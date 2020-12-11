Кто помнит Михея?

Тренером ребят был Влад Валов, он же Шеff. Вскоре он переехал из Донецка в Ленинград, а потом за ним переехал и Михей, и там они создали хип-хоп-группу "Bad Balance".

Но в рамках одного направления ему было тесно, и с середины 90-х Михей начал работать над своим проектом. Помогал ему басист Брюс (Эльбрус Черкезов) — тоже, кстати, выходец из Макеевки. Новая группа получила название "Михей и Джуманджи", и в 1997 году они записали альбом.

Песню, с которой началась известность, которая дала название альбому и навсегда осталась визитной карточкой Михея, поначалу нигде не хотели крутить. Ещё бы — ведь в ней присутствует ругательное слово! Хотя слово это вполне литературно и означает собаку женского рода. А сама песня — о любви, и посвящена была бывшей подруге.

Лишь на радио "Максимум" взяли песню в ротацию, и с тех пор популярность полетела вверх! Это был прорыв!