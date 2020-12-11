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МГТУ Баумана остается без Windows

МГТУ Баумана остается без Windows (2 фото)

Автор:
11 декабря 2020 15:30
Метки: windows   МГТУ Баумана   компьютеры   
838
2
Уже несколько дней с удивлением читаю новости о том, что Microsoft отказывается продавать свое ПО МГТУ Баумана под предлогом того, что они готовят специалистов по вооружению и вследствие этого находятся под санкциями США. Новые экспортные ограничения были введены правительством США летом 2020 г. против России, Китая и Венесуэлы. Хотя при всем при этом лицензию Microsoft вуз приобрел в 2018 г., срок ее эксплуатации истекает в сентябре 2021 г.

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Метки: windows   МГТУ Баумана   компьютеры   
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9k
Bill Час назад
Отныне Windows считается трофеем.
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20k
Юрьевич Полчаса назад
Это печально... И не по той причине что вы подумали. Это печально потому, что американцы не хотят шпионить за МГТУ им. Баумана через своё ПО. Либо потому что для них там больше нет секретов, либо эти секреты добываются более лёгким способом... В МГТУ им. Баумана очень много режимных объектов с различными формами секретности, вплоть до первой. Так что делайте выводы.
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29k
Alex 41 минуту назад
Ну перейдут они на Open Source ПО (спецов в Бауманке предостаточно). Да по началу непросто наверно будет, но привыкнут со временем. MS давно пора слать к *уям
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2k
Outcast 43 минуты назад
1. Законы иностранных государств на нашей территории не действуют.
2. Отношения между контрагентами регулируются гражданским кодексом.
3. В гражданском кодексе нет понятия иностранные санкции.
4. В гражданском кодексе есть понятие публичная оферта.
5. продавец не может отказаться от публичной оферты ссылаясь на иностранные санкции, равно как и отказаться от исполнения договора ссылаясь на них же.
6. На территории РФ не работает компания майкрософт а работает её представительство которое подчиняется законам РФ.
7. Ну и убытки от нарушения законодательства РФ подлежат возмещению, а лица вправе требовать заключения договора в судебном порядке и возмещения вреда.
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437
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
нужно ввести мораторий на исполнение законодательных актов по борьбе с распространением пиратского западного ПО

Насмешил, право! Тогда санкции наложат на всё по в стране. И это может быть не какой-то виндоус или опен офис с экселем, а дорогущее спец по для дорогущих же и незаменимых аппаратов и механизмов.
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5k
Ф Ив Час назад
По хорошему это не микрософт должны отказывать нашим госконторам продавать свое ПО, а наши госконторы должны отказываться от виндовс учитывая то сколько там следящих закладок.
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437
☣️Месть печенегов☣️ Ф Ив Час назад
Ага! Даёшь по и железо от роснано! Где чубайс? А, он уже не пр и чем?
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2k
roman-delisov Ф Ив 54 минуты назад
Госконторы работают в защищеннх сетях без прямого доступа в интернет, поэтому толку от этих закладок нет.
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391
Алексей roman-delisov Полчаса назад
Это ошибочное суждение. В первых есть людской фактор, если интернета нет, но очень хочется, то будет, и делается дырочка для самого главного начальника.
Во вторых, если закладка заключается в выходе из строя в критический момент, то пока этот момент не наступит вы о такой закладке даже не узнаете. Евреи выводили из строя иранские центрифуги по обогащению урана таким образом.
В третьих, сейчас большинство программных продуктов обновляется через интернет, и если к примеру президент медведев, помните про такого? передвинул время, то на все компьютеры в вашей закрытой сети нужно установить обновление временных поясов и взять его можно только с сайта производителя, и на какие компьютеры дать вам его поставить, а на какие нет, решать ему.
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391
Алексей Час назад
1) МГТУ не работает уже целый месяц или даже больше. Дистанционное.
2) МГТУ вёл себя странно всегда, слишком много уделяя внимания продукции мелкомягких даже в тех сферах где linux выглядит логичнее. Фактически привязывая студентов к продукции это фирмы и продвигая её в стране.
3) Название вуза в честь какого-то недоделанного революционера, который никакого отношения к вузу не имел, и ни ученым, ни преподавателем не был - дикость редкая. Хотя бы назвались бы в честь Королева и то логики было бы больше.
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391
Алексей RhinoFC 54 минуты назад
Вузу больше лет, он и до этого 100 лет как существовал, и с тех пор несколько раз уже переименовывался, например из МВТУ становился МГТУ, а до революции назывался императорским училищем.
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2k
roman-delisov Алексей 53 минуты назад
Что пользуется спросом, тому и обучали.
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12k
RhinoFC Алексей 51 минуту назад
Ну правильно.
А в 30-м пламенные революционеры решили увековечить кого-то из своих товарищей в названии ВУЗа.
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391
Алексей roman-delisov 49 минут назад
Вуз должен формировать спрос и задавать тренды, а не вести себя как лотошник на рынке.
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223
Умница-красавица Алексей 9 минут назад
Сам ты дружок, недоделанный. Почитай на досуге книжки. Заслуги Королева приуменьшить невозможно, так на то его именем целый город назван. А Бауманка - это брэнд, жалко только, что держится там все на достижениях полувековой давности
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2k
Hallo FreeSpace Час назад
Проблемы не увидел совсем , и да идите вы лесом со своим Линуксом
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1k
No pasaran Час назад
Высосана проблема из пальца.
А по сути, во всем этом только одна проигравшая сторона - та, которая не получит прибыль от продажи софта.
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131
Л ё ш а Час назад
В иране убили ученого который работал на благо своей страны НО не забываем что страна создает ядерное оружее, и совсем не для мирных целей https://www.bbc.com/russian/news-43954622https://www.bbc.com/russian/news-43954622 а вплане импотозамещения я согласен , давно надо было искать альтернативные варианты и даже денег выделяли на это ... вот только при такой корупции врядли что то получиться
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437
☣️Месть печенегов☣️ Л ё ш а Час назад
Ну ты чё? Ванятка уже готов подарить Ирану яо, лишь бы насолить пиндосам. Как в свое время подарили Китаю во время корейской войны
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9k
Wolfsangel ☣️Месть печенегов☣️ 14 минут назад
попей....может полегчает...
попей....может полегчает...
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4k
ayekaramba Час назад
"Таким образом заявить прямо, что все компании из США и других стран, которые исполняют незаконные санкции в отношении России, теряют возможность через суд преследовать нарушителей, использующих пиратские версии их продуктов." - то есть на государственном уровне санкционировать уголовное правонарушение?
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9k
Bill ayekaramba Час назад
Незаконные санкции - уже уголовное преступление.
Вот давай, ты купишь у меня автомобиль, но я тебе его не отдам потому что ввёл против тебя санкции. Имеешь ты после этого право преследовать меня как нарушителя сделки?
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8k
Кыся Час назад
А чего, виндоус это платная программа?! Во блин, век живи, век учись...
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391
Алексей Кыся Час назад
Компании вынужденны закупать софт и тратят на это прилично, а с мелкими частниками возиться не интересно, визга много, толку ноль. То что человек пиратит дома это даже хорошо, он придя на работу ни на чём другом работать не сможет, и компания будет вынуждена купит лицензию.
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2k
Александр Час назад
Ну опять кемеровщина т.е. бредятина. Нужно быть идиотом, чтобы не понимать, что государственная организация не может ни тырить ПО, ни юзать пиратское. Просто потому, масштаб судебных исков поставит эту структуру в положение зю. И там не идиоты сидят, а поэтому что-то решат.
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8k
Kostick 2 часа назад
раз автор такой ненавистник мелкомягких, и запада ваще, надо отказаться и от процессоров, бери скрепный эльбрус. правда обдрыстунг получится, ведь ни мониторов, ни накопителей, ни мониторов, ни оперативки, ни материнок, ну нихрена нет своего. хотя для поцреотов вполне можно возродить производство какого двк-2м.
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1.6M
Иван Кемеров Автор поста Kostick 2 часа назад
В посте не идёт речь о возродить, речь идет о спереть - спереть и не раскаиваться. Я всю сознательную жизнь юзал пиратский виндовс - и ничего - не помер.
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8k
Kostick Иван Кемеров Час назад
в лицухе, особенно на офис, нет ничего плохого, одно облако на терабайт, уже норм. и ежели нужен именно офис, возможностей опенофиса и его аналогов не всегда хватает, значит софт для работы, и ежели та работа не даёт возможности заплатить пару тыр в год, то может быть надо что поменять? а воровать не очень хорошо. понимаем все, что это от нищеты. но тут читаем выше. софт без поддержки, это фуфел.
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12k
RhinoFC Kostick Час назад
Так а что предлагаешь-то?
Вот идёшь ты в магазин за хлебушком, а тебе не продают. Потому что на тебя санкции. И что делать будешь?
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1.6M
Иван Кемеров Автор поста Kostick 49 минут назад
Ты это в МГТУ Баумана расскажи, которые заплатили за лицензию а им куем по губам провели и денег не вернут. Если ты такой умный - почему строем не ходишь?
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