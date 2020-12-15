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Как развлекался Николай II: об экстриме, охоте, рыбалке и всем-всем-всем

Как развлекался Николай II: об экстриме, охоте, рыбалке и всем-всем-всем (5 фото)

Автор:
15 декабря 2020 17:08
Метки: история   николай ii   развлечения   
1506
5
Николай II был увлекающимся и очень активным человеком. Он с удовольствием проводил время в занятиях спортом, обожал кататься на велосипеде, играть в теннис, купаться в море и плавать на байдарке. Императору удавалось сделать лето насыщенным и веселым, несмотря на занятость и различные жизненные трудности.
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Метки: история   николай ii   развлечения   
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8k
Kostick 6 часов назад
в свободное от охоты, гРЕБЛИ и прочих полезных занятий, николашка просрал карликовой японии войну, и затем саму империю, вместе с семьёй.
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32k
Антон 2 часа назад
Лучше бы страной занимался как надо!
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18k
Очевидное-Невероятное 3 часа назад
15 марта 1917 года - отрекся от престола, но это ерунда, главное что на байдарке поплавал...
тьфу!
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10k
[email protected] 4 часа назад
Этот, причисленный ПРЦ к святым, просрал Империю и свою семью.... говно, а не человек.
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57k
Опиум для народа [email protected] 4 часа назад
Что самое смешное-Священный Синод после февральской революции благославил свержение самодержавия с освещением этого в своей периодике.)))
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10k
[email protected] Опиум для народа 3 часа назад
Ну и современники такие же(((
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87k
сапер Водичка 4 часа назад
А не тот ли это говнюк,который в хлам и в сопли,пъяный и облеванный бродил по Крыму в солдатской форме ?
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10k
[email protected] сапер Водичка 4 часа назад
Он, святой от православия((((
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26k
Добрый 5 часов назад
Кому интересно как он отдыхал? Ах да... Есть такие люди...
Кому интересно как он отдыхал? Ах да... Есть такие люди...
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57k
Опиум для народа 5 часов назад
«До сих пор всё шло, слава Богу, как по маслу, а сегодня случился великий грех. Толпа, ночевавшая на Ходынском поле, в ожидании начала раздачи обеда и кружки* напёрла на постройки, и тут произошла страшная давка, причём, ужасно прибавить, потоптано около 1300 человек!! Я об этом узнал в 10 1/2 ч. перед докладом Ванновского; отвратительное впечатление осталось от этого известия. В 12 1/2 завтракали, и затем Аликс и я отправились на Ходынку на присутствование при этом печальном "народном празднике". Собственно, там ничего не было; смотрели из павильона на громадную толпу, окружавшую эстраду, на которой музыка всё время играла гимн и "Славься". Переехали к Петровскому, где у ворот приняли несколько депутаций и затем вошли во двор. Здесь был накрыт обед под четырьмя палатками для всех волостных старшин. Пришлось сказать им речь, а потом и собравшимся предводителям дворянства. Обойдя столы, уехали в Кремль. Обедали у Мама в 8 ч. Поехали на бал к Montebello. Было очень красиво устроено, но жара стояла невыносимая. После ужина уехали в 2 ч».
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20k
Юрьевич 5 часов назад
За свою жизнь Николай II истребил около 20 тыс. котов.

Из Дневника Николая II за 1905 год:
8-го мая. Воскресенье.
День простоял холодный и серый.
В 11 час. поехали к обедне и завтракали со всеми. Принял морской доклад.
Гулял с Дмитрием в последний раз. Убил кошку. После чая принял князя Хилкова, кот. только что вернулся из поездки на Дальний Восток. После обеда простились с Эллой и детьми и проводили их на станцию. Вернувшись домой, занимался.

Да и охота у него больше походила на бойню...

"За 1904 год: Поохотился на ворон до обеда. Сделал хорошую прогулку с Мишей, убил ворону Гулял долго, убил ворону Гулял и катался в «Гатчинке». Убил ворону. Гулял, убил ворону Гулял долго и убил 2-х ворон. Долго гулял и убил 2-х ворон. Катал Аликс в парке; Татьяна гуляла с нами. Убил 2-х ворон. Ездил на велосипеде и убил 2-х ворон; вчера одну. Долго гулял, убил три вороны. я продолжал прогулку и убил пять ворон. Гулял и убил ворону. Охота была весьма удачная всего убито 879 штук. Мною: 115 21 куропатка, 91 фазан, беляк и 2 кролика. Охота была в том же фазаннике и вышла очень удачною. Всего убито: 489. Мною: 96 81 фазан и 14 куропаток и беляк. Всего убито: 490 штук. Мною: 10 тетеревен, рябчик, куропатка, 2 русака и 45 беляков, вальдшнеп, всего 60. Всего убито: 210 штук. Мною: 11 тетеревеи, с[ерая] куропатка, вальдшнеп, рябчик, 3 русака и 10 беляков; всего 27. Всего убито: 670 штук. Мною: 4 фазана, 2 тетерева, 9 сер. куропаток, 7 русаков и 25 беляков итого: 47 штук. Убил 144 фазана; всего убито: 522. фазанов 506, зайцев 16."

В общем, не зря его расстреляли... живодёр ещё тот был...
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8k
Star Link Юрьевич 59 минут назад
А детей, жену и слуг за что?
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3k
Александр Зотов 6 часов назад
Мда, "А государь-ампиратор тем часом жили пойкойно, с дочкой Раиской чай пили" (с) Мартынко.
----
только за 1900 год Николаем II было убито невероятное количество зубров - 41 зверь.
-----
учитывая, что одного, максимум, двух зубров на его ампиратрскую семью хватило бы на весь год, Николаша был грёбаным браконьером по факту, но никак не охотником.

А в целом, хобби его все конечно хорошие, только вот неплохо было бы ещё Империей заниматься, глядишь и не прогадил бы державу
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44k
Albert GER Александр Зотов 6 часов назад
Ему ещё и челядь кормить.
Это максимум на 3 дня.

С остальным согласен.
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2k
александр 6 часов назад
меньше бы развлекался, империю не просрал бы.
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8k
Star Link александр 58 минут назад
Так чем ты недоволен, ведь пришли твои пролетарии.
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22k
Е-Лена 6 часов назад
Лучше бы он РАБОТАЛ.
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33k
jonnyD Е-Лена Час назад
Не царское это дело .. , а вот актрисок в шампанском купать и дрючить ...
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2k
Vladimir Taranovich 6 часов назад
Война? Та, по.х.у.й! Айда на байдарках кататься, да в теннис играть.
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57k
Опиум для народа Vladimir Taranovich 6 часов назад
В день трагедии на Ходынке этот п"дор даже бал не отменил,а вы про какую-то там где-то далеко войну...
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9k
ss Опиум для народа 5 часов назад
А ещё этот πидор ввёл в армии битьё палками. Солдат запарывали насмерть. Давали по 100, 200, 300 палок. Отчего его прозвали Николай Палкин. Как пишет в своём памфлете Л.Н.Толстой, основанным на рассказе старого солдата:
"Тогда на 50 палок и порток не снимали; а 150, 200, 300... насмерть запарывали. Хуже аду всякого. Солдат рассказывал, как водят несчастного взад и вперёд между рядами, как тянется и падает забиваемый человек на штыки, как сначала ещё кричит несчастный и как потом только охает глухо с каждым шагом и с каждым ударом. Как потом затихает и как доктор подходит и щупает пульс, оглядывает и решает, можно ли ещё бить человека, или надо погодить и отложить до другого раза, когда заживет, чтобы можно было начать мученье сначала и додать то количество ударов, которое какие-то звери, с Палкиным во главе, решили, что надо дать ему."
Кстати! Няша Поклонская вот по этому чудовищу мироточила и сопли кулаком по лицу размазывала.
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10k
[email protected] ss 4 часа назад
Это про Николая первого...
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2k
Vladimir Taranovich Опиум для народа 3 часа назад
Ну, Главнокомандующий развлекаться изволит, да гостей чествовать, и танцы танцевать. Некогда печаль государю святому слезы лить, и дело делать. Светская дипломатия, нетворкинг, так сказать.
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9k
ss [email protected] 56 минут назад
Да какая разница. Тоже πидор значит.
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−193
nabaal 6 часов назад
Зато Свят Свят
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