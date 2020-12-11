МГТУ Баумана остается без Windows

Я что-то не понял, а это разве какая-то проблема?



В Майкрософте в ответ на российскую претензию отписались штатно: "Правительства формируют требования по экспортному контролю в отношении определенных продуктов и услуг. Корпорация Microsoft тщательно изучает обновленные и существующие требования экспортного контроля, чтобы удостовериться в том, что наше соответствие установленным требованиям и нормам не отражается на заказчиках сверх требуемого законом".



Обратите внимание на тенденцию: те, кто посмел работать на государство (на вооруженные силы страны) объявляют врагом. Это как в Иране убили ученого, который был иранцем и работал на национальную науку и безопасность Ирана. Враг, надо его убить. На наших пока накладывают санкции.



В МГТУ Баумана заявили, что многие образовательные программы работают только с операционной системой Windows, и ни о какой замене они пока не думали. И это на ШЕСТОЙ год санкций. Удивительные руководители.



Ну ладно, на предложение использовать что-то линуксообразное, тут многие утверждают, что это невозможно, так как учебный процесс заточен именно на изучение программ Microsoft. Возможно это объективно необходимо. Пусть так.



Но неужели на государственном уровне сложно сделать простейший и напрашивающийся шаг:



- нужно ввести мораторий на исполнение законодательных актов по борьбе с распространением пиратского западного ПО, которые мы приняли при вступлении в ВТО. Таким образом заявить прямо, что все компании из США и других стран, которые исполняют незаконные санкции в отношении России, теряют возможность через суд преследовать нарушителей, использующих пиратские версии их продуктов.



Многие еще помнят те годы, когда словосочетание "лицензия на Windows" было очень экзотическим и встречало непонимание в народе (да и на предприятиях).



Таким образом за использование пиратских копий той же "винды" привлечь будет невозможно. Еще и не преследовать распространителей этого пиратского контента в России, чтобы от торрентов Роскомнадзор отстал наконец. Плюс надо бы запретить предустановку продукции того же Microsoft на новые ноутбуки для розничной и оптовой продажи по всей стране. То есть покупатели должны иметь право выбора, устанавливать ли им Линукс или "винду".



Плюс к этому считаю, что нужно предустанавливать российскую сборку линукса - пусть народ привыкает. Так же во всех образовательных учереждениях от школ и далее проводить перевод на Убунту хотя бы, чтобы дети с малых лет привыкали к консоли и не боялись ее.



Проблема МГТУ в том, что они неплохо так имели гешефт с подготовки специалистов узкоспециализированных для разных отраслей, для которых например САПР и подобный софт существует только под винду. SolidWorks например. Но времена меняются и ВУЗ должен меняться вместе с ними. Нужно учить тому, что требует сейчас время, а время Microsoft в России и во многих других странах уже давно под вопросом, если политика США будет продолжаться в том же ключе.



Многие корпорации прямолинейно сажают покупателей на откаты, которые могут иногда достигать 40% от стоимости купленного ПО. Чтобы не быть голословным, вот тут на известном в Рунете форуме админы выкладывают письма от корпорации, в которых корпорация прямым текстом предлагает им «бонусы» за покупку программ. Купил лицензий на 2500 долларов, получи купон на 150 долларов, которым можно оплатить покупку в магазине бытовой техники:



https://forum.mista.ru/topic.php?id=182585

https://www.securitylab.ru/news/267589.php



Обсуждение от 2006 года, когда подобные делишки делались ещё открыто, однако будьте уверены, сейчас соблазнов у админов не меньше. Кстати, опыт показывает, что такие статьи и такие ветки на форумах имеют тенденцию внезапно исчезать. Рекомендую сохранить страницы по ссылкам: возможно, в будущем вы захотите на них сослаться, а ссылаться будет уже и некуда.