Кто помнит Михея?

Его звали Сергей Крутиков. Но все его знали как Михея — одного из самых интересных и необычных исполнителей конца 90-х — начала 2000-х.
Оригинальный. Ни на кого не похожий. Смешавший кучу стилей, не типичных для русскоязычной музыки, и сделавший из этого свой стиль.
Михей родился 11 декабря 1970 в городе Макеевка Донецкой области.
Сегодня ему исполнилось бы 50 лет.
Кстати, его первые творческие успехи были связаны не с музыкой (хотя в музыкальной школе и училище учился, но не окончил ни то, ни другое), а с танцами. Сергей занимался брейк-дансом и был участником донецкого дуэта "Точка замерзания". Уже тогда у него появился псевдоним Михей — партнёр Вадим Падалян как-то сказал, что Сергей похож на деда Михея, и это прозвище прижилось.
Тренером ребят был Влад Валов, он же Шеff. Вскоре он переехал из Донецка в Ленинград, а потом за ним переехал и Михей, и там они создали хип-хоп-группу "Bad Balance".
Но в рамках одного направления ему было тесно, и с середины 90-х Михей начал работать над своим проектом. Помогал ему басист Брюс (Эльбрус Черкезов) — тоже, кстати, выходец из Макеевки. Новая группа получила название "Михей и Джуманджи", и в 1997 году они записали альбом.
Песню, с которой началась известность, которая дала название альбому и навсегда осталась визитной карточкой Михея, поначалу нигде не хотели крутить. Ещё бы — ведь в ней присутствует ругательное слово! Хотя слово это вполне литературно и означает собаку женского рода. А сама песня — о любви, и посвящена была бывшей подруге.
Лишь на радио "Максимум" взяли песню в ротацию, и с тех пор популярность полетела вверх! Это был прорыв!
Кроме этой песни, был также сверхпопулярен дуэт Михея с Инной Стил — песня "Туда" (автором песни была Инна). Ещё одна "визитная карточка".
Великолепная вещь!
Михей и Инна пели в совершенно разной манере, но вместе получилось отлично!
Ещё запомнилась интересный кавер на песню Юрия Антонова "Дорога к морю". Мэтру то, что делает Михей, нравилось, и он дал добро (правда, в последующих переизданиях альбома эта песня исключалась).
А в новогоднюю ночь-2000 они исполнили эту песню вместе!
К сожалению, отличный альбом оказался единственным. Второй альбом так и не был завершён, а творческие проблемы усугублялись проблемами со здоровьем (у Михея с детства было повышенное давление).
Михаил Козырев, на тот момент генеральный продюсер "Нашего Радио":
"Истинная причина его длинного творческого кризиса никому никогда не будет известна. Думаю, что ему было безысходно страшно. Он не мог написать что-то сопоставимое с тем, что было в первом альбоме, а все вокруг ожидали. Это сложно переносить. Это точно не дает спать по ночам. Это артисту не дает спокойно жить, а иногда и жить вообще".
В июне 2002 года Михея сразил инсульт. А 27 октября его не стало. Ему был всего 31 год...
Светлая память!
Источник:
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А ты, походу, обкололся ... кокаином, который нужно всего-то нюхать.
Хотел сойти за умного?
НЕ получилось...
Кому-то он нравился, но, если честно, не мне. Не моё.
Регги после Боба Марли можно не слушать. Лучше не будет.
Стоит ли перечислять различия в исполнении?