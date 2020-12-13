Меня удивляет другое.. Как можно людям говорить что 15 тысяч это нормальная зарплата?..

У меня зарплата в Канаде в районе 400 тысяч в месяц на российские деньги.. я считаюсь середняком.. Блин нo 15 тысяч это вообще не серьезно.. Как можно людям платить меньше 500 $ в месяц и требовать от них чтобы они были довольны?..

Можете считать меня либерастом и демократом нo нищета это плохая работа для руководителя..