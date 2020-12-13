Я теряю в вас веру... Не хотят работать за 15 тысяч рублей. Феномен работающей нищетыМэр города Агидель в Башкирии Фанис Гильванов возмутился нежеланием жителей работать за 15 тысяч рублей. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».