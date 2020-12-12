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Моё первое одиночное велопутешествие. Алтай

Моё первое одиночное велопутешествие. Алтай (11 фото)

Автор:
12 декабря 2020 19:04
Сообщество : Путешествия
Метки: Природа . Путешествие.   алтай   велопоход   велопутешествие   горы   одиночество   поход   путешествие   
1145
11
Это моё первое велопутешествие. В одиночестве, через горы и долины, вдоль рек и дорог. Преодолевая перевалы, непогоду и страх ночевать в дикой глуши. За два месяца до старта я даже толком не знал, как устроен велосипед и что именно нужно делать в случае поломки.
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Метки: Природа . Путешествие.   алтай   велопоход   велопутешествие   горы   одиночество   поход   путешествие   
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9k
ss 4 часа назад
"...делал попытки что-то снимать и говорить на камеру (тоже впервые)."
-
И, судя по расположению некоторых фотографий, публиковать статьи тоже впервые.

Но, лиха беда начало! Уверен всё поправится. Удачи в путешествии. Встречать только хороших людей. Не болеть. И чтоб транспорт не подводил.
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8k
Павел Час назад
За хороший отдых!!
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0
Ирина 3 часа назад
В книге Гиннесса есть одиночка велопутешественник (советский) Георгий Федорович Гончаров.Он сам доделывал велосипеды для путешествий.2 раза проходил Бам,Среднию азию,камчатку,австралию.....
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65
Mikhail Shestakov Автор поста Ирина 3 часа назад
Эх, мечта!
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7k
Караганда 4 часа назад
завидую-но наверное скучновато одному.
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65
Mikhail Shestakov Автор поста Караганда 4 часа назад
Есть и обратная сторона - познаешь себя. Ни связи, ни привычных людей, только ты наедине с природой и своей дорогой.
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6k
Перст Указующий Mikhail Shestakov 56 минут назад
познание себя - это хорошо, но вот моя подруга, например - профессиональная альпинистка, велосипедистка и вообще комсомолка - на днях каталась в одиночестве, неудачно грохнулась и провалялась с часик в одиночестве, пока случайные прохожие не нашли. Всё обошлось, но дело это опасное - одному хрен знает где кататься

Ну это так, к слову.
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7k
Караганда Mikhail Shestakov 44 минуты назад
это с дивана кажется всё так просто.
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