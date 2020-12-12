Фотосравнения Москва 90-е. 2 часть

Никаких скрытых подтекстов, просто старое фото и попытка повторить ракурс.
1.
Новая площадь. Справа Политех. Когда-то по Москве ходили троллейбусы. Кстати, про такой, как на фото писали, что такие сочлененные Икарусы с полностью выработанным ресурсом двигателя и ещё целым кузовом использовались, как «доноры». Двигатели к ним не закупали в силу экономической нецелесообразности, а просто наполняли троллейбусной начинкой.
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5.
Новокузнецкая ул., 40. В 90-х здесь был «Дом приемов ЛогоВАЗа», на старом фото взорванный Мерседес Б.А. Березовского
15.
2-й Кадашевский пер. от Б.Ордынки. Слева был въезд на территорию Московского экспериментального консервного завода, который создали на месте колбасного завода купца Григорьева. На заднем плане Храм Воскресения Христова в Кадашах (Храм Воскресения на Грязях), впервые упомянутый в 1493 г.
25.
Автозаправка на Волхонке. Вот где стабильность! Настоящий памятник советской архитектуре). Это единственная заправка в Москве в пределах Бульварного кольца, правда она не для всех. Также это единственный построенный объект из проекта Дворца Советов. Одно время соседний ГМИИ покушался на эту территорию...пока заправка стоит)
26.
Шаболовка, 21с1. Здание Церкви Троицы Живоначальной на Шаболовке. После закрытия в 1930 г. помещения приспособили под гражданские нужды. Здесь находился клуб «Шпулька» Московской шпульно-катушечной фабрики им. Дзержинского
31.
Покровский бульвар.⠀
Появившееся на месте автостоянки общественное пространство, названное в народе «яма»
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При земельных работах здесь был найден фрагмент фундамента стены Белого города - единственного сохранившегося в Москве отрезка оборонительного сооружения XVI в. Фрагмент стены было решено представить на всеобщее обозрение, как-то «обыграв» пространство Хохловской площади.
Появившееся на месте автостоянки общественное пространство, названное в народе «яма»
⠀
При земельных работах здесь был найден фрагмент фундамента стены Белого города - единственного сохранившегося в Москве отрезка оборонительного сооружения XVI в. Фрагмент стены было решено представить на всеобщее обозрение, как-то «обыграв» пространство Хохловской площади.
33.
Созданный на месте гаражей и какой-то промзоны парк «Академический». Вид в сторону ул. Дмитрия Ульянова и Дарвиновского музея
39.
Строительство торгового центра «Смоленский пассаж». Смоленская площадь, 3.
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Метки: было стало город люди москва фотографии
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