Фотосравнения Москва 90-е. 2 часть

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Новая площадь. Справа Политех. Когда-то по Москве ходили троллейбусы. Кстати, про такой, как на фото писали, что такие сочлененные Икарусы с полностью выработанным ресурсом двигателя и ещё целым кузовом использовались, как «доноры». Двигатели к ним не закупали в силу экономической нецелесообразности, а просто наполняли троллейбусной начинкой.