. Когда летом 1909 года император с семьей отдыхал на Черном море в Ливадии, его дочери уже щеголяли в купальных костюмчиках, на ногах были специальные туфли, на головах – плавательные шапочки. Интересно, что в качестве расцветки была выбрана мелкая полоска, то есть привычная сегодня тельняшка.
В отличие от Петергофской купальни, в Ливадии все было гораздо проще. Для того чтобы переодеться использовалась палатка, которая располагалась прямо на берегу. А чтобы можно было из нее пройти в воду, клали специальный веревочный мат. Чтобы купания было безопасным, натягивали канат, который выступал в качестве поручня. Дома императорская семья посещала так называемое северное море - купались в Финском заливе. В своем дневнике Николай II записывал даты купаний, например, 6 июня 1905 года появилась заметка о том, что что они с семьей ездили на море, где дети плюхались в воде, и что вода была холодной, но зато хорошо освежала. Кстати, император не боялся холода и купался даже в очень прохладной водичке.
Изначально императорская семья купалась либо в исподнем, либо нагишом. К концу 19 века стали делать костюмы для купания. Когда летом 1909 года император с семьей отдыхал на Черном море в Ливадии, его дочери уже щеголяли в купальных костюмчиках, на ногах были специальные туфли, на головах – плавательные шапочки. Интересно, что в качестве расцветки была выбрана мелкая полоска, то есть привычная сегодня тельняшка.
В отличие от Петергофской купальни, в Ливадии все было гораздо проще. Для того чтобы переодеться использовалась палатка, которая располагалась прямо на берегу. А чтобы можно было из нее пройти в воду, клали специальный веревочный мат. Чтобы купания было безопасным, натягивали канат, который выступал в качестве поручня. Дома императорская семья посещала так называемое северное море - купались в Финском заливе. В своем дневнике Николай II записывал даты купаний, например, 6 июня 1905 года появилась заметка о том, что что они с семьей ездили на море, где дети плюхались в воде, и что вода была холодной, но зато хорошо освежала. Кстати, император не боялся холода и купался даже в очень прохладной водичке.
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Метки: история николай ii развлечения
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тьфу!
Из Дневника Николая II за 1905 год:
8-го мая. Воскресенье.
День простоял холодный и серый.
В 11 час. поехали к обедне и завтракали со всеми. Принял морской доклад.
Гулял с Дмитрием в последний раз. Убил кошку. После чая принял князя Хилкова, кот. только что вернулся из поездки на Дальний Восток. После обеда простились с Эллой и детьми и проводили их на станцию. Вернувшись домой, занимался.
Да и охота у него больше походила на бойню...
"За 1904 год: Поохотился на ворон до обеда. Сделал хорошую прогулку с Мишей, убил ворону Гулял долго, убил ворону Гулял и катался в «Гатчинке». Убил ворону. Гулял, убил ворону Гулял долго и убил 2-х ворон. Долго гулял и убил 2-х ворон. Катал Аликс в парке; Татьяна гуляла с нами. Убил 2-х ворон. Ездил на велосипеде и убил 2-х ворон; вчера одну. Долго гулял, убил три вороны. я продолжал прогулку и убил пять ворон. Гулял и убил ворону. Охота была весьма удачная всего убито 879 штук. Мною: 115 21 куропатка, 91 фазан, беляк и 2 кролика. Охота была в том же фазаннике и вышла очень удачною. Всего убито: 489. Мною: 96 81 фазан и 14 куропаток и беляк. Всего убито: 490 штук. Мною: 10 тетеревен, рябчик, куропатка, 2 русака и 45 беляков, вальдшнеп, всего 60. Всего убито: 210 штук. Мною: 11 тетеревеи, с[ерая] куропатка, вальдшнеп, рябчик, 3 русака и 10 беляков; всего 27. Всего убито: 670 штук. Мною: 4 фазана, 2 тетерева, 9 сер. куропаток, 7 русаков и 25 беляков итого: 47 штук. Убил 144 фазана; всего убито: 522. фазанов 506, зайцев 16."
В общем, не зря его расстреляли... живодёр ещё тот был...
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только за 1900 год Николаем II было убито невероятное количество зубров - 41 зверь.
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учитывая, что одного, максимум, двух зубров на его ампиратрскую семью хватило бы на весь год, Николаша был грёбаным браконьером по факту, но никак не охотником.
А в целом, хобби его все конечно хорошие, только вот неплохо было бы ещё Империей заниматься, глядишь и не прогадил бы державу
Это максимум на 3 дня.
С остальным согласен.
"Тогда на 50 палок и порток не снимали; а 150, 200, 300... насмерть запарывали. Хуже аду всякого. Солдат рассказывал, как водят несчастного взад и вперёд между рядами, как тянется и падает забиваемый человек на штыки, как сначала ещё кричит несчастный и как потом только охает глухо с каждым шагом и с каждым ударом. Как потом затихает и как доктор подходит и щупает пульс, оглядывает и решает, можно ли ещё бить человека, или надо погодить и отложить до другого раза, когда заживет, чтобы можно было начать мученье сначала и додать то количество ударов, которое какие-то звери, с Палкиным во главе, решили, что надо дать ему."
Кстати! Няша Поклонская вот по этому чудовищу мироточила и сопли кулаком по лицу размазывала.