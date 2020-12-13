Нужно ли работать за эти деньги?..
Сам я не из России но часто там бываю. Особенно теперь когда мои родители резко поменяли страну..
Были они в Крыму Украинцами а стали Россиянами..Для меня это одно и тоже..
Были они в Крыму Украинцами а стали Россиянами..Для меня это одно и тоже..
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Меня удивляет другое.. Как можно людям говорить что 15 тысяч это нормальная зарплата?..
У меня зарплата в Канаде в районе 400 тысяч в месяц на российские деньги.. я считаюсь середняком.. Блин нo 15 тысяч это вообще не серьезно.. Как можно людям платить меньше 500 $ в месяц и требовать от них чтобы они были довольны?..
Можете считать меня либерастом и демократом нo нищета это плохая работа для руководителя..
У меня зарплата в Канаде в районе 400 тысяч в месяц на российские деньги.. я считаюсь середняком.. Блин нo 15 тысяч это вообще не серьезно.. Как можно людям платить меньше 500 $ в месяц и требовать от них чтобы они были довольны?..
Можете считать меня либерастом и демократом нo нищета это плохая работа для руководителя..
Авторский пост
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Совсем, видать, больше писать не о чем
Выискиваем новость из разряда каждый чиновник-мудак и множим ее.
Если он тебе так полюбился - скопируй и выложи.
Если ты либеральный еврей,
То ты рус,то хохол,то ты гей,
А в добавок ещё-адыгей.
Про ЮЖ.ПАРК интересней)
Не учите нас как правильно работать, лучше научитесь правильно платить.
Имея хорошую и высокооплачиваемую работу, человек будет всеми силами стараться выложиться, чтобы её сохранить.
Ну а если не будет, на его место с удовольствием найдется другой.
Либо брать другую продукцию в производство, либо модернизировать, чтобы "скорострельность" была как у китайцев.
Либо, если ничего нельзя изменить, оставить как есть и смириться с текучкой.
И везде будет нытье от этих уволенных, что "мол их проклятый капиталист кинул, а они так работали хорошо, что аж один раз получили столько-то".
И в результате действительно нормальный работник не пойдет на эту работу - большая текучка, какая-то мутная история...
Работник ищет хлебное место, а работодатель ищет хороших работников. Переманивает у конкурентов, выспрашивает отзывы, воспитывает взятых без опыта "головастиков". Не даром на западе существует профессия headhunter.
Может за донатить?)