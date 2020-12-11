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Прикольные и смешные картинки

Прикольные и смешные картинки (25 фото)

Автор:
11 декабря 2020 08:36
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: картинки   прикол   юмор   
4637
25
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.

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Метки: картинки   прикол   юмор   
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21  комментарий
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7k
Izrin Maria 2 часа назад
Комментарий к фото
Ко мне, ко мне... Поводок-то отстегни, а потом командуй!
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586
НЕПАРАбеллум Полчаса назад
Комментарий к фото
Видимо, кормежка мне не светит
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6k
Вася Полчаса назад
Комментарий к фото
думал, кого мне квин напоминает..
думал, кого мне квин напоминает..
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6k
Вася 38 минут назад
Комментарий к фото
кстати, нам на лекции так же объясняли, почему у чиновников должны быть очень высокие зарплаты, типа чтобы взяток не брали..
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8k
Lilian 55 минут назад
Комментарий к фото
Только если кардинал чёрный.
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24k
семён Lilian 47 минут назад
Комментарий к фото
Прикольные и смешные картинки
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16
Alexander Час назад
Комментарий к фото
после выплаты ипотеки.
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16k
Нагайна Час назад
Замудохали с этим предложением. У Ульяновска кто-нибудь спросил? Идешь по центру, на всех исторических зданиях мемориальные доски:"Здесь жили Ульяновы с такого-то по такой-то год, здесь жил врач семьи Ульяновых, здесь жил брат-сват-хрен/знаеткто семьи Ульяновых", всё имени Ленина. За последние лет 10-15 попытались разбавить эту лениниану памятникам букве Ё, тапкам Обломова, усадьбой колобка, и вот-те-нате, хрен из-под кровати, этот мемчик.
Пы.сы. Сама живу на улице, которая называется "Санаторий им.Ленина". Если требуется назвать адрес регистрации, даже менты иногда в ступор впадают.

Замудохали с этим предложением. У Ульяновска кто-нибудь спросил? Идешь по центру, на всех исторических зданиях мемориальные доски:"Здесь жили Ульяновы с такого-то по такой-то год, здесь жил врач семьи Ульяновых, здесь жил брат-сват-хрен/знаеткто семьи Ульяновых", всё имени Ленина. За последние лет 10-15 попытались разбавить эту лениниану памятникам букве Ё, тапкам Обломова, усадьбой колобка, и вот-те-нате, хрен из-под кровати, этот мемчик. Пы.сы. Сама живу на улице, которая называется "Санаторий им.Ленина". Если требуется назвать адрес регистрации, даже менты иногда в ступор впадают.
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3k
Diesel 2 часа назад
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Буквально на головах друг у друга сидят!
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8k
Андрей Иванов 2 часа назад
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В восемь лет я даже не знал что значит "Христа ради".
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8k
Андрей Иванов 2 часа назад
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Просто дешёвое вино пить в падло...
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8k
Андрей Иванов 2 часа назад
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Дебилам никогда не понять почему так много памятников Ленину.
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127
Анна Анна 2 часа назад
Прикольные и смешные картинки
Прикольные и смешные картинки
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458
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Комментарий к фото
Приятно, когда кто-то пердит над головой, а через щели мусор в тарелку сыплется

Да и официанты замучаются
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2k
foggen2 ☣️Месть печенегов☣️ 44 минуты назад
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Замучаются пердеть над головой и сыпать мусор в тарелку?)
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1k
maloy 2 часа назад
Комментарий к фото
Интересно, верхним алкоголь подают?)
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127
Анна Анна 2 часа назад
Прикольные и смешные картинки
Прикольные и смешные картинки
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9k
KOSTELLO Анна Анна 2 часа назад
In vino veritas, in aqua sanitas
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127
Анна Анна KOSTELLO Час назад
Vinum animi speculum
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127
Анна Анна 2 часа назад
Прикольные и смешные картинки
Прикольные и смешные картинки
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18k
BillyBonzz 2 часа назад
частный мастер-шиномонтажник, недорого
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