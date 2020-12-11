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Кто помнит Михея?

Кто помнит Михея? (4 фото + 4 видео)

Автор:
11 декабря 2020 18:23
Метки: artist   память   певец   творчество   
1129
4
4

Его звали Сергей Крутиков. Но все его знали как Михея — одного из самых интересных и необычных исполнителей конца 90-х — начала 2000-х.

Источник:

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Метки: artist   память   певец   творчество   
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13  комментариев
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7k
Караганда Час назад
у меня тож повышенное давление-но в 31 год уходят не из-за давления.
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28k
LEPA 11 минут назад
Напрягся! И шоб вы думали? Так и не вспомнил.)))
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−141
Павел Павленко 59 минут назад
НИКТО НЕ ПОМНИТ МИХЕЯ... А НАДО?
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18k
BillyBonzz Час назад
Ссылка youtu.be
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18k
BillyBonzz Час назад
Я! Я помню! У меня в машине по сей день его песни играют.
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−33
Мутный Час назад
Марихуаной обкололся, вот и умер.
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194k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Мутный 3 минуты назад
Марьванну курят, если что....
А ты, походу, обкололся ... кокаином, который нужно всего-то нюхать.
Хотел сойти за умного?
НЕ получилось...
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194k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
Да, мелькал как-то на ТВ..
Кому-то он нравился, но, если честно, не мне. Не моё.
Регги после Боба Марли можно не слушать. Лучше не будет.
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18k
BillyBonzz Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
охтыжйоптыж! Боб Марли кроме стиля рэгги исполнял и в стиле ска и рокстэди. Да ты походу и не слушал Боба Марли.
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194k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен BillyBonzz 5 минут назад
Юноша, михей явно косит под МАРЛИ.
Стоит ли перечислять различия в исполнении?
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−84
阿鋒 Час назад
Мы дети большого города...
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29k
Korolev 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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22k
Е-Лена 2 часа назад
Я помню...
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