Известные люди, их фотографии и истории

2.
Рэй Брэдбери
3.
Королева Елизаветы
Говорят, что любовь к переодеванию у весёлых супругов зародилась ещё в самом начале их брака: свою ситцевую свадьбу они отметили появившись на вечеринке в костюмах обслуживающего персонала. Августейшие супруги так ловко загримировались,что гости праздника не сразу их узнали.
4.
Король Швеции Адольф Фредрик
По свидетельствам биографов, 60-летний монарх откушал за обедом кабачковый суп, лобстеров с икрой, копченую сельдь и квашеную капусту, а запил все это неслабым количеством игристых напитков. Далее полагался десерт — традиционные шведские булочки семла. Адольф Фредрик съел их аж 14 штук! После чего почувствовал себя нехорошо. Удалившись в свои покои, король помучился какое-то время болями в животе, а затем умер. Придворные лекари ничего не смогли поделать.
Один из приближенных короля записал в своем дневнике, что такая кончина подобает не государю, а деревенскому попу. Подданные любили своего короля и его смерть вызвала всеобщее сожаление. Фредерик был прогрессивным правителем, но в историю вошел из-за своего обжорства.
5.
Марадоне и Пеле
«Прошло семь дней с тех пор, как ты оставил нас. Людям нравилось сравнивать нас всю жизнь. Ты был гением, который очаровал весь мир. Волшебником с мячом у ног. Настоящая легенда. Но прежде всего для меня ты всегда будешь большим другом, с еще большим сердцем
Мир был бы намного лучше, если бы мы могли меньше сравнивать друг друга и больше восхищаться друг другом. Итак, я хочу сказать, что ты несравненный. Твой путь был отмечен честностью. И своим уникальным и особенным способом ты научил нас тому, что мы должны любить и говорить «Я люблю тебя» гораздо чаще. Твой внезапный уход не позволил мне сказать тебе об этом, поэтому я просто напишу: я люблю тебя, Диего.
Мой великий друг, большое тебе спасибо за все наше путешествие. Однажды, на небесах, мы будем играть вместе в одной команде. И это будет первый раз, когда я победно подниму кулак в воздух, но не для того, чтобы отпраздновать гол, а потому, что я снова могу обнять тебя».
6.
Мэри Аллен Уилкс
В интервью 2011 года она рассказала, что на самом деле взяла LINC с собой домой, чтобы написать операционную систему. В итоге она помогла сделать удаленную работу реальностью для многих из нас сегодня.
7.
Александр Дюма
Поскольку пьесы пользовались большим успехом и условия контракта явно выполнялись, Дюма как-то раз зашел после первого акта двадцать пятого представления за своими деньгами. Но директор, увиливая от уплаты, заявил, что выручка не достигла оговоренной суммы. Для пущей убедительности он даже назвал первую, пришедшую ему на ум цифру: 59 997 франков. Дюма молча вышел и вернувшись через несколько минут, сказал, протягивая директору только что купленный входной билет:
— За него я выложил пять франков. Надеюсь, теперь, когда выручка составила 60 002 франка, вы не станете утверждать, что условия контракта не выполнены.
8.
Терри Фокс
Три года спустя молодой атлет принимает решение пробежать через всю страну от океана до океана. Цель пробега — сбoр пожертвований на исследования онкологических заболеваний. Прu организации «Марафона надежды» он мечтал собрать по одному доллару с каждого канадского гражданина. Больше года он ежедневно тренировался, потому как хорошо понимал, что даже здоровoму человеку такую дистанцию не одолеть без предварительной подготовки.
Терри Фокс начал «Марафон надежды» 12 апреля 1980 года, окунув ногу в Атлантический океан, и намеревался окунуть её второй раз уже в Тихий океан в Ванкyвере. Он nробегал в среднем 42 км в день, но болезнь nрогрессировала, и он бежaл, иcnытывая постоянную боль, с протезом вместо ноги. Лишь огромная сила вoли и стремление помочь миллионам собратьев по несчастью двuгали его вперед.
Он не смог завершить марафон. Рак распространился на лёгкие, и Терри Фокс был вынужден прервать дuстанцию 1 сентября 1980 года. Он остановился рядом с горoдом Тандер-Бей (на севере провинции Онтарио) после 143 дней беспрерывного мaрафона, пробежав 5 373 км через провинции Ньюфаундленд, Нoвая Шотландия, Остров Принца Эдуарда, Нью-Брансуик, Квeбек и Онтарио. Через десять месяцев, не дожив до своего 23-лeтия, Терри скончался.
К февралю 1981 года было собрано чyть больше 24 миллиона долларов, но, самое главное, он сумел привлечь внuмание широкой общественности. Теперь в Канаде и еще более чем 50 странах мира ежегодно проводятся благотворительные пробеги имени Терри Фокса в фонд пожертвований на исследoвание онкологических заболеваний. Terry Fox Run занесен в кнuгу рекордов как самая большая одиночная кампания по сбору срeдств в мире. К 2020-му фонд Терри Фокса собрал больше $800 млн и профинансировал 1300 исследовательских программ, так что с помощью миллионов людей усилия Тeрри Фокса не пропали даром.
9.
Вяйнё Таннер - политический деятель
10.
Курт Воннегут – писатель
И он произнес нечто, что я никогда не забуду, что полностью взорвало мой мозг, потому что никто никогда ничего подобного не говорил, до этого момента: «Я не думаю, что делать что-то хорошо — это единственный смысл заниматься этим. Я думаю, ты получаешь превосходный опыт и разнообразные навыки, это все просвещает тебя и делает интересной личностью, не важно, насколько хорошо ты овладеваешь этим всем».
Признаюсь честно, это изменило мою жизнь. Потому что я ушел от провала, от того, кто не был достаточно талантлив ни в чем, чтобы заявить о себе, к тому, который занимается чем-то, потому что наслаждается этим. Я вырос в предельно успехо-ориентированной среде, переполненной мифом о Таланте, где, я думал — был лишь один мотив делать нечто — «Побеждать» в этом.
11.
Гала и Дали
12.
Джoшya Бeлл
Зa 45 минyт пoкa мyзыкaнт игpaл, тoлькo 6 чeлoвeк ocтaнoвилиcь и ocтaлиcь нa нeкoтopoe вpeмя. Oкoлo 20 дaли eмy дeнeг. Koгдa мyзыкaнт зaкoнчил игpaть, этого никтo нe зaмeтил. Hиктo нe aплoдиpoвaл, нe былo никaкoгo пpизнaния. Hиктo нe знaл этoгo, нo cкpипaчoм был Джoшya Бeлл - oдин из caмыx виртуозных мyзыкaнтoв в миpe. Oн тoлькo чтo исполнил oднy из caмыx cлoжныx чacтeй из кoгдa-либo нaпиcaнныx, нa cкpипкe cтoимocтью 3,5 миллиoнa дoллapoв.
Зa двa дня дo игpы Джoшya Бeлл в мeтpo вce билeты нa eгo кoнцepты были pacпpoдaны в тeaтpe Бocтoнa, гдe cтoимocть oднoгo мecтa cocтoвлялa в cpeднeм $ 100. За 45 минут игры в метро мимо него прошло 1100 человек. Джошуа исполнил 6 пьес Баха и собрал 32 доллара.
Пpoeкт «Джoшya Бeлл игpaeт инкoгнитo в мeтpo» был opгaнизoвaн гaзeтoй Washington Post, кaк чacть coциaльнoгo экcпepимeнтa, o вocпpиятии, вкyce и пpиopитeтax людeй. Зaдaчa экcпepимeнтa былa в cлeдyющeм: в oбычнoй cpeдe, в нeпoдxoдящее время мoжeм ли мы вocпpинимaть кpacoтy? Kaк мы peaгиpyeм, и чтo дeлaeм чтoбы пoнять этo? Пpизнaeм ли мы тaлaнт в нeoжидaннoй oбcтaнoвкe?
Oдин из вывoдoв эксперимента: еcли мы нe нaxoдим oднy минyтy, чтoбы ocтaнoвитьcя и пocлyшaть oднoгo из лyчшиx мyзыкaнтoв в миpe, кoтopый игpaeт лyчшyю мyзыкy из кoгдa-либo нaпиcaнныx, кaк мнoгo вaжнoгo в этoй жизни мы cпocoбны нe зaмeтить?
14.
психолог Дэвид Розенхан
Эксперимент по сути проводился тайно. 8 людей, среди которых был и сам Розенхан, обратились в различные психиатрические больницы страны с жалобами на слуховые галлюцинации. Разумеется, на самом деле их не было, но доктора все же «пациентов» приняли. После приема псевдопациенты были признаны психически больными и госпитализированы.
После госпитализации все участники эксперимента вновь стали вести себя адекватно и непринужденно. Более того, «пациенты» стали уверять врачей, что с ними все в порядке, и что они больше не слышат никаких голосов.
Однако персонал больниц так и не поверил «пациентам» и настаивать на том, чтобы они продолжали принимать лекарства. Удивительно, не то, что весь персонал не распознал симулянтов, а то, что другие, действительно больные пациенты больницы с уверенностью обвиняли симулянтов в симуляции.
После того, как участники исследования покинули стены психиатрических больниц, эксперимент был запущен повторно. Были выбраны еще 12 больниц по всей стране, в которые обратилась следующая группа псевдопациентов. Все они были признаны душевнобольными и, разумеется, госпитализированы с различными диагнозами: от депрессивного психоза до шизофрении.
После госпитализации «пациенты», как и в предыдущий раз, стали вести себя как обычные здоровые люди. Однако и их так скоро не выписали. И при это у всех участников эксперимента в медицинские карточки впоследствии были вписаны ложные диагнозы.
Позже, когда о эксперименте и его результатах узнала общественность, поднялась буквально шоковая буря. Разом улетучилось доверие ко всем достижениям психиатрии.
Такая реакция заставила одну из хорошо известных больниц убедить Розенхана повторить эксперимент в их стенах. Розенхан договорился с персоналом о том, что в течение трёх месяцев в психиатрическую больницу попытаются попасть один или несколько псевдопациентов. На практике это значило, что оценка каждого пришедшего пациента должна производиться с учётом вероятности, что он может быть симулянтом.
В итоге среди 193 пациентов врачи этой больницы выявили 41 симулянта и ещё 42 людей в этом ошибочно заподозрили. В действительности же Розенхан не отправил в эту больницу ни одного псевдопациента, и все, кто были заподозрены больничным персоналом в симуляции, на самом деле были больными.
Этот эксперимент стал самым большим ударом для всей психиатрии. Профессионализм лучших врачей–психиатров было поставлено под сомнение. И время от времени делались заявления: «Очевидно, что в психиатрических больницах мы не можем отличить здоровых от нездоровых».
15.
Биолог, ученый-экспериментатор Владимир Петрович Демихов
первым в мире научился пересаживать сердце, легкие, комплекс сердце-легкое и печень, толкнув трансплантологию на новый уровень прогресса, который позволил в последствии спасать тысячи жизней по всему миру.
Хотя помнят прославленного ученого за его эксперименты с пересадкой головы собаки. Всего таких операций Демихов осуществил 20. Выглядит подобное экспериментаторство жутко, но так уж устроена индустрия трансплантологии, что для сбора информации о функционировании поврежденных органов и возможности их замены искусственными эксперименты проводят на животных и чаще всего как раз над собаками.
17.
Пилот Чак Йегер
14 октября 1947 года 24-летний Йегер разогнал экспериментальный ракетный самолет до 1225 км/ч на высоте 13700 метров, на 33,4 км/ч превысив скорость звука в воздухе. Он рисковал, поскольку на тот момент никто не был уверен, что аппарат не развалится от ударной волны при прохождении звукового барьера. Испытание было секретным, так что мир узнал о нем только в июне 1948 года.
Во время Второй мировой войны Йегер летал на истребителе "Мустанг" и сбил 11 самолетов люфтваффе, в том числе реактивный Me-262. Пять воздушных побед он одержал в один день 12 октября 1944 года. По количеству наград Йегер превзошел всех американских летчиков
В отряд астронавтов Йегер не попал исключительно из-за отсутствия высшего образования. В США это с самого начала было обязательным требованием.
18.
Гилберт Честертон
Однажды он сказал своему другу Бернарду Шоу:
- Если кто-нибудь посмотрит на тебя, то подумает, что в Англии был голод.
- А если посмотрят на тебя, то подумают, что ты его устроил. - ответил Шоу.
20.
Кирк Дуглас (1916-2020) с сыном Майклом. США. 1960 г.
22.
Сомерсет Моэм, «Бремя страстей человеческих»
23.
Корней Чуковский
Однажды иду по переделкинской улице Серафимовича, или, как называли ее аборигены, по улице Железного потока. Навстречу — Чуковский. Спрашивает:
— Что поделываете?
— Да так, знаете ли…
— Нет, ну всё-таки. Интересно. Я же вижу, что вы не просто гуляете. У вас для этого слишком отсутствующий вид.
— Я учу текст нового монолога.
— На ход-у-у?! Нет, это не годится. Заходите ко мне. Колин кабинет в вашем распоряжении.
— Спасибо, Корней Иванович. Как-нибудь в другой раз.
В другой раз, увидя меня на той же улице с текстом роли в руках, он, без всяких приветствий, напустился на меня, как если бы поймал на месте преступления:
— Пренебрегаете!
— Бог с вами, Корней Иванович. Просто я тaк привык. Мне так удобно — гулять и учить.
— Ну, как знаете, — сказал он сухо и, не прощаясь, пошёл своей дорогой.
В третий раз дело приняло совсем уж крутой оборот. Он, как выяснилось, поджидал меня, караулил у ворот своей дачи. И когда я поравнялся с ним, он распахнул калитку и выкрикнул с угрозой, как-то по-петушиному:
— Прошу!
Я понял, что сопротивление бесполезно. Рассмеялся. Вошёл в сад. Поднялся на крыльцо и остановился у двери, чтобы пропустить его вперёд.
— Вы гость. Идите первым, — сказал Чуковский.
— Только после вас.
— Идите первым.
— Не смею.
— Идите первым.
— Ни за что!
— Ну, это, знаете ли, просто банально. Нечто подобное уже описано в литературе. Кстати, вы не помните кем?
— А вы что же, меня проверяете?
— Помилуйте. Зачем мне вас проверять? Просто я сам не помню.
— Ну, Гоголем описано. В «Мёртвых душах».
— Гоголем, стало быть? Неужто? Это вы, стало быть, эрудицию свою хотите показать? Нашли перед кем похваляться. Идите первым.
— Ни за какие коврижки!
— Пожалуйста, перестаньте спорить. Я не люблю, когда со мной спорят. Это, в конце концов, невежливо — спорить со старшими. Я, между прочим, вдвое старше вас.
— Вот потому-то, Корней Иванович, только после вас и войду.
— Почему это «потому»? Вы что, хотите сказать, что вы моложе меня? Какая неделикатность!
— Я младше. Корней Иванович. Младше.
— Что значит «младше»? По званию младше? И откуда в вас такое чинопочитание?! У нас все равны. Это я вам как старший говорю. А со старших надо брать пример.
— Так подайте же пример, Корней Иванович. Входите. А я уж за вами следом.
— Вот так вы, молодые, всегда поступаете. Следом да следом. А чтобы первым наследить — кишка тонка?!
После чего он с неожиданной ловкостью встал на одно колено и произнёс театральным голосом:
— Сэр! Я вас уважаю.
Я встал на два колена:
— Сир! Преклоняюсь перед вами.
Он пал ниц. То же самое проделал и я. Он кричал:
— Умоляю вас, сударь!
Я кричал ещё громче. Можно сказать, верещал:
— Батюшка, родимый, не мучайте себя!
Он шептал, хрипел:
— Сынок! Сынок! Не погуби отца родного!
Надо заметить, дело происходило поздней осенью, и дощатое крыльцо, на котором мы лежали и, как могло показаться со стороны, бились в конвульсиях, было холодным. Но уступать никто из нас не хотел.
Из дома выбежала домработница Корнея Ивановича, всплеснула руками. Она была ко всему привычна, но, кажется, на сей раз не на шутку испугалась. Попыталась нас поднять. Чуковский заорал на неё:
— У нас здесь свои дела!
Бедную женщину как ветром сдуло. Но через мгновение она появилась в окне:
— Может, хоть подстелете себе что-нибудь?
Чуковский, лёжа, испепелил её взглядом, и она уже больше не возникала. А он продолжал, вновь обращаясь ко мне:
— Вам так удобно?
— Да, благодарю вас. А вам?
— Мне удобно, если гостю удобно.
Всё это продолжалось как минимум четверть часа, в течение которых мне несколько раз переставало казаться, что мы играем. То есть я, конечно, понимал, что это игра. Да и что же другое, если не игра?! Но… как бы это сказать… некоторые его интонации смущали меня, сбивали с толку.
— Всё правильно, — сказал он, наконец поднявшись и как бы давая понять, что игра закончилась в мою пользу. — Всё правильно. Я действительно старше вас вдвое. А потому… — Я вздохнул с облегчением и тоже встал на ноги. — …а потому… потому… — И вдруг как рявкнет:
— Идите первым!
— Хорошо, — махнул я рукой. И вошёл в дом.
Я устал. Я чувствовал себя опустошённым. Мне как-то сразу стало всё равно.
— Давно бы так, — удовлетворённо приговаривал Чуковский, следуя за мной. — Давно бы так. Стоило столько препираться-то!
На сей раз это уж был финал. Не ложный, а настоящий.
Так я думал. Но ошибся опять.
— Всё-таки на вашем месте я бы уступил дорогу старику, — сказал Корней Иванович, потирая руки…
© Аркадий Райкин «Воспоминания».
24.
Режиссер Георгий Данелия
25.
Министр по делам женщин Ангела Меркель и канцлер Гельмут Коль. 1991 год. А через 10 лет она его уволила.
26.
Джордж Хадсон
В 1840-е годы он контролировал 30% всех английских дорог, и потому его назвали «железнодорожным королём». Начинал Джордж, в общем-то, с нуля. В детстве он рано остался без родителей и его воспитывали два старших брата. Первый раз ему повезло, когда Хадсона взяли учеником торгового агента в текстильную компанию Белла и Николсона в Йорке. Но больше всего повезло в 1821 году – ему дали долю в бизнесе, и он женился на Элизабет Николсон, дочери одного из совладельцев компании. Вскоре другой совладелец, Белл, отошёл от дел – он уже был в возрасте. А Николсон и Хадсон стали руководить компанией, самой большой в Йорке.
В 1827 году, после смерти своего двоюродного деда, Хадсон получил в наследство 30 000 фунтов и правильно понял, как ими лучше распорядиться. Он вложил деньги в акции железной дороги в Лидсе и стал её крупнейшим акционером. Вскоре у Хадсона появились знакомые железнодорожные инженеры, и кто-то из них подал хорошую идею – сделать из Йорка центр железных дорог всей северо-восточной Англии. Вскоре основали компанию York & North Midland Railway. Хадсон вкладывал капиталы не только в постройку новых дорог, но и покупал уже работавшие линии, поглощая другие компании или приобретая крупные пакеты их акций. Он стал хозяином линий, идущих к Лондону, Бирмингему и Бристолю.
Чтобы поддерживать энтузиазм инвесторов, Хадсон не жалел денег на всякие торжественные церемонии и шоу при открытии дорог. На них он произносил долгие эмоциональные речи, расхваливавшие будущие перспективы железных дорог и их выгодность для инвесторов. Казалось, его бизнес весь на виду. Но это только казалось.
Правду о финансовых делах «короля железных дорог» мало кто знал. Фальсификация отчётности с целью скрыть реальные размеры прибыли стала обычным делом. А высокие дивиденды акционерам платили не из прибыли, а из основного капитала. В 1844–1847 годах компания Хадсона выдавала каждое полугодие максимальные дивиденды (10%), а ведь реальная прибыль не могла быть всё время одинаковой. Потом выяснилось, что в эти годы из прибыли выплатили меньше половины дивидендов (205 тысяч фунтов), остальное брали из основного капитала для привлечения инвесторов. К тому же максимально высокие дивиденды начали платить, когда дорога ещё не была полностью построена и заметную прибыль давать вообще не могла. Многие это понимали, но акции Хадсона быстро росли. Поэтому на то, из каких денег он платит дивиденды, просто закрывали глаза. Всё это продолжалось до 1845 года, когда Хадсона избрали членом парламента.
А вот финансовый кризис 1848 года Хадсона не пощадил – он разорился. Газеты соревновались друг с другом, публикуя разоблачающие статьи о мошенничествах железнодорожного короля. Его обвиняли уже не только в выплате завышенных дивидендов из основного капитала и фальсификации финансовой отчётности, но и в том, что он с корыстной целью продавал свои акции другой компании, где входил в состав совета директоров.
В 1849 году создали комиссию по расследованию злоупотреблений Хадсона. Кроме сокрытия доходов его обвиняли в том, что на деньги акционеров он купил себе дом в Лондоне, присвоив в общей сложности 600 тысяч фунтов. Когда «железнодорожный король» понял, что у него потребуют вернуть эти деньги, он скрылся и жил в разных странах континентальной Европы. По слухам – в самых дешёвых отелях. В 1864 году он вернулся в Англию на похороны брата Чарльза.
Вскоре его арестовали, и все капиталы Хадсона пошли на уплату долгов. Несколько раз он попадал в тюрьму как должник, и только в 1870 году, после принятия закона об отмене тюремного заключения за долги, он смог спокойно вернуться в Лондон. Но жить ему оставалось недолго, и в декабре 1871 года Джордж Хадсон умер. От былого богатства к тому времени ничего не осталось.
27.
Ричард Бах
Писатель провел четыре месяца в больнице, а после выздоровления рассказал, что книгу 'Путешествия с Пафф' он передал в издательство ровно за день до происшествия. Кроме того, пережитая авария вдохновила Баха на создание четвертой части 'Чайки по имени Джонатан Ливингстон', первая книга которой принесла писателю мировую известность.
28.
Лев Толстой
Так, в январе 1871 года он отправил Фету письмо, в котором написал: «Как я счастлив... что писать дребедени многословной вроде "Войны“ я больше никогда не стану». Спустя почти 40 лет он не изменил своего мнения. 6 декабря 1908 года в дневнике писателя появилась запись: «Люди любят меня за те пустяки — "Война и мир“ и т. п., которые им кажутся очень важными».
Есть и ещё более позднее свидетельство. Летом 1909 года один из посетителей Ясной Поляны выражал свой восторг и благодарность к тому времени общепризнанному классику за создание «Войны и мира» и «Анны Карениной». Ответ Толстого был таков: «Это всё равно, что к Эдисону кто-нибудь пришёл и сказал бы: "Я очень уважаю вас за то, что вы хорошо танцуете мазурку. Я приписываю значение совсем другим своим книгам».
29.
Зигмунд Фрейд
30.
Клинт Иствуд. 70-е.
31.
В ходе интервью Маск раскритиковал руководителей других американских компаний за то, что те не уделяют достаточного внимания своим продуктам, и сравнил себя с генералом на передовой, пишет агентство Reuters, процитировавшее бизнесмена:
"Если вы представляете войну… вы хотите видеть генерала в какой-нибудь башне из слоновой кости или на линии фронта? Войска будут сражаться упорнее, если увидят генерала на передовой".
Во время беседы предприниматель заявил, что Кремниевая долина «имеет слишком большое влияние на мир», но через какое-то время, по его мнению, это влияние уменьшится.
The Wall Street Journal и Reuters предположили, что Маск мог переехать из Калифорнии в Техас из-за налогов. В Калифорнии установлен один из самых высоких в США налогов на доходы физических лиц, а в Техасе подоходный налог не взимают.
В 2020 году с ростом акций Tesla более чем на 670% состояние Илона Маска выросло в несколько раз: если в начале года его оценивали в 27 миллиардов долларов, то сейчас, по оценке Bloomberg, оно составляет 157 миллиардов долларов, а, по данным Forbes, — 144,3 миллиарда долларов. Илон Маск занимает второе место в рейтинге самых богатых людей мира после основателя Amazon Джеффа Безоса (186 миллиардов долларов).
32.
Воспоминания Александра Адабашьяна о судьбе одной собаки
Вот он приволок пса значительно больше шпица, уверяя, что с большим трудом купил его у какой–то бабули, уговорив ее и обещав ей подарить фотокарточку Марчелло Мастроянни. Заплатил какие–то астрономические, по его рассказам, деньги. И таким образом у нас появился этот пес. В общем, для шпица он был великоват. Но мы посмотрели, что Лена Сафонова, игравшая главную роль, девушка крупная, и с маленьким песиком она бы выглядела в наше время немножко не так, как бы нам хотелось, так скажем.
Пса звали Яша. По крайней мере, так нам сказал этот человек. Впоследствии уже выяснилось, что этот пес абсолютно дворняжный, с тяжелой судьбой, вероятно, боевой. Но тем не менее пес оказался в работе потрясающий. Во–первых, он сразу понял, кто главный, и прибился к итальянской продюсерше, Сильвии Чекки Д’Амико.
Ни Михалков, ни Мастроянни его не интересовали, он сразу понял, что в этой невысокой женщине весь смысл. Снимался пес потрясающе. Действительно, ни одного дубля из–за него не было испорчено.
Нужно было спать – он лежал. Сильвия его укладывала, гладила, и он лежал. Длинная сцена, панорама, потом какая–то актерская сцена шла у Мастроянни с Сафоновой – пес лежал не шевелясь. Как он это все понимал, не знаю. Видимо, перспектива прекрасного будущего, которое он уже подозревал, заставляла его усмирять свой нрав. Постепенно у Сильвии он отъелся. Съездил в Кострому, потом съездил в Петербург. И потом он уехал в Италию, съемки закончились там. И там же он и остался.
Сильвия – она дочь очень известной сценаристки Сузу Чекки Д’Амико, автора, в частности, «Римских каникул», «Похитителей велосипедов», многих картин Росселини. В общем, такая гранд–дама итальянского кино. Она очень властная женщина была. У них до этого жила какая–то собака, которая очень тяжело и долго умирала. И Сузу сказала, что больше у нас собак в доме не будет. То, что она говорила, было категорично. И когда появилась Сильвия с Яшей (у них была двухэтажная квартира), то бабушка ей сказала: на второй этаж, и чтобы я его не видела.
Яша сразу все понял. Когда приходил с прогулки, он сразу бегом бежал на второй этаж. Но длилось это недолго. Однажды гулявшая с псом бонна–филиппинка принесла его на руках, трясясь от ужаса, и сказала, что совершенно неожиданно он вдруг спрыгнул с тротуара на проезжую часть и попал под велосипед. В травмах, помятый, ну, естественно, куда его тащить на второй этаж. Она его положила прямо в прихожей. Бабушка, при всей своей суровости, не чужда была и некоего человеколюбия, или собаколюбия, в данном случае. Она подошла и первый раз его погладила.
Пес вяло помахал хвостиком, благодарно посмотрел. Потом приходил ветеринар. И пес в течение недели примерно лежал на диванчике. Когда я где-то через три недели опять появился в этом доме, пес уже валялся на первом этаже на диване уже у Сузу. На Сильвию он смотрел примерно так же, как на бонну, с ним гулявшую. Он переменил хозяйку. Он был ухоженный, он был мыт шампунем, от него пахло лучше, чем от хозяев в этом доме. Пес прекрасно питался.
Потом я уехал. Прошло какое–то время, я опять оказался в Италии, пришел к ним в гости. Пес вроде меня не узнал, он никак не среагировал на мой приход. Там было много народу, все сидели за столом. Все гладили Яшу, чем–то его кормили. Хозяева говорили: не надо его кормить. Яша скромно стоял: ну, не надо, так не надо. Но если давали, он съедал. А так ничего не просил. Чудно понимал по–итальянски все команды. Мне предложили: а поговори с ним по–русски, может быть, он что–нибудь вспомнит. Я что–то ему говорил, называл какие–то имена, пес никак не реагировал. И я решил, что все, уже отрезанный ломоть. Народ еще оставался там, а мне нужно было уйти чуть пораньше, и в прихожей, уже когда я почти открывал дверь и выходил, ко мне подошел Яша, покосившись на оставшихся в комнате, ткнулся мне носом в коленку и молча так стоял. Мол, ну ты ж пойми, ситуация. Я его погладил, он благодарно помахал хвостом и ушел.
Вот так пес выбрал шикарную неволю вместо вольной собачьей жизни в Петербурге. Пес прожил долгую счастливую жизнь. Он уезжал на отдых в Монтекатини, пил эти термальные воды. Всегда был ухожен, прекрасен. Вот такую судьбу, можно сказать, он выбрал себе сам. Потому что он все сделал для этого. Он совершенно сознательно по жизни шел к этому, выбрал эту судьбу.
33.
Фаина Раневская
34.
Сергей Есенин
Первая соперница у Айседоры Дункан появилась еще в 1923 году, когда Есенин увлекся Августой Леонидовной Миклашевской, актрисой Московского Камерного театра. Именно ей посвящены несколько стихотворений из знаменитого цикла «Любовь хулигана», однако страстный роман оказался весьма быстротечным и скоро закончился полным разрывом.
Через полтора года после смерти Есенина, в Ницце, в сентябре 1927 года Дункан села в маленькую гоночную машину и, закинув за плечо конец красной шали с распластавшейся желтой птицей, прощально махнула рукой и, улыбаясь, произнесла последние в своей жизни слова: "Прощайте, мои друзья! Я иду к славе". Через несколько секунд красная шаль спустилась с плеча Айседоры, скользнула за борт машины и попала в колесо автомобиля. Намотавшись на колесо, шаль рванула Айседору за горло. Удар был очень сильный: на первом же повороте колеса был сломан позвоночник, порвана сонная артерия. Смерть наступила мгновенно.
35.
Фридрих Вильгельм Фогт
«План ограбления городской ратуши я задумал, будучи ещё в тюрьме. Как только освободился — тут же отправился на рынок: купил у старьёвщиков подержанную офицерскую форму, удостоверение личности подделал, а дальше…»
Офицер-самозванец привёл гвардейцев на железнодорожный вокзал, объяснив, что на территории воинских частей не оказалось свободных автомобилей. На перроне авантюрист купил солдатам билеты, по кружке пива и выдал каждому по одной монетке — на закуску. Примерно через час в Кёпенике высадился армейский десант. Громко чеканя шаг, двадцать бойцов шли в городскую ратушу.
«Местным жандармам я приказал заблокировать прилегающую территорию, обеспечить тишину и порядок. Около здания выставил караул, а сам поднялся в кабинет бургомистра, где объявил, что он и его чиновники задержаны за хищение государственных средств, а все имеющиеся наличные деньги конфискованы в качестве доказательств по делу».
Офицер реквизировал городскую казну (приблизительно 4000 марок), оставил квитанцию об изъятии и оставил солдат охранять ратушу еще на полчаса. А сам лже-капитан, ничуть не смущаясь изумленной толпы зевак, преспокойно отправился на вокзал. После чего исчез в неизвестном направлении…
Фридрих Вильгельм Фогт. Сын сапожника. Родом из Восточной Пруссии. Вор и мошенник. Несколько раз сидел в тюрьме за неудачные кражи и вооружённые грабежи. Поймали его и на этот раз. Через десять дней после событий в Кёпенике авантюриста задержали недалеко от Берлина и приговорили к четырём годам лишения свободы.
«Эх-хе-хе. Сдал меня бывший сокамерник. Он знал всё. Был в курсе всех моих планов. Вот и выдал дружка полиции. Сволочь! А то вряд ли бы меня нашли!»
Эта история получила широкую огласку. Над аферой Фридриха Фогта хохотала вся Германия. Рассказывают, что кайзер Вильгельм Второй смеялся до слез несколько часов, потребовал личное дело преступника, внимательно его изучил, сделал пометку на полях «Гениальный малый» и… своим указом освободил талантливого авантюриста!
После тюрьмы Фридрих Вильгельм Фогт неожиданно стал богачом: получал крупные суммы денег за эксклюзивные права на свою биографию. О нём написали книги и даже сняли художественный фильм. Но это ещё что! Сегодня (в том самом Кёпенике) на парадной лестнице городской ратуши, можно увидеть необычный памятник — бронзовую статую «капитана-самозванца» в подержанной офицерской форме старого прусского образца. Это символ хитрости, дерзости и находчивости!
36.
Адриано Челентано и Клаудия Мори
Челентано всеми способами пытался заинтересовать ее, но все время получал холодный вежливый отказ. Все решил случай: по вине Клаудии в съемочном павильоне произошло короткое замыкание, стеклянный плафон лопнул, и его осколки оцарапали лицо Челентано. Девушка подбежала к актеру с извинениями. Позже они мило беседовали в кафе, а еще через час страстно целовались в гримерке.
Но и после этого итальянская красавица устояла: Челентано по-прежнему казался ей ненадежным. После съемок фильма певец уговорил Клаудию прийти на его концерт, вручив ей билет в первом ряду. Концерт завершала романтическая баллада, после которой Адриано принародно признался Мори в любви. Это и положило начало их роману.
Они поженились 14 июля 1964 года. Чтобы избавиться от назойливых папарацци, влюбленные обвенчались в 3 часа ночи.
Челентано отличался непростым характером, и Мори мудро решила положить свою карьеру на алтарь их брака. Она не только родила ему троих детей, но и стала опорой в его творчестве — администратором, имиджмейкером и пиар-менеджером с неистощимой фантазией.
14 июля в 2014 году Адриано Челентано и Клаудия Мори отметили золотую свадьбу — 50 лет вместе. Они живут в 100 км от Милана на уютной вилле, у входа в которую стоит фонтан, омывающий струями статую Клаудии Мори. Они недолюбливают шумные вечеринки и ведут жизнь затворников. А Клаудия все так же любит своего мужа по причине, которую озвучила много лет назад: «Никого интереснее Челентано я в своей жизни не встречала»
37.
Польский кардиохирург Збигнев Релига.
На фотографии запечатлен момент после 23-часовой операции по пересадке сердца. Вы только представьте 23 часа в сильнейшем напряжении рук, ног, да и всего тела, ведь маленькая ошибка может стоить жизни пациенту. А в то время ещё не было высокоточного оборудования, контролирующего работу врачей. Операцию проводил высококлассный специалист, польский кардиохирург Збигнев Релига.
На фотографии он сидит очень усталый и смотрит за показателями — как работает новое сердце пациента. Даже спустя сутки после начала операции, он чувствует огромную ответственность за собой. Если присмотреться, справа в дальнем углу спит его усталый ассистент. Фотография настолько передаёт происходящее в операционной, что кажется что ты находился там. Человек, лежавший на операционном столе — учитель Тадеуш Житкевич.
В 1987 году у него была острая сердечная недостаточность.К тому времени он уже пережил три сердечных приступа. Ему было уже около 60 лет и все врачи, к которым он обращался за помощью, утвердили, что в этом возрасте можно и не выдержать такой сложной операции. Но Жуткевич уже не мог ходить и поэтому написал доктору Релига. Всего три фразы: “Я учитель. У меня больное сердце. Я прошу о помощи.” – и доктор согласился ему помочь. ” Пожалуйста, приходите” – ответил ему доктор. Операция прошла успешно.
Учитель прожил ещё 30 лет после неё и покинул этот мир от старости в 91 год, пережив своего оперирующего доктора. Это случилось в сентябре 2017 года.
Доктор Збигнев Релига прожил 70 лет, его не стало в 2009 году. Есть конечно доктора хорошие, а есть и не очень. Но есть и такие, про которых можно смело говорить ” его руку ведёт бог”…
38.
Коко Шанель
Источник:
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