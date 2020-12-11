МГТУ Баумана остается без Windows

Уже несколько дней с удивлением читаю новости о том, что Microsoft отказывается продавать свое ПО МГТУ Баумана под предлогом того, что они готовят специалистов по вооружению и вследствие этого находятся под санкциями США. Новые экспортные ограничения были введены правительством США летом 2020 г. против России, Китая и Венесуэлы. Хотя при всем при этом лицензию Microsoft вуз приобрел в 2018 г., срок ее эксплуатации истекает в сентябре 2021 г.
Я что-то не понял, а это разве какая-то проблема?
В Майкрософте в ответ на российскую претензию отписались штатно: "Правительства формируют требования по экспортному контролю в отношении определенных продуктов и услуг. Корпорация Microsoft тщательно изучает обновленные и существующие требования экспортного контроля, чтобы удостовериться в том, что наше соответствие установленным требованиям и нормам не отражается на заказчиках сверх требуемого законом".
Обратите внимание на тенденцию: те, кто посмел работать на государство (на вооруженные силы страны) объявляют врагом. Это как в Иране убили ученого, который был иранцем и работал на национальную науку и безопасность Ирана. Враг, надо его убить. На наших пока накладывают санкции.
В МГТУ Баумана заявили, что многие образовательные программы работают только с операционной системой Windows, и ни о какой замене они пока не думали. И это на ШЕСТОЙ год санкций. Удивительные руководители.
Ну ладно, на предложение использовать что-то линуксообразное, тут многие утверждают, что это невозможно, так как учебный процесс заточен именно на изучение программ Microsoft. Возможно это объективно необходимо. Пусть так.
Но неужели на государственном уровне сложно сделать простейший и напрашивающийся шаг:
- нужно ввести мораторий на исполнение законодательных актов по борьбе с распространением пиратского западного ПО, которые мы приняли при вступлении в ВТО. Таким образом заявить прямо, что все компании из США и других стран, которые исполняют незаконные санкции в отношении России, теряют возможность через суд преследовать нарушителей, использующих пиратские версии их продуктов.
Многие еще помнят те годы, когда словосочетание "лицензия на Windows" было очень экзотическим и встречало непонимание в народе (да и на предприятиях).
Таким образом за использование пиратских копий той же "винды" привлечь будет невозможно. Еще и не преследовать распространителей этого пиратского контента в России, чтобы от торрентов Роскомнадзор отстал наконец. Плюс надо бы запретить предустановку продукции того же Microsoft на новые ноутбуки для розничной и оптовой продажи по всей стране. То есть покупатели должны иметь право выбора, устанавливать ли им Линукс или "винду".
Плюс к этому считаю, что нужно предустанавливать российскую сборку линукса - пусть народ привыкает. Так же во всех образовательных учереждениях от школ и далее проводить перевод на Убунту хотя бы, чтобы дети с малых лет привыкали к консоли и не боялись ее.
Проблема МГТУ в том, что они неплохо так имели гешефт с подготовки специалистов узкоспециализированных для разных отраслей, для которых например САПР и подобный софт существует только под винду. SolidWorks например. Но времена меняются и ВУЗ должен меняться вместе с ними. Нужно учить тому, что требует сейчас время, а время Microsoft в России и во многих других странах уже давно под вопросом, если политика США будет продолжаться в том же ключе.
Многие корпорации прямолинейно сажают покупателей на откаты, которые могут иногда достигать 40% от стоимости купленного ПО. Чтобы не быть голословным, вот тут на известном в Рунете форуме админы выкладывают письма от корпорации, в которых корпорация прямым текстом предлагает им «бонусы» за покупку программ. Купил лицензий на 2500 долларов, получи купон на 150 долларов, которым можно оплатить покупку в магазине бытовой техники:
https://forum.mista.ru/topic.php?id=182585
https://www.securitylab.ru/news/267589.php
Обсуждение от 2006 года, когда подобные делишки делались ещё открыто, однако будьте уверены, сейчас соблазнов у админов не меньше. Кстати, опыт показывает, что такие статьи и такие ветки на форумах имеют тенденцию внезапно исчезать. Рекомендую сохранить страницы по ссылкам: возможно, в будущем вы захотите на них сослаться, а ссылаться будет уже и некуда.
В Майкрософте в ответ на российскую претензию отписались штатно: "Правительства формируют требования по экспортному контролю в отношении определенных продуктов и услуг. Корпорация Microsoft тщательно изучает обновленные и существующие требования экспортного контроля, чтобы удостовериться в том, что наше соответствие установленным требованиям и нормам не отражается на заказчиках сверх требуемого законом".
Обратите внимание на тенденцию: те, кто посмел работать на государство (на вооруженные силы страны) объявляют врагом. Это как в Иране убили ученого, который был иранцем и работал на национальную науку и безопасность Ирана. Враг, надо его убить. На наших пока накладывают санкции.
В МГТУ Баумана заявили, что многие образовательные программы работают только с операционной системой Windows, и ни о какой замене они пока не думали. И это на ШЕСТОЙ год санкций. Удивительные руководители.
Ну ладно, на предложение использовать что-то линуксообразное, тут многие утверждают, что это невозможно, так как учебный процесс заточен именно на изучение программ Microsoft. Возможно это объективно необходимо. Пусть так.
Но неужели на государственном уровне сложно сделать простейший и напрашивающийся шаг:
- нужно ввести мораторий на исполнение законодательных актов по борьбе с распространением пиратского западного ПО, которые мы приняли при вступлении в ВТО. Таким образом заявить прямо, что все компании из США и других стран, которые исполняют незаконные санкции в отношении России, теряют возможность через суд преследовать нарушителей, использующих пиратские версии их продуктов.
Многие еще помнят те годы, когда словосочетание "лицензия на Windows" было очень экзотическим и встречало непонимание в народе (да и на предприятиях).
Таким образом за использование пиратских копий той же "винды" привлечь будет невозможно. Еще и не преследовать распространителей этого пиратского контента в России, чтобы от торрентов Роскомнадзор отстал наконец. Плюс надо бы запретить предустановку продукции того же Microsoft на новые ноутбуки для розничной и оптовой продажи по всей стране. То есть покупатели должны иметь право выбора, устанавливать ли им Линукс или "винду".
Плюс к этому считаю, что нужно предустанавливать российскую сборку линукса - пусть народ привыкает. Так же во всех образовательных учереждениях от школ и далее проводить перевод на Убунту хотя бы, чтобы дети с малых лет привыкали к консоли и не боялись ее.
Проблема МГТУ в том, что они неплохо так имели гешефт с подготовки специалистов узкоспециализированных для разных отраслей, для которых например САПР и подобный софт существует только под винду. SolidWorks например. Но времена меняются и ВУЗ должен меняться вместе с ними. Нужно учить тому, что требует сейчас время, а время Microsoft в России и во многих других странах уже давно под вопросом, если политика США будет продолжаться в том же ключе.
Многие корпорации прямолинейно сажают покупателей на откаты, которые могут иногда достигать 40% от стоимости купленного ПО. Чтобы не быть голословным, вот тут на известном в Рунете форуме админы выкладывают письма от корпорации, в которых корпорация прямым текстом предлагает им «бонусы» за покупку программ. Купил лицензий на 2500 долларов, получи купон на 150 долларов, которым можно оплатить покупку в магазине бытовой техники:
https://forum.mista.ru/topic.php?id=182585
https://www.securitylab.ru/news/267589.php
Обсуждение от 2006 года, когда подобные делишки делались ещё открыто, однако будьте уверены, сейчас соблазнов у админов не меньше. Кстати, опыт показывает, что такие статьи и такие ветки на форумах имеют тенденцию внезапно исчезать. Рекомендую сохранить страницы по ссылкам: возможно, в будущем вы захотите на них сослаться, а ссылаться будет уже и некуда.
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Метки: windows МГТУ Баумана компьютеры
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2. Отношения между контрагентами регулируются гражданским кодексом.
3. В гражданском кодексе нет понятия иностранные санкции.
4. В гражданском кодексе есть понятие публичная оферта.
5. продавец не может отказаться от публичной оферты ссылаясь на иностранные санкции, равно как и отказаться от исполнения договора ссылаясь на них же.
6. На территории РФ не работает компания майкрософт а работает её представительство которое подчиняется законам РФ.
7. Ну и убытки от нарушения законодательства РФ подлежат возмещению, а лица вправе требовать заключения договора в судебном порядке и возмещения вреда.
Насмешил, право! Тогда санкции наложат на всё по в стране. И это может быть не какой-то виндоус или опен офис с экселем, а дорогущее спец по для дорогущих же и незаменимых аппаратов и механизмов.
Во вторых, если закладка заключается в выходе из строя в критический момент, то пока этот момент не наступит вы о такой закладке даже не узнаете. Евреи выводили из строя иранские центрифуги по обогащению урана таким образом.
В третьих, сейчас большинство программных продуктов обновляется через интернет, и если к примеру президент медведев, помните про такого? передвинул время, то на все компьютеры в вашей закрытой сети нужно установить обновление временных поясов и взять его можно только с сайта производителя, и на какие компьютеры дать вам его поставить, а на какие нет, решать ему.
2) МГТУ вёл себя странно всегда, слишком много уделяя внимания продукции мелкомягких даже в тех сферах где linux выглядит логичнее. Фактически привязывая студентов к продукции это фирмы и продвигая её в стране.
3) Название вуза в честь какого-то недоделанного революционера, который никакого отношения к вузу не имел, и ни ученым, ни преподавателем не был - дикость редкая. Хотя бы назвались бы в честь Королева и то логики было бы больше.
А в 30-м пламенные революционеры решили увековечить кого-то из своих товарищей в названии ВУЗа.
А по сути, во всем этом только одна проигравшая сторона - та, которая не получит прибыль от продажи софта.
Вот давай, ты купишь у меня автомобиль, но я тебе его не отдам потому что ввёл против тебя санкции. Имеешь ты после этого право преследовать меня как нарушителя сделки?
Вот идёшь ты в магазин за хлебушком, а тебе не продают. Потому что на тебя санкции. И что делать будешь?