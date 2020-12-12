Моё первое одиночное велопутешествие. Алтай

Это моё первое велопутешествие. В одиночестве, через горы и долины, вдоль рек и дорог. Преодолевая перевалы, непогоду и страх ночевать в дикой глуши. За два месяца до старта я даже толком не знал, как устроен велосипед и что именно нужно делать в случае поломки.
Это моё первое велопутешествие. До него я даже толком и не знал, как устроен велосипед. А чтобы уверенно пройти маршрут, я хотел разбираться в каждом узле, понимать как что ломается и как что чинится, какие запчасти и инструменты должны быть со мной и так далее. Поэтому два-три месяца до поездки я каждый день старался узнать что-то новое.
Сперва я собрал с пяти разных статей максимально подробный список того, что должно быть с собой у любого уважающего себя велопутешественника. Затем шерстил ютьюб и пересмотрел десятки обучающих роликов по обслуживанию велосипеда и прочим подробностям. А затем был долгий этап выбора запчастей под мой велосипед. Который кстати вовсе и не мой, а моего близкого друга, что любезно согласился дать мне его в путешествие. Итак, я заказал запчасти, смазки, цепи, спицы, петуха, камеры и покрышку, все нужные инструменты, шлем, и ещё кучу всего. Старался по-максимуму экономить, потому что еще предстояли крупные траты на экшн-камеру и все сопутствующие к ней крепления и карты памяти. А я собирался уволиться с работы и отправиться в путь, так что деньги был такой же важный ресурс, как и время.
Единственная вещь, где я благоразумно решил не экономить — это седло, поэтому я взял да и купил себе Brooks. Оставался самый мучительный этап — перебрать весь велосипед. Я одновременно хотел и обслужить его, чтобы быть уверенным в каждом узле, и в то же время дать опыт недавно полученным знаниям. Черт возьми, если бы я только знал, сколько это займет времени! Больше всего я провозился с вилкой, задней втулкой (которую тоже решил перебрать) и яйцом заднего обода (которое оказалось вообще не исправимо).
Сперва я собрал с пяти разных статей максимально подробный список того, что должно быть с собой у любого уважающего себя велопутешественника. Затем шерстил ютьюб и пересмотрел десятки обучающих роликов по обслуживанию велосипеда и прочим подробностям. А затем был долгий этап выбора запчастей под мой велосипед. Который кстати вовсе и не мой, а моего близкого друга, что любезно согласился дать мне его в путешествие. Итак, я заказал запчасти, смазки, цепи, спицы, петуха, камеры и покрышку, все нужные инструменты, шлем, и ещё кучу всего. Старался по-максимуму экономить, потому что еще предстояли крупные траты на экшн-камеру и все сопутствующие к ней крепления и карты памяти. А я собирался уволиться с работы и отправиться в путь, так что деньги был такой же важный ресурс, как и время.
Единственная вещь, где я благоразумно решил не экономить — это седло, поэтому я взял да и купил себе Brooks. Оставался самый мучительный этап — перебрать весь велосипед. Я одновременно хотел и обслужить его, чтобы быть уверенным в каждом узле, и в то же время дать опыт недавно полученным знаниям. Черт возьми, если бы я только знал, сколько это займет времени! Больше всего я провозился с вилкой, задней втулкой (которую тоже решил перебрать) и яйцом заднего обода (которое оказалось вообще не исправимо).
Так или иначе, с подготовкой велика и подготовкой экшн-камеры было покончено, маршрут был проработан, трансфер до Маймы обеспечен. Вот только седло... не подошло. Я настолько не успевал (хотел выехать в начале июня, а выехал 22-го числа), что добрался до замены старого седла на новое в последний день, не ожидая подвоха. В итоге моё крепление (corratec) оказалось слишком широким под рельсы Brook’sА, а времени искать другое просто не оставалось ( около 10 часов до выезда). Прособиравшись пол ночи, поспав часа 4, я загрузил велосипед и 35кг своего снаряжения (часть в велоштанах, часть в рюкзак на руль) в машину товарища, что тоже ехал на Алтай и отправился в путь.
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Потеряв время на посте при въезде в Республику Алтай (коронавирус всё-таки), я сел на велосипед в Майме только в 17-00. До Телецкого озера (это 160км пути) я доехал к обеду третьего дня. За эти дни я только и делал, что калибровал велосипед и снаряжение, исправлял мелкие поломки, снимал с себя клещей, перекладывал вещи с рюкзака на руле (который регулярно терся и протирался о покрышку и мне приходилось его подтягивать) в велоштаны и делал попытки что-то снимать и говорить на камеру (тоже впервые).
И несмотря на попытку наверстать упущенное время (во второй день проехал около 85 км пострадав на перевальчиках), я так и не успел на паром, который отходил на Юг Телецкого озера в первой половине третьего дня моего путешествия. Не успел всего на 2-3 часа. Попытался уплыть на лодке, объехал весь берег, но было уже слишком поздно для дальнего плавания на Юг озера, поэтому мне оставалось только смириться, что на сегодня мой путь окончен. Благо у меня был один день на путешествие в запасе.
Идет дождь, а у меня ужин.
День четвертый. Проснувшись в 5 утра и поставив личный рекорд по сборам лагеря, в 6-45 я уже грузился на корабль, который в добавок вез 2 машины и еще 2 велосипеда. Плыть предстояло 5 часов. К моей большой радости у парома была отличная каюта и я успел вздремнуть полтора часа, а большую часть плавания снимал.
День четвертый. Проснувшись в 5 утра и поставив личный рекорд по сборам лагеря, в 6-45 я уже грузился на корабль, который в добавок вез 2 машины и еще 2 велосипеда. Плыть предстояло 5 часов. К моей большой радости у парома была отличная каюта и я успел вздремнуть полтора часа, а большую часть плавания снимал.
Я переживал за погоду и в то же время хотел поскорее увидеть, какого там, на Юге озера. Все, кому я говорил (и кто там побывал), что поеду через долину реки Чулышман реагировали одинаково - начинали с протяжного: “Оооо”, а дальше шли самые красочные эпитеты про энергетику, которая пропитывает те места. Так что мои ожидания, были, мягко говоря, завышены.
И вот уже виден берег, и вот спустя 30 минут я остаюсь один, в совершенно другом мире. Я не знаю, как это устроено, но я почувствовал “ту самую энергетику” буквально сразу. Будто очутился в другом мире, или переместился на миллион лет назад в совершенно нетронутый уголок планеты Земля, с ярко-зелеными пейзажами, извилистой речкой и десятками водопадов. Пораженный, я кинулся снимать закрепив камеру на голове. Наговорив минут 5 и выплеснув все эмоции, что прошли через меня, выключая камеру я нащупал крышечку от объектива... прямо на объективе! Так что я совершенно ничего не заснял, расплескав эмоции в космос (а может так даже лучше?). Позже я потеряю эту крышечку, и до сих пор не знаю, к лучшему или нет (так как камера на голове и её не видно, первые дни я регулярно забывал про крышку объектива). Справившись с крышкой я всё-таки что-то снимал и потихоньку продвигался вперед.
Время опять поджимало, я не успел проехать и пары километров, как случилась та самая непогода и ещё час я потерял на том, что пережидал дождь.
А дальше была Долина и Солнце. Самая красивая долина, что я видел. Настроение было шикарное, чувствовал я себя отлично, хоть и забыл поставить инсулин (у меня диабет 1 типа). До второй деревни от берега ("Коо") было около 40 километров по очень плохой каменистой дороге. Ехал я медленно, переживал за багажник и покрышки. Поглядывая на часы я был уверен, что сегодня не успею туда доехать, и это было к лучшему.
А дальше была Долина и Солнце. Самая красивая долина, что я видел. Настроение было шикарное, чувствовал я себя отлично, хоть и забыл поставить инсулин (у меня диабет 1 типа). До второй деревни от берега ("Коо") было около 40 километров по очень плохой каменистой дороге. Ехал я медленно, переживал за багажник и покрышки. Поглядывая на часы я был уверен, что сегодня не успею туда доехать, и это было к лучшему.
Я старался меньше попадаться на глаза, чтобы обеспечить себе безопасную (относительно) ночевку. Особенно незаметным я старался быть, когда сворачивал куда-то искать место для лагеря. Поэтому проезжать вечером через деревню и после искать ночлег — было не в моих интересах.
Пересекаю реку через очередной мост. Солнце всё ниже
Время шло, а я всё пробирался километр за километром. Позже каменистая дорога сменилась более покладистой и я поехал быстрее. Ближе к 8 вечера я стал упорно искать ночлег, но, как на зло, вокруг то не было ровных мест, то они были, но слишком открытые и просматриваемые, то вокруг не было деревьев, чтобы лучше укрыть меня от дождя, чьих-то глаз и дать костер. А костер мне был очень нужен, потому что мой газ стремительно заканчивался, и вряд ли я мог его пополнить в следующие 100-150 километров (у меня накручивающаяся горелка, нестандартная, как и чертово крепление под седло!).
Пересекаю реку через очередной мост. Солнце всё ниже
Время шло, а я всё пробирался километр за километром. Позже каменистая дорога сменилась более покладистой и я поехал быстрее. Ближе к 8 вечера я стал упорно искать ночлег, но, как на зло, вокруг то не было ровных мест, то они были, но слишком открытые и просматриваемые, то вокруг не было деревьев, чтобы лучше укрыть меня от дождя, чьих-то глаз и дать костер. А костер мне был очень нужен, потому что мой газ стремительно заканчивался, и вряд ли я мог его пополнить в следующие 100-150 километров (у меня накручивающаяся горелка, нестандартная, как и чертово крепление под седло!).
Ничего не оставалось, как продолжить путь. И вот до деревни оставался уже 1 километр и время поджимало. Я заметил отличное место, ровное, с маленьким подлеском под горой — как раз то, что нужно. Радовался я не долго. Это оказался курган! Ранее в жизни мне не приходилось решать дилеммы, можно ли спать на кургане, но в тот момент я подумал, что это будет неуважительно к погибшим, и не очень “позитивно” для меня самого. Так что я опять двинулся в путь, через деревню.
Время приближалось к 9-ти, и хоть это был один из самых длинных световых дней в году, в горах темнеет раньше. Проскочив деревню я проехал еще один-два километра и стал судорожно искать ночлег, попутно отказавшись от еще одного места. Вставать в темноте, когда тебе нужно вытащить кучу вещей из рюкзака и установить палатку — занимает в два раза больше времени (даже с фонариком), а еще я хотел успеть что-то снять, ведь это мой первый вечер в Долине Чулышман! Так что я пренебрег несколькими “принципами” поиска места и спустился в низину к реке. Там было ровно и ещё были деревья, такие нужные моей тоненькой сырой палатке, чтобы укрыть от дождя, который приближался с большой черной тучей. Также были и камни (которые я расчищал для места под палатку) и тихая речка. Вставал я второпях и совсем не успел насладиться вечером. Устал и скрючившись в палатке готовил себе ужин. То еще удовольствие, когда весь день гнул спину. Но Долина ведь с особенной энергетикой, правда? За проделанный путь она наградила меня спокойной ночью, а за ней и ясным утром с голубым чистым небом. Наступал новый, насыщенный день.
Продолжение следует.
Время приближалось к 9-ти, и хоть это был один из самых длинных световых дней в году, в горах темнеет раньше. Проскочив деревню я проехал еще один-два километра и стал судорожно искать ночлег, попутно отказавшись от еще одного места. Вставать в темноте, когда тебе нужно вытащить кучу вещей из рюкзака и установить палатку — занимает в два раза больше времени (даже с фонариком), а еще я хотел успеть что-то снять, ведь это мой первый вечер в Долине Чулышман! Так что я пренебрег несколькими “принципами” поиска места и спустился в низину к реке. Там было ровно и ещё были деревья, такие нужные моей тоненькой сырой палатке, чтобы укрыть от дождя, который приближался с большой черной тучей. Также были и камни (которые я расчищал для места под палатку) и тихая речка. Вставал я второпях и совсем не успел насладиться вечером. Устал и скрючившись в палатке готовил себе ужин. То еще удовольствие, когда весь день гнул спину. Но Долина ведь с особенной энергетикой, правда? За проделанный путь она наградила меня спокойной ночью, а за ней и ясным утром с голубым чистым небом. Наступал новый, насыщенный день.
Продолжение следует.
Авторский пост
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И, судя по расположению некоторых фотографий, публиковать статьи тоже впервые.
Но, лиха беда начало! Уверен всё поправится. Удачи в путешествии. Встречать только хороших людей. Не болеть. И чтоб транспорт не подводил.
Ну это так, к слову.