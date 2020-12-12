FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Предновогодняя распродажа ПО: Windows 10 в подарок и розыгрыш призов Предновогодняя распродажа ПО: Windows 10 в подарок и розыгрыш призов В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед Трусы на второй встрече и камасутра от начальника: пользователи рассказали о худших подарках Трусы на второй встрече и камасутра от начальника: пользователи... "Иранскую Анджелину Джоли" отправили за решетку на 10 лет "Иранскую Анджелину Джоли" отправили за решетку на 10 лет Объяснитесь, пожалуйста: упоротые послания от подчинённых Объяснитесь, пожалуйста: упоротые послания от подчинённых Доза позитива! Доза позитива! Чернокожие поклонницы Бейонсе ополчились на краснодарских девчат из-за фотографии Чернокожие поклонницы Бейонсе ополчились на краснодарских девчат... 37 лет вместе: самая крепкая пара в Голливуде 37 лет вместе: самая крепкая пара в Голливуде Я теряю в вас веру... Не хотят работать за 15 тысяч рублей. Феномен работающей нищеты Я теряю в вас веру... Не хотят работать за 15 тысяч рублей.... 20 интересных фактов о&nbsp;кошках 20 интересных фактов о кошках Автомобиль протаранил сторонников движения BLM на Манхэттене: видео Автомобиль протаранил сторонников движения BLM на Манхэттене: видео Идея чудовищна, воплощение гениально! Идея чудовищна, воплощение гениально! Предметы в разрезе скрывают много интересных деталей Предметы в разрезе скрывают много интересных деталей Печальная судьба архитектора из "Жмурок"&nbsp; Печальная судьба архитектора из "Жмурок"  Кубики Кубики Япония с января будет осуществлять регулярные грузоперевозки по российскому Транссибу Япония с января будет осуществлять регулярные грузоперевозки по... Гафт ушел Гафт ушел Древние детские останки помогли разрешить загадку неандертальцев Древние детские останки помогли разрешить загадку неандертальцев Забавный случай в борделе Забавный случай в борделе
Фотосравнения Москва 90-е. 2 часть

Фотосравнения Москва 90-е. 2 часть (39 фото)

Автор:
12 декабря 2020 20:02
Метки: было стало   город   люди   москва   фотографии   
1453
39
Никаких скрытых подтекстов, просто старое фото и попытка повторить ракурс.
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: было стало   город   люди   москва   фотографии   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Tuskub 3 часа назад
Безусловный плюс. ..к минусам отношу несоответствие ракурсов и точек съемки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
694
ALF 2 часа назад
Да, раньше безусловно было лучше....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Dobryi_KOT 2 часа назад
Спасибо. Москва стала краше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Предновогодняя распродажа ПО: Windows 10 в подарок и розыгрыш призов Предновогодняя распродажа ПО: Windows 10 в подарок и розыгрыш призов Кусочки Москвы Кусочки Москвы Советская Москва глазами художников Советская Москва глазами художников Старая и новая Москва в фотографиях Старая и новая Москва в фотографиях Невероятная трансформация после борьбы с алкоголем и наркотиками Невероятная трансформация после борьбы с алкоголем и наркотиками Москва в 1960-е Москва в 1960-е
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

396440



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
0
0
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
Китай зажег термоядерное "искусственное солнце"
4
209
Китай зажег термоядерное "искусственное солнце"
﻿
Набирающие популярность
Дюжина фильмов, победителей премии Оскар, которые я собираюсь пересмотреть в новогоднюю неделю
5
38
Дюжина фильмов, победителей премии Оскар, которые я собираюсь пересмотреть в...
Маленький мир больших историй
0
17
Маленький мир больших историй
Гонщик Мазепин извинился за провокационное видео с девушкой (5 фото)
Гонщик Мазепин извинился за провокационное видео с девушкой (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#животные#факты#картинки#позитив#природа#авто авария#еда#коты#разное
#фото#интересно#подборка#россия#смешно#собака#в мире#искусство#люди#рассказ
#прикол#история#интересное#забавно#кот#авария#дтп#китай#настроение#шоу бизнес

На что жалуетесь?

Вернуться