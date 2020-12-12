Моё первое одиночное велопутешествие. Алтай

Ничего не оставалось, как продолжить путь. И вот до деревни оставался уже 1 километр и время поджимало. Я заметил отличное место, ровное, с маленьким подлеском под горой — как раз то, что нужно. Радовался я не долго. Это оказался курган! Ранее в жизни мне не приходилось решать дилеммы, можно ли спать на кургане, но в тот момент я подумал, что это будет неуважительно к погибшим, и не очень “позитивно” для меня самого. Так что я опять двинулся в путь, через деревню.



Время приближалось к 9-ти, и хоть это был один из самых длинных световых дней в году, в горах темнеет раньше. Проскочив деревню я проехал еще один-два километра и стал судорожно искать ночлег, попутно отказавшись от еще одного места. Вставать в темноте, когда тебе нужно вытащить кучу вещей из рюкзака и установить палатку — занимает в два раза больше времени (даже с фонариком), а еще я хотел успеть что-то снять, ведь это мой первый вечер в Долине Чулышман! Так что я пренебрег несколькими “принципами” поиска места и спустился в низину к реке. Там было ровно и ещё были деревья, такие нужные моей тоненькой сырой палатке, чтобы укрыть от дождя, который приближался с большой черной тучей. Также были и камни (которые я расчищал для места под палатку) и тихая речка. Вставал я второпях и совсем не успел насладиться вечером. Устал и скрючившись в палатке готовил себе ужин. То еще удовольствие, когда весь день гнул спину. Но Долина ведь с особенной энергетикой, правда? За проделанный путь она наградила меня спокойной ночью, а за ней и ясным утром с голубым чистым небом. Наступал новый, насыщенный день.



Продолжение следует.