Спутник SXM-7 выведен на орбиту

Американский спутник радиовещания SXM-7, который доставила ракета Falcon 9, успешно выведен на орбиту. Информацию о выводе подтвердила компания-разработчик носителя SpaceX.
Ракета стартовала в воскресенье, 13 декабря со стартового комплекса авиабазы США на мысе Канаверал в штате Флорида. Через назначенное время первая многоразовая ступень Falcon 9 совершила управляемую посадку на плавучую платформу-дрон в Атлантике.
Спутник SXM-7, который обеспечит спутниковое радиовещание в Северной Америке в S-диапазоне (на дециметровых и сантиметровых волнах), стал одной из двух самых крупных полезных нагрузок, которые когда-либо запускала на орбиту ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX
Спутник выведен РН Falcon 9 Block 5 номер B1051
ранее первая ступень совершила 6 полетов:
2 марта 2019 - Dragon C201 (первый, беспилотный полет Пилотируемого КК Драгон 2)
12 июня 2019 - RADARSAT
29 января 2020 - StarLink
22 апреля 2020 - StarLink
7 августа 2020 - StarLink
18 октября 2020 - StarLink
и сегодня (13 декабря 2020) - SXM-7
это второй раз когда ступень в седьмой раз.
ранее первая ступень совершила 6 полетов:
2 марта 2019 - Dragon C201 (первый, беспилотный полет Пилотируемого КК Драгон 2)
12 июня 2019 - RADARSAT
29 января 2020 - StarLink
22 апреля 2020 - StarLink
7 августа 2020 - StarLink
18 октября 2020 - StarLink
и сегодня (13 декабря 2020) - SXM-7
это второй раз когда ступень в седьмой раз.
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Удивляет сам факт вывода ракетой Falcon 9 спутника? Или может быть спутник радиовещания SXM-7 какой-то прорыв в фундаментальной физике? Или вы фанат SpaceX и празднуете каждый их запуск?