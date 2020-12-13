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Спутник SXM-7 выведен на орбиту

Спутник SXM-7 выведен на орбиту (1 фото)

Автор:
13 декабря 2020 22:46
Метки: SpaceX   SpaceX Falcon 9   запуск   ракета   ракета Falcon 9   
180
1
Американский спутник радиовещания SXM-7, который доставила ракета Falcon 9, успешно выведен на орбиту. Информацию о выводе подтвердила компания-разработчик носителя SpaceX.

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Метки: SpaceX   SpaceX Falcon 9   запуск   ракета   ракета Falcon 9   
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20k
Юрьевич 52 минуты назад
И что?

02.12 01:33 Гвиана (департамент Франции) Куру ELS Россия Союз-СТ-А/Фрегат-М VS24
03.12 01:14 Россия Плесецк Пл. 43/3 Россия Союз-2.1б/ Фрегат Гонец-М № 30

06.12 03:58 Китай Сичан LC-3 Китай Чанчжэн-3B/G5 Гаофэнь-14
09.12 20:14 Китай Сичан LC-4 GECAM-A (KX-08A) и GECAM-B (KX-08B)

Удивляет сам факт вывода ракетой Falcon 9 спутника?
Или может быть спутник радиовещания SXM-7 какой-то прорыв в фундаментальной физике? Или вы фанат SpaceX и празднуете каждый их запуск?
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5k
Divergent?!? Полчаса назад
Приветствую! Давненько не общались. Ничего не изменилось за последние шесть лет. Я выложил про СтарШип намедни, тоже получил немало скептических и нелестных комментариев. Забавно, что за технический пост кто-то назвал Вас либерахой.
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33k
AE Автор поста Divergent?!? 18 минут назад
тут на пикабу нашил тему запуска ангары в 2014 году - вот шоу "патриотизма"
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K7OO Час назад
Крутая новость. Лет 60 назад от нее все просто офигели бы.)
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